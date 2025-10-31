Alerte Ripple : 1 milliard de XRP vont se libérer dans les prochaines heures

Ripple Labs s’apprête à libérer 1 milliard de tokens XRP depuis ses comptes d’escrow. L’opération prévue pour les prochaines heures est un rituel que le marché observe avec une attention toute particulière cette fois. La raison, la voici.

Un milliard débloqué, mais pas vraiment injecté

Sur le papier, le chiffre a de quoi impressionner. C’est l’équivalent de 2,5 milliards de dollars en XRP qui vont être débloqués. En réalité, ce n’est pas du tout de la liquidité qui s’apprête à inonder le marché. Comme à l’accoutumée, environ 200 à 300 millions de tokens serviront à soutenir les opérations courantes et les partenariats stratégiques. Le reste sera reverrouillé dans de nouveaux contrats d’escrow.

Pour Ripple la ligne directrice du tokenomic n’a jamais changée. Maintenir une offre maîtrisée et éviter la surchauffe. D’ailleurs, le XRP a déjà bondi de plus de 360 % sur un an, un chiffre spectaculaire pour un actif qui sort à peine d’un long tunnel réglementaire.

Ripple will unlock 1B $XRP from escrow tomorrow (~$2.49B)



They usually re-lock most but sell or move 200–300M



Let’s see how the market handles it pic.twitter.com/Lha46MAe5i — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) October 31, 2025

Ripple passe à la vitesse supérieure

Depuis la fin de ses démêlés avec la SEC, Ripple avance vite. Très vite. La société, dirigée par Brad Garlinghouse, s’est mise en mode conquête. En quelques mois, elle a racheté GTreasury (1 milliard $), Hidden Road (1,25 milliard $) et Rail (200 millions $).

Ces noms ne disent pas grand-chose au grand public. Mais ils en disent long sur la direction que prend Ripple : celle d’une entreprise qui veut peser dans la finance institutionnelle.

À cela s’ajoutent Metaco et Standard Custody, deux acquisitions plus anciennes mais essentielles, qui renforcent la position de Ripple dans la conservation et la gestion d’actifs numériques. L’ensemble forme désormais un écosystème cohérent, orienté vers la trésorerie d’entreprise, le courtage et les paiements blockchain.

“Ripple est plus structurée et plus lisible qu’elle ne l’a jamais été”, estime Joe Naggar, directeur de Feynman Point Asset Management. “Elle sait où elle va, et cette clarté attire les investisseurs.”

Le XRP trouve sa place dans les coffres des entreprises

Fait marquant : certaines entreprises intègrent désormais le XRP dans leur trésorerie. Ce qui relevait autrefois de la pure spéculation devient un outil de gestion d’actifs.

Un exemple ? Evernorth, qui prévoit de lever plus d’un milliard de dollars tout en incluant du XRP dans ses avoirs. C’est un tournant. Ripple n’est plus simplement vue comme une société crypto.

Désormais, elle s’impose peu à peu comme une infrastructure financière à part entière, au même titre que les géants du secteur. Certains analystes la comparent même à Coinbase, d’autres évoquent un futur “conglomérat blockchain”, capable de réunir sous un même toit le courtage, la garde d’actifs et les paiements numériques.

Un marché entre impatience et prudence

Pour autant, tout n’est pas gagné. Le XRP Ledger reste à la traîne sur le plan de l’innovation. Moins d’applications, moins de développeurs, moins d’utilisateurs actifs. Ripple devra encore prouver que sa stratégie de croissance peut s’accompagner d’un vrai écosystème dynamique.

Côté prix, le token se maintient autour de 2,51 $, en légère hausse après un recul prolongé depuis août (il valait alors environ 3,3 $). Les données indiquent une augmentation de plus de 500 % des dépenses par les détenteurs de longue date. Certains investisseurs historiques prennent donc leurs bénéfices après une année exceptionnelle.

Mais dans l’ensemble, le sentiment reste plutôt positif. Beaucoup y voient une phase de respiration avant un nouveau cycle haussier, à mesure que les acquisitions de Ripple commencent à produire des effets tangibles.

L’ère du Ripple post-SEC

L’histoire de Ripple ressemble à une renaissance. La société qui, il y a deux ans, devait se défendre bec et ongles face au régulateur américain, affiche aujourd’hui une santé éclatante. Son réseau s’élargit, son image s’assainit, et son token retrouve un rôle concret dans la finance d’entreprise.

Le déblocage imminent d’un milliard de XRP ne devrait donc pas être perçu comme un risque de dilution, mais plutôt comme une opération de routine dans une stratégie maîtrisée. Ripple ne cherche plus seulement à défendre son actif, elle veut l’intégrer au cœur des flux financiers mondiaux. Et dans ce domaine, elle semble avoir pris une bonne longueur d’avance.

Source : 0xMarioNawfal

Pour aller plus loin sur le sujet :