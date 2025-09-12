XRP : les burn fees s’effondrent, le réseau en perte de vitesse ?

Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 12, 2025

Depuis le début de ce mois, les chiffres de l’activité on-chain de XRP affichent une tendance inhabituelle. Les burn fees, qui détruisent une petite fraction de tokens à chaque transaction, se sont effondrés à des niveaux inédits depuis fin 2024. D’ailleurs, ce vendredi 12 septembre, le ledger n’a brûlé que 316 XRP en début de soirée. Et même si la journée se termine plus haut, la faiblesse restera frappante. Le graphique annuel des burn fees montre une pente claire : des sommets de moins en moins hauts et des creux de plus en plus profonds.

Chaque transaction sur le réseau XRP entraîne la destruction d’une quantité minimale de 10 drops soit 0,00001 XRP. Cette base s’ajuste à la hausse plus le réseau approche la saturation. C’est un dispositif pensé pour décourager le spam. En d’autres termes, plus le niveau du burn est élevé, plus le ledger XRP est actif.

Par conséquent ; l’effondrement des burn fees indique que le volume de transactions se réduit et que les frais restent collés au plancher. C’est donc un thermomètre direct de l’utilisation réelle du réseau.

Le contraste avec décembre 2024 : la lente érosion de l’exercice 2025

Pour prendre la pleine mesure du signal actuel, il suffit simplement d’en faire la comparaison avec son pic historique du 2 décembre 2024. Ce jour-là, près de 17 339 XRP avaient été détruits en une seule journée. Deux éléments avaient alors coïncidé :

Une réduction de 90 % des réserves requises sur le ledger, qui avait déclenché une vague de réorganisations de comptes ;

Et un XRP au sommet de sa forme, franchissant les 2,50 $ après une envolée.

Ce mélange de changements structurels et de rallye haussier avait propulsé l’activité on-chain à un niveau record. Mais depuis le printemps, le rythme ne cesse de ralentir. L’introduction de nouvelles fonctionnalités comme l’AMM a brièvement stimulé les volumes, mais la tendance globale reste baissière.

Aujourd’hui, le réseau ne connaît presque plus de phases de congestion où les frais grimpent au-delà du minimum. Autrement dit, le XRP Ledger tourne au ralenti. L’intérêt spéculatif s’est émoussé, et l’usage transactionnel ne compense pas.

Quelles conséquences pour le prix ?

Sur le court terme, cet état de chose n’est pas en soi, une menace technique. Mais sur le plan économique, il reflète une demande utilitaire réduite. Or, dans un marché où la valorisation d’un actif repose aussi sur son usage, cette stagnation peut peser sur le moral des investisseurs.

Le XRP se négocie actuellement autour de 3 $, en hausse de 7,96% sur les sept derniers jours. Tant que cette dynamique haussière globale se maintient, l’activité sur le réseau devrait s’intensifier un peu plus dans les prochains jours. Certains observateurs annoncent déjà la prochaine cible logique à 4,50 $.

Plus qu’une condamnation : un avertissement

L’effondrement des burn fees n’annonce pas la fin du réseau, mais il soulève une vraie question sur sa dynamique. Le XRP Ledger reste fonctionnel, mais il attire moins d’activité qu’auparavant.

Pour les traders, le burn reste un indicateur avancé de l’intérêt du marché. Si les prochains mois confirment cette faiblesse, cela signifiera que l’utilité du réseau peine à convaincre au-delà de la spéculation.

À l’inverse, une reprise du burn signalerait le retour de flux, que ce soit via une hausse de volatilité ou de nouvelles mises à jour. Mais pour l’heure, la tendance est claire : moins de burn, moins d’élan.

Source : XRPSCAN

Pour aller plus loin sur le sujet :