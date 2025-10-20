Evernorth passe par une SPAC d’1 Md$ pour muscler son coffre-fort géant en XRP

Evernorth Holdings veut frapper un grand coup sur les marchés. La société, liée à Ripple Labs, a annoncé son entrée en Bourse par le biais d’une fusion avec Armada Acquisition Corp. II, une SPAC cotée sur le Nasdaq. Objectif : lever plus d’un milliard de dollars pour créer l’une des plus grandes trésoreries en XRP au monde.

Une entrée en Bourse audacieuse dans un contexte d’appétit institutionnel

Dans un marché encore dominé par Bitcoin et Ethereum, Evernorth veut imposer le XRP comme un actif de réserve crédible. La future entité, cotée sous le symbole XRPN, ambitionne de devenir l’une des premières sociétés publiques à ancrer son bilan dans ce jeton. Un signal fort adressé aux investisseurs institutionnels, de plus en plus nombreux à s’intéresser aux actifs numériques.

L’initiative intervient alors que les marchés financiers cherchent des alternatives aux stratégies traditionnelles de rendement. Le mouvement d’Evernorth pourrait donc marquer un tournant dans la reconnaissance du XRP comme actif stratégique.

Une levée de fonds colossale pour bâtir une trésorerie en XRP

L’opération devrait générer plus d’1 milliard $ de recettes brutes. Parmi les principaux investisseurs figurent SBI Holdings, partenaire historique de Ripple. Pantera Capital, Kraken et GSR sont également membres de l’équipe. Même Ripple participera à cette levée, confirmant la proximité stratégique entre les deux entités.

Les fonds serviront à acheter du XRP sur le marché, avec l’objectif d’établir un coffre-fort numérique mondial. Une fois l’opération finalisée, la nouvelle société devrait figurer parmi les plus importants détenteurs de XRP au monde.

Un nouveau véhicule pour accélérer l’adoption de XRP

Pour Asheesh Birla, PDG d’Evernorth, ce projet vise à “accélérer l’adoption institutionnelle de XRP”. Le modèle repose sur une approche hybride : une société cotée qui permet aux investisseurs traditionnels d’obtenir une exposition directe à XRP sans passer par les plateformes crypto.

I’m proud to share that we’ve launched @evernorthxrp, a first-of-its-kind institutional vehicle built to accelerate XRP adoption. With over a decade of uptime and a rapidly growing DeFi ecosystem, XRP is well-positioned for adoption — and Evernorth is built to meet that moment.… pic.twitter.com/2YGgQsNWCd — Asheesh Birla | CEO at Evernorth (@ashgoblue) October 20, 2025

Ce concept pourrait séduire les fonds cherchant à diversifier leur portefeuille dans les actifs numériques, tout en bénéficiant du cadre réglementaire des marchés publics.

Ripple trace un sillage stratégique similaire

L’annonce d’Evernorth intervient dans un contexte d’expansion plus large pour Ripple. La société mère prépare elle aussi une levée d’environ 1 milliard de dollars pour consolider sa propre trésorerie numérique.

En parallèle, Ripple a récemment finalisé le rachat de GTreasury, une plateforme de gestion de liquidité d’entreprise valorisée à près d’un milliard de dollars. Cette double offensive financière et technologique vise à ancrer XRP au cœur des infrastructures de paiement et de trésorerie mondiales.

La montée en puissance des “Digital Asset Treasuries”

Evernorth s’inscrit dans une vague plus large d’entreprises cherchant à intégrer des cryptoactifs à leur bilan. Le mouvement trouve son origine dans la stratégie de Strategy, pionnier du modèle Bitcoin-first. Aujourd’hui, cette société détient aujourd’hui 640 418 BTC, preuve qu’une vision long terme peut payer.

Mais la tendance s’étend. Ether, Solana ou encore Ethena séduisent à leur tour des trésoreries d’entreprise cherchant des relais de croissance.

Entre promesse et scepticisme

Cette montée en puissance des DAT (Digital Asset Treasuries) ne fait pas l’unanimité. Certains acteurs de la finance traditionnelle, comme HashKey Capital, estiment que ces stratégies restent perçues avec méfiance. D’autres, à l’image de David Bailey, PDG de Nakamoto Treasury, dénoncent “un mélange de projets mal conçus et d’actifs sous-performants”.

Le modèle reste donc jeune, encore en quête de légitimité. Mais il avance, soutenu par la conviction que les actifs numériques finiront par s’imposer dans la gestion de trésorerie moderne.

Vers une nouvelle ère de trésoreries tokenisées

Si le pari d’Evernorth réussit, le modèle “XRP-first” pourrait devenir une référence. Cette introduction en Bourse illustre la transition en cours. Les entreprises ne se contentent plus d’expérimenter la blockchain, elles l’intègrent désormais au cœur de leur structure financière.

Quoi qu’il en soit, cette SPAC d’un milliard, Evernorth propulse le XRP dans une nouvelle dimension. Et les marchés, eux, observent avec attention ce pari audacieux sur l’avenir de la trésorerie numérique.

Source : Evernorth Holdings

