Un ETF Avalanche (AVAX) bientôt validé par la SEC ? Grayscale ouvre la voie

Grayscale, déjà pionnier avec son fonds Bitcoin et ses récents dépôts pour XRP et Dogecoin, élargit encore son offre. Le gestionnaire d’actifs a déposé auprès de la SEC une demande de conversion de son Avalanche Trust en un ETF spot AVAX. Une étape clé qui, si elle est validée, permettrait aux investisseurs traditionnels d’accéder directement à Avalanche via leurs comptes de courtage habituels.

Un projet déjà en préparation depuis 2024

Le fonds conserverait le même ticker que la cryptomonnaie, AVAX, actuellement autour de 24 $. L’objectif est simple : démocratiser l’accès à l’actif et renforcer sa visibilité sur les marchés institutionnels.

Grayscale n’en est pas à son premier coup d’essai. L’entreprise avait déjà lancé son Avalanche Trust en août 2024. La transformation en ETF est donc une continuité logique. Elle répond aussi à l’évolution du cadre réglementaire américain, où les demandes de produits crypto cotés en bourse se multiplient depuis l’approbation des ETF Bitcoin spot.

Le document S-1 précise que Coinbase Custody assurera la conservation des AVAX, tandis que BNY Mellon jouera le rôle d’administrateur et d’agent de transfert. Des noms qui renforcent la crédibilité et la solidité du projet.

Nasdaq déjà positionné

Pour apporter un peu plus de contexte, la demande de Grayscale intervient dans la foulée d’une démarche similaire du Nasdaq. En effet, la bourse a elle-même introduit une demande de cotation auprès de la SEC, en mars 2025.

Le Nasdaq avait alors anticipé l’intérêt croissant autour d’Avalanche. Cette convergence entre Grayscale et Nasdaq illustre l’intérêt institutionnel croissant pour Avalanche. Un réseau réputé pour sa vitesse et son écosystème DeFi en expansion. Si la demande est approuvée, le nouvel ETF sera listé sous le nom de Grayscale AVAX Trust ETF.

Avalanche sous le feu des projecteurs

Grâce à ces différents projets, Avalanche rejoint ainsi le prestigieux cercle des cryptomonnaies qui disposent de leur propre marché de produits dérivés. Après le Bitcoin et Ethereum, Dogecoin et XRP font partie des premiers à faire l’objet de projets similaires. Avalanche apparaît désormais comme un candidat sérieux, porté par un écosystème dynamique et une adoption croissante.

Toutefois, rien n’est acquis. La SEC reste prudente face aux produits liés aux altcoins. Les régulateurs veulent éviter un précédent qui ouvrirait la voie à une avalanche (sans mauvais jeu de mots) de demandes similaires.

D’un point de vue stratégique, cette initiative confirme la volonté de Grayscale de se placer en tête de file dans la course aux ETF crypto diversifiés. Pour Avalanche, c’est aussi une opportunité unique : l’entrée dans un circuit institutionnel pourrait amplifier sa liquidité et renforcer sa légitimité.

Il faudra toutefois tempérer toute velléité d’accumulation. La SEC n’a pas encore montré d’ouverture franche pour les ETF altcoins au-delà des mastodontes que sont Bitcoin et Ethereum. La validation d’AVAX établirait presqu’un précédent.

Source : SEC

