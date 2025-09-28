XRP Ledger et CBDC : les révélations de cet ex-cadre de Ripple

Ripple a-t-il vraiment tourné la page des CBDC ? Officiellement, l’entreprise ne parle plus de monnaies numériques de banque centrale depuis des mois. Un ancien cadre a brisé le silence. En effet, les expérimentations conduites entre 2021 et 2024 ont eu un impact profond sur le XRP Ledger. Sous ce retrait stratégique d’apparence, s’est dissimulé une préparation méthodique qui explique la situation actuelle de Ripple.

Ripple, pionnier sur le terrain des CBDC

Sur la période 2021 – 2024, Ripple a tenté d’orienter son service à l’usage des banques centrales notamment avec son projet de monnaie numérique (CBDC). Des phases pilotes ont ainsi été conduites avec le Bhoutan et Palaos. Par la suite, le réseau se voit élargi au Monténégro et la Colombie.

Tout semblait donc aller pour le mieux et Ripple franchit même un cap en 2023. Cette année-là, une plateforme dédiée aux CBDC, alimentée directement par le XRP Ledger (XRPL) est présenté au public.

Mais en février 2025, changement de décor. Le nouveau site web de Ripple ne mentionnait plus une seule fois les CBDC. De quoi alimenter la spéculation : retrait stratégique face à l’hostilité politique américaine, ou simple repositionnement temporaire ?

L’éclairage d’Anthony Welfare

Anthony Welfare, ancien cadre de Ripple et conseiller stratégique sur les CBDC, a brisé le silence. Il apporte des explications sur le réel sens de cette phase d’expérimentation. En réalité, la période 2021-2024 a laissé une empreinte durable sur le XRP Ledger. Il s’agit surtout d’une phase qui a permis d’identifier de façon plus précise, les réels besoins de ces acteurs.

Elles ont aussi montré l’importance des banques commerciales dans le déploiement de ces solutions. Ce travail préparatoire a servi de tremplin. Il a renforcé non seulement XRPL, mais aussi l’ensemble de l’écosystème de partenaires.

Du CBDC aux stablecoins : un virage stratégique

Anthony Welfare va plus loin dans son analyse. Pour lui, les leçons tirées des projets CBDC expliquent le pivot actuel de Ripple. L’entreprise se concentre désormais sur les stablecoins. En décembre 2024, elle a d’ailleurs lancé son stablecoin institutionnel, le Ripple USD (RLUSD). Celui-ci est disponible à la fois sur le XRP Ledger et sur Ethereum.

Un choix logique selon l’ex-cadre : les stablecoins sont aujourd’hui au cœur des usages réels. Alors que les projets de CBDC restent freinés par des obstacles politiques et réglementaires. Autrement dit, Ripple pour l’heure, concentre son énergie là où la demande est la plus forte.

Interopérabilité : la clé de l’avenir

L’autre message fort de Welfare concerne l’interopérabilité. Pour lui, CBDC, stablecoins et dépôts tokenisés doivent fonctionner ensemble. Sans cela, impossible d’offrir une expérience fluide aux utilisateurs finaux ni d’atteindre l’échelle mondiale.

C’est précisément sur ce terrain que XRPL aurait pris de l’avance. Construit dès l’origine comme un réseau optimisé pour les transferts rapides et peu coûteux, il serait désormais prêt à absorber ce futur marché hybride où se mélangeront devises numériques publiques et privées.

Great insight as always from @antonywelfare about the lessons learned from CBDC engagement! In a rapidly changing environment, the flexibility to learn is paramount. https://t.co/IBPE5wTu2k — WrathofKahneman (@WKahneman) September 27, 2025

Ripple a-t-il vraiment tourné la page des CBDC ?

Certains y verront un aveu de retrait. D’autres, une preuve d’adaptation. En réalité, Ripple semble avoir capitalisé sur ses années d’expérimentation CBDC pour rediriger ses efforts vers un secteur plus rentable et plus immédiat : celui des stablecoins.

Dans cette même posture, on retrouve Pepenode avec une identité claire, une communauté engagée et un marketing viral. Le succès de sa prévente en témoigne, avec une levée rapide qui a dépassé les attentes. Ces premiers résultats envoient des signaux sérieux, faisant de Pepenode un prétendant crédible pour s’imposer sur la scène memecoin.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

La trajectoire de Ripple illustre une vérité : dans la guerre monétaire numérique, les projets trop dépendants des régulateurs avancent lentement. Ceux qui se branchent sur la demande réelle comme les stablecoins, prennent l’avantage.

Une stratégie qui garde toutes ses options ouvertes

Les propos d’Anthony Welfare replacent les choses dans leur contexte. Les CBDC n’ont pas été une impasse, mais une phase d’apprentissage. Ripple a utilisé ce temps pour affiner le XRP Ledger et préparer le terrain à l’essor actuel des stablecoins.

En clair, si les CBDC finissent par décoller, XRPL sera prêt. Mais en attendant, Ripple joue la carte du pragmatisme, celle qui rapporte dès aujourd’hui.

Source : Anthony Welfare

Pour aller plus loin sur le sujet :