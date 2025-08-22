BlackRock relance la machine Ethereum : 287 millions $ d’inflows sur son ETF ETH

Après quatre jours consécutifs de sorties massives, les ETF Ethereum au comptant viennent d’enregistrer un spectaculaire retournement. La journée du jeudi s’est ainsi achevée sur un afflux de 287,6 millions $ de capitaux nets. Un stop net à une série de retraits qui dépassait 924 millions $ depuis le 15 août. Au cœur de ce rebond, un acteur domine : BlackRock. Son iShares Ethereum Trust (ETHA) capte l’écrasante majorité du flux et pose déjà un nouveau drapeau de ralliement.

Des réserves en hausse malgré la volatilité

A lui seul, l’iShares Ethereum Trust a capté 233,5 millions $ d’ordres d’achats, confirmant son rôle moteur sur le marché. Le Fidelity Ethereum Fund (FETH) suit à distance avec 28,5 millions $, tandis que les autres produits se contentent de flux plus modestes.

En somme, ces différentes entrées permettent désormais au marché des produits dérivés Ethereum, de capter 6,42 millions d’ETH, valorisés à 27,66 milliards $. C’est l’équivalent de 5,31 % de l’offre totale en circulation. Et sur la seule journée du jeudi, ces fonds ont engrangé 66 350 ETH supplémentaires, preuve que l’appétit institutionnel reste bien présent.

Au total, les entrées cumulées depuis le lancement dépassent désormais 12 milliards $. Une performance réalisée alors même que ces dernières semaines ont vu les secousses s’enchaîner sur le marché. On peut donc y voir le signe que les investisseurs, loin de tourner le dos à l’ETH, se repositionnent en fonction des opportunités.

Les trésoreries d’entreprises s’invitent dans la course

Au-delà des ETF, l’accumulation institutionnelle progresse aussi via les trésoreries d’entreprises. Selon les données de Strategic ETH Reserve (SER), les réserves de trésorerie rassemblent désormais 4,10 millions d’ETH. C’est environ 3,39% de l’offre totale d’Ether estimée à 17,66 milliards de dollars au cours actuel.

Et dans cette course à l’accumulation, certains acteurs s’illustrent de manière exceptionnelle. SharpLink Gaming a acheté pour 667 millions $ d’ETH en début de semaine, portant ses avoirs à 740 000 ETH (3,2 milliards $). Cela en fait aujourd’hui le deuxième détenteur corporate d’Ether, derrière Bitmine Immersion Tech et ses 1,5 million d’ETH.

Un débat sur la valeur réelle de ces achats

Cette concentration d’ETH dans les mains d’institutions ne fait pas l’unanimité. Sur Reddit, un vif divise la communauté. Ces achats massifs ajoutent-ils réellement de la valeur à l’écosystème ?

Certains soulignent que la réduction de l’offre en circulation, soutient mécaniquement le prix et que le staking institutionnel peut renforcer la sécurité du réseau. Mais d’autres y voient un risque de centralisation, contraire aux principes fondateurs d’Ethereum.

Cela dit, il s’agit malgré tout d’un signal positif. Chaque mouvement institutionnel attire l’attention sur Ethereum, accroît sa visibilité et, par effet ricochet, stimule l’activité de la DeFi où l’ETH reste l’actif de base.

Analyse : un souffle qui ne doit pas masquer les risques

Le retour des entrées mené par BlackRock est indéniablement un signal de confiance. Mais il ne gomme pas la réalité : la volatilité reste forte. Les sorties record du début de semaine rappellent que ces flux peuvent se retourner brutalement, en fonction du climat macroéconomique ou des arbitrages sur le marché obligataire.

Pour l’instant, les investisseurs institutionnels ne lâchent pas Ethereum. Au contraire, ils renforcent leurs positions à chaque creux. Mais si cette dynamique traduit une montée en puissance, elle pose aussi une question cruciale.

L’avenir d’Ethereum doit-il dépendre de quelques géants financiers, ou de sa base décentralisée d’utilisateurs et de développeurs ? La réponse sera très probablement une combinaison des deux et avec de réelles perspectives de rendement pour les particuliers.

