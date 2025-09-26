XRP en plein rush : 18,3 Mds$ de contrats CME et un whale avale 25,5 M de tokens

En seulement quatre mois, les contrats à terme listés sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) ont généré 18,3 milliards de dollars de flux. XRP continue de surprendre. Une performance qui hisse le jeton de Ripple dans la cour des grands, aux côtés du Bitcoin et de l’Ethereum déjà bien installés sur la plateforme.

Les contrats à terme XRP explosent sur le CME

Les chiffres font état de près de 6 milliards de tokens échangés. Plus que la quantité, c’est le profil des acteurs qui retient l’attention : fonds spéculatifs, sociétés de gestion d’actifs et firmes de trading propriétaires. Autrement dit, l’argent institutionnel s’installe dans l’écosystème XRP.

Pourquoi un tel engouement ? Parce que les produits dérivés du CME offrent un environnement réglementé, liquide et familier pour la finance traditionnelle. Pas besoin de gérer des portefeuilles spot. Les investisseurs peuvent spéculer, se couvrir ou utiliser l’effet de levier sans passer par les exchanges crypto classiques.

We've hit our four-month milestone for XRP futures. 🚀



The reason for the momentum? Demand for trusted, regulated Crypto products. ➡️https://t.co/jv1Ezdsi7C pic.twitter.com/Z7kyksV2Ng — CME Group (@CMEGroup) September 23, 2025

Ce cap des 18,3 Mds$ ne marque pas seulement une étape. Il confirme qu’XRP est désormais reconnu comme un actif crédible pour la gestion de portefeuille institutionnelle.

Une baleine avale 25,5 millions de tokens

En parallèle de cette montée institutionnelle, les mouvements on-chain attirent aussi l’attention. Une baleine a retiré 25,5 millions de XRP, soit environ 71,8 millions de dollars, de l’exchange Kraken vers un portefeuille inconnu.

Le timing de la transaction est tout aussi révélateur. Généralement, les sorties massives vers des portefeuilles privés sont interprétées comme un signal haussier. Bien souvent, cela décrit une volonté de conserver l’actif sur le long terme. Autrement dit, la perspective d’une reprise de marché imminente.

Certes, ce type de transactions ont tendance à ravir les cœurs et rassurer les esprits de tous. Mais cela soulève également une question importante. Le marché serait-il donc totalement livré à la volonté de ces grands acteurs ? Quoi qu’il en soit, cette capacité à déplacer des dizaines de millions en une seule transaction est un facteur supplémentaire de volatilité qui menace surtout les particuliers.

Entre maturité et nervosité

L’explosion des volumes dérivés sur le CME et l’accumulation par les baleines montrent qu’XRP vit une phase charnière. D’un côté, son intégration dans la finance traditionnelle progresse. De l’autre, son marché reste exposé aux dynamiques de concentration et à la nervosité ambiante.

Sur le plan technique, le prix reste sous pression après plusieurs corrections. Cela dit, les flux institutionnels et l’appétit des baleines pourraient rapidement relancer une dynamique positive. Le support des 2,70 $ reste à surveiller de près.

XRP à la croisée des deux mondes

En somme, 18,3 milliards de dollars de contrats échangés sur CME. Dans le même temps, cet énorme transfert de 25,5 millions de tokens en une seule opération. Une fois de plus XRP démontre sa résilience exceptionnelle. Capable d’attirer à la fois les grands fonds institutionnels et les investisseurs privés fortunés.

La combinaison des deux pourrait bien redessiner son avenir. Un actif à la fois spéculatif et stratégique, capable de jouer un rôle clé dans la prochaine phase de maturation du marché crypto.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : XRPSCAN

