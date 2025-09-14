ETF XRP attendu en octobre : Ripple prêt à écrire son plus grand chapitre ?

L’automne s’annonce brûlant pour Ripple. En octobre, la SEC pourrait enfin donner son feu vert à un ETF XRP spot, un événement que beaucoup dans l’écosystème considèrent comme un potentiel game changer. Les analystes avancent déjà une probabilité d’approbation de 95 %, et certains fonds institutionnels préparent leurs carnets d’ordres. Après des années d’incertitudes, le jeton XRP est peut-être sur le point de vivre son heure de gloire.

Une bataille réglementaire qui se clôt

Pendant près de trois ans, le bras de fer entre Ripple Labs et la SEC a tenu en haleine tout le marché crypto. Finalement, la décision d’août 2025 a mis un terme au feuilleton. Ripple écope d’une amende de 125 millions $, mais surtout, les ventes secondaires de XRP ne sont pas considérées comme des titres financiers. Autrement dit, le terrain est enfin dégagé.

Ce tournant réglementaire a déclenché une avalanche de dépôts de dossiers. Bitwise, 21Shares, WisdomTree, Grayscale, Franklin Templeton, Amplify : la crème des gestionnaires d’actifs veut sa part du gâteau. Les regards se tournent désormais vers octobre, date à laquelle la SEC devra trancher.

En parallèle, le marché se structure. Le CME a déjà lancé des contrats à terme XRP, Coinbase suit la même voie. Les rails sont posés, il ne manque plus que l’ETF pour activer le turbo.

Le jackpot institutionnel en ligne de mire

Chez JPMorgan, les projections sont éloquentes : entre 4,3 et 8,4 milliards $ pourraient affluer dans les ETF XRP au cours de la première année. Une manne comparable aux débuts des ETF Bitcoin spot.

Pourquoi un tel engouement ? Parce que les institutions, jusqu’ici, restaient sur la touche. Investir directement dans XRP impliquait de jongler avec des plateformes crypto non régulées, ou des produits dérivés peu transparents. L’ETF présente enfin une voie simple, légale et rassurante.

Et Ripple n’arrive pas les mains vides. Le réseau aligne des partenariats stratégiques avec des géants bancaires comme BNY Mellon et OpenPayd. Dans la DeFi, XRP s’intègre à des projets innovants, jusqu’à Hyperliquid. L’écosystème respire la solidité. Amplify, de son côté, planche sur un ETF à revenus optionnels mensuels, une première qui pourrait séduire les investisseurs avides de rendement récurrent.

Vers une envolée du prix ?

Chaque lancement d’ETF crypto a marqué les cours. Le Bitcoin en 2021 puis en 2023 en est l’exemple parfait : +60 % dans les semaines précédant les annonces officielles. Pour XRP, les traders se tiennent prêts.

Le jeton évolue autour de 3,08 $ en ce moment. Cependant, les scénarios optimistes parlent d’un passage à 4 $ rapidement, voire plus si les flux institutionnels suivent. L’argument est simple : plus de liquidité, plus de légitimité, plus de demande.

Cours XRP

Évidemment, la route sera sinueuse. Les périodes pré-annonce sont toujours marquées par de fortes secousses. Les investisseurs avertis savent qu’il faudra gérer la volatilité, même si la tendance de fond reste résolument haussière.

Les cailloux dans la chaussure

Tout n’est pas acquis. Quelques ombres planent encore au-dessus du dossier. En effet, un report de dernière minute n’est pas impossible. Même si la SEC semble assouplir sa ligne, un changement politique ou un coup de frein réglementaire risque de tout bouleverser.

Dans le même temps, il y a la volatilité : le jour J et les semaines qui suivent risquent de ressembler à des montagnes russes. Beaucoup achètent la rumeur, certains vendront la nouvelle.

Il ne faut pas non plus surestimer l’impact immédiat. L’approbation ne garantit pas des milliards instantanés : les flux se construisent dans le temps, et la concurrence est féroce. Solana, Litecoin, Dogecoin : tous se préparent aussi à leur tour d’octobre, chacun espérant séduire les gestionnaires d’actifs.

