Altseason en marche : Ontology bondit de 50%, Qtum grimpe de plus de 30% en 24 heures

Les altcoins montrent des signes clairs de reprise. Ontology (ONT) s’est apprécié d’environ 50,8 % en 24h, tandis que Qtum (QTUM) progresse de près de 32 % sur la même période. L’heure est à la rotation vers des actifs à plus forte utilité ; capitale à suivre dans ce contexte de consolidation macroéconomique.

Ontology s’envole grâce à son expansion et à l’identité numérique

Ontology a connu une journée exceptionnelle avec une hausse supérieure à 50 %. L’actif a bénéficié d’une dynamique technique forte, notamment grâce au franchissement de seuils graphiques importants qui ont déclenché un afflux d’achats. Les indicateurs de momentum, comme le RSI, signalent désormais une zone de surachat qui témoigne de l’intensité du mouvement.

Ontology bénéficie aussi d’un récit plus large. Sa solution d’identité numérique (ONT ID) gagne en importance à mesure que se pose la question de la confiance dans les données à l’ère de l’intelligence artificielle. En parallèle, l’initiative Ontology Africa met en avant une stratégie d’expansion géographique. Le projet accompagne des validateurs et soutient des développeurs locaux, ce qui confère à l’écosystème une profondeur nouvelle. Ce mélange de momentum technique et de cas d’usage concrets explique la vigueur du rebond.

Qtum attire les traders dans un climat volatile

Qtum a également affiché une progression marquée, avec un bond d’environ 32 % en une seule journée. Ce mouvement est dû à un afflux de positions longues après la cassure de niveaux techniques observés plus tôt. Les volumes échangés se sont accélérés. Cela confirme l’appétit des traders pour cet actif très sensible aux signaux du marché.

Cette poussée s’accompagne d’une forte volatilité. Les indicateurs de marché signalent un état de surachat, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une correction rapide. Mais pour l’instant, la tendance reste positive. On observe ici un regain d’intérêt pour les projets capables d’assurer une meilleure interopérabilité entre blockchains. Qtum profite d’un double effet : l’enthousiasme spéculatif et la recherche de solutions techniques crédibles.

Une altseason en construction

Au-delà d’Ontology et de Qtum, le climat général du marché renforce l’idée qu’une altseason est bel et bien en train de se dessiner. La part de marché du bitcoin a perdu plusieurs points ces derniers jours, signe que l’appétit exclusif pour l’actif dominant se tasse. Une partie du capital se redéploie ainsi vers des projets secondaires qui présentent de réelles perspectives de croissance.

Certaines institutions, comme la banque suisse Sygnum, estiment que ce mouvement traduit l’ouverture d’une nouvelle phase du cycle crypto. Les investisseurs, longtemps focalisés sur le seul bitcoin, se tournent désormais vers des initiatives capables de répondre à des besoins concrets, qu’il s’agisse de systèmes de paiement plus efficaces, de solutions d’identité numérique ou de mécanismes de gouvernance en ligne. Cette bascule témoigne d’une forme de maturité du secteur, où la spéculation brute laisse place à des modèles plus structurés.

Ontology et Qtum symbolisent cette vitalité retrouvée. Le premier combine une dynamique institutionnelle et un ancrage géographique en pleine expansion, notamment en Afrique, autour de l’identité décentralisée. Le second séduit les traders grâce à une poussée technique impressionnante, même si l’instabilité de ses cours rappelle la fragilité de cette progression.

Dans ce contexte, de nouveaux venus comme Token6900 profitent à leur tour de l’engouement. Ces projets émergents captent l’attention d’une partie des investisseurs, portés par l’enthousiasme que suscite le retour des altcoins sur le devant de la scène.

