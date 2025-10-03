XRP : les baleines augmentent leurs positions, un breakout en vue ce week-end ?

A la suite d’une longue prise d’élan devant la résistance à 3 $, XRP l’a solidement transformé en support en une seule tentative. Ce niveau, défendu depuis vendredi, renforce la conviction des investisseurs. Les volumes restent solides, portés par l’optimisme lié à la période dite “Uptober”. Et déjà, une combinaison spéciale annonce un potentiel mouvement explosif dans les prochains jours.

Accumulation de signaux au-dessus de 3$ : les baleines à l’offensive

Actuellement, le comportement des baleines fait l’objet de beaucoup de suspicions. Elles renforcent leurs positions au moment même où la structure technique de XRP se raffermit. Les données de Santiment confirment que les gros porteurs augmentent leur exposition.

Les portefeuilles détenant entre 10 et 100 millions de XRP contrôlent désormais 12,27 % de l’offre totale, contre 12,06 % fin septembre. Pendant ce temps, les adresses encore plus massives, entre 100 millions et 1 milliard de XRP, sont passées de 13,85 % à 14,6 % de l’offre.

Cette hausse rapide illustre un regain de confiance. Les baleines augmentent leur risque quand elles anticipent un breakout haussier ou une phase de croissance soutenue.

L’activité on-chain se redresse

Sur le XRP Ledger, c’est l’heure du réveil général. En effet, sur cette seule journée, le niveau d’activité sur le réseau connait un bond important. De 37 000 adresses actives dimanche dernier, on en compte aujourd’hui environ 49 000.

C’est bien la preuve de la dynamique fondamentale qui sous-tend ce départ à la hausse du jeton. Autrement dit, il y a un accroissement réel de la demande qui se traduit par une pression acheteuse plus forte.

Marché des produits dérivés : l’intérêt repart à la hausse

Du côté des produits dérivés, l’intérêt revient également. L’open interest (OI) sur les contrats à termes XRP est remonté de 7,35 milliards $ à 8,47 milliards $ en fin de semaine.

Un OI en hausse signifie plus de positions ouvertes, donc davantage d’engagement spéculatif. En d’autres termes, pour les traders, il ne s’agit pas d’un simple rebond technique mais bien d’une tendance haussière solide.

Un tableau technique de plus en plus haussier

Graphiquement, XRP consolide une structure bullish.

Le token reste au-dessus des 3 $ et de la ligne de tendance descendante, un signal de force.

Le MACD envoie un signal d’achat depuis jeudi . Tant que la ligne bleue reste au-dessus de la ligne rouge, la pression acheteuse domine.

envoie un . Tant que la ligne bleue reste au-dessus de la ligne rouge, la pression acheteuse domine. Le RSI s’est stabilisé à 57, confirmant que le marché n’est pas encore en zone de surachat.

Les niveaux à surveiller :

3,18 $ (seuil de mi-septembre).

3,38 $ (résistance testée début août).

Et surtout 3,66 $, record de juillet dernier.

En cas de cassure de ces résistances, XRP pourrait reprendre un élan vers de nouveaux sommets.

Les risques à court terme

Toutefois, le scénario n’est pas sans danger. Un retour sous 2,94 $ (EMA 50 jours) ou 2,78 $ (EMA 100 jours) invaliderait la dynamique.

Une rupture de la EMA 200 jours à 2,63 $ ouvrirait même la voie à une correction plus lourde vers les 2,48 $. Les prises de bénéfices rapides restent possibles, d’autant que le marché global demeure fragile.

Un week-end décisif pour XRP

XRP évolue dans une zone charnière. Les baleines accumulent, l’activité on-chain progresse et les traders sur le marché dérivé reprennent confiance. Les signaux techniques plaident pour un breakout si le seuil des 3 $ continue de tenir.

Un franchissement clair des 3,18 $ puis 3,38 $ confirmerait la reprise haussière. Dans le cas contraire, un retour sous 2,90 $ remettrait en jeu le scénario baissier.

Pour l’instant, le marché penche vers l’optimisme. Mais comme toujours avec XRP, la volatilité pourrait décider du verdict dès ce week-end.

Source : Santiment

