Ethereum-steikkausjono kasvoi 3,7 miljardiin dollariin

Päätoimittaja Daniel Nordin Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 4, 2025

Ethereum-steikkauksen odotusjono on noussut korkeimmalle tasolle lähes kahteen vuoteen. Jono saavutti 860 369 ETH:n tason tiistaina, mikä on arvoltaan noin 3,7 miljardia dollaria.

Keskeiset huomiot: Ethereum-steikkauksen jono on kasvanut 860 000 ETH:iin, korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2023.

Institutionaalinen kysyntä ja nousevat hinnat vahvistavat pitkäaikaista luottamusta ETH-steikkaukseen.

Yli 70 yrityskassaa pitää hallussaan 4,7 miljoonaa ETH:ta, joista suurin osa on suunnattu tuottoa tuottaviin strategioihin.

Kyseessä on pisin odotusaika sitten Shanghain päivityksen vuonna 2023, joka mahdollisti nostot ja laukaisi hetkellisesti laajamittaisia validaattorien poistumisia.

Institutionaalinen virta tuo uutta luottamusta Ethereum-steikkaukseen, sanoo Everstake

Steikkaus-protokolla Everstaken mukaan äkillinen nousu heijastaa uutta luottamusta Ethereumin pitkän aikavälin potentiaaliin ja institutionaalista pääomaa virtaa sisään.

”Emme ole nähneet näin suuria jonoja sitten vuoden 2023. Se on vahva signaali siitä, että yhä useampi luottaa Ethereumiin ja haluaa osallistua sen turvaamiseen”, yritys totesi.

Nouseva Ethereumin kurssi sekä suhteellisen alhaiset kaasumaksut ovat tehneet steikkauksesta houkuttelevampaa niin yksityissijoittajille kuin yrityskassoillekin.

Kohonnut steikkausaktiivisuus rauhoittaa myös huolia massapoistumisista, joita nähtiin, kun steikkaamisen poistumisjono nousi hetkellisesti yli miljoonaan ETH:iin 29. elokuuta, mutta laski sitten 20 %.

Tällä hetkellä Ethereumissa on lukittuna 35,7 miljoonaa ETH:ta steikkaussopimuksiin – noin 31 % koko tarjonnasta, kertoo Ultrasound.Money.

Erityisesti yritysten kassat pitävät nyt hallussaan 4,7 miljoonaa ETH:ta, arvoltaan yli 20 miljardia dollaria, joista suurin osa on suunnattu steikkaukseen.

StrategicEtherReserve-datan mukaan yli 70 kassanhallintayksikköä on jo aloittanut pitkäaikaiset steikkausstrategiat.

Markkinaolosuhteiden, hintatason ja institutionaalisen osallistumisen yhdistelmä on tuonut steikkauksen sisään- ja ulosjonoja lähemmäksi tasapainoa ensimmäistä kertaa sitten heinäkuun.

Tämä tasapaino viittaa terveempään steikkausympäristöön ja kasvavaan kysyntään Ethereumin pohjakerroksen tuottojen hyödyntämiseen.

Vaikka ETH on laskenut 12,4 % elokuun 24. päivän kaikkien aikojen huipusta, pitkäaikaishaltijat eivät ole hätkähtäneet. Poistumisen sijaan moni on kaksinkertaistamassa panoksensa ja odottaa vuorollaan saadakseen tuottoa ketjussa.

Joseph Lubin ennustaa 100-kertaista Ethereum-rallia

Ethereum-yhteisön perustaja Joseph Lubin uskoo, että ETH saattaa nousta 100-kertaiseksi ajan myötä ja kutsuu sitä Wall Streetin tulevaksi infrastruktuuriksi perinteisen rahoitusjärjestelmän siirtyessä kohti hajautettua finanssia (DeFi).

X:ssä Lubin totesi, että Ethereum korvaa monet suljetut järjestelmät laitoksissa, kuten JPMorgan, ja toimii perustana rahoituspalveluille, steikkaamiselle ja älysopimusten toteuttamiselle.

Tukien Fundstratin Tom Leen nousujohteista näkemystä, Lubin sanoi olevansa ”100 % samaa mieltä” Leen näkemyksestä, jonka mukaan Ethereum voi ohittaa Bitcoinin verkkoarvossa.

Hän vertasi nykyhetkeä vuoteen 1971, jolloin Yhdysvaltain dollari irroitettiin kultakannasta – viitaten merkittävään muutokseen finanssiarkkitehtuurissa, jota Ethereum johtaa.

Lubinin mukaan ETH edustaa uudenlaista virtuaalista hyödykettä – “hajautettua luottamusta” – jonka omaksumiseen instituutiot tulevat pakotetuiksi.

Hän näkee Ethereumin hajautetun verkon voiman ulottuvan perinteisestä rahoituksesta älysopimuspohjaisiin sopimuksiin, valtavalla kasvupotentiaalilla maailmanlaajuisen käyttöönoton myötä.

Vastaavasti Lee on ennustanut, että Ethereum nousee lähiaikoina 5 500 dollariin, ja hänen kunnianhimoinen tavoite vuoden loppuun mennessä on 12 000 dollaria.

Vierailtuaan Amitis Investing -ohjelmassa 26. elokuuta, Lee paljasti, että institutionaalinen Wall Streetin asenne Ethereumia kohtaan on muuttunut dramaattisesti Yhdysvaltain senaatin hyväksyttyä GENIUS-stablecoin-lainsäädännön.

Lee painotti, että Ethereum on perinteisen rahoituksen (TradFi) perusinfrastruktuuri, joka tukee tällä hetkellä yli 145 miljardin dollarin stablecoin-tarjontaa.

Jack Ma -yhteyksistä tunnettu Yunfeng osti 44 miljoonalla dollarilla Ethereumia

Yunfeng Financial Group, Hongkongin pörssissä listattu rahoituspalveluyritys, jolla on läheiset yhteydet Alibaban perustajaan Jack Maan, on ostanut 10 000 ETH:ta noin 44 miljoonalla dollarilla. Kyseessä on yksi Aasian suurimmista Ethereum-hankinnoista pörssiyhtiön toimesta tänä vuonna.

Tiistaina vapaaehtoisesti ilmoitettu hankinta rahoitettiin kokonaan Yunfengin sisäisistä kassavaroista. Yrityksen mukaan siirto kuvastaa sen strategista laajentumista Web3:n, reaalimaailman omaisuuserien (RWA), digitaalivaluuttojen ja tekoälyn suuntaan.

ETH kirjataan Yunfengin taseessa sijoitusomaisuudeksi ja toimii osana sen reservivaroja.

Yritysten Ethereum-reservit nousevat 19 miljardiin dollariin Yunfengin astuessa markkinoille

Ilmoituksessa korostettiin, että hankinta on linjassa Yunfengin pitkän aikavälin strategian kanssa.

Yhtiö totesi, että Ethereumin sisällyttäminen sen kassaan tukee RWA-tokenisaatiotoimintaa, tarjoaa infrastruktuuria Web3-innovaatioille ja vahvistaa sen kykyä integroida rahoituspalveluita uusiin teknologioihin.

Konserni vihjasi myös mahdollisista ETH:n sovelluksista sen vakuutustoiminnassa ja laajemmassa fintech-tarjonnassa.

Yunfeng painotti seuraavansa jatkossakin markkinakehitystä ja sääntelymuutoksia ennen kuin kasvattaa omistuksiaan.

Hallitus varoitti, että kryptovaluutat ovat erittäin volatiileja ja kehotti osakkeenomistajia toimimaan varoen yhtiön osakkeilla käydessään kauppaa.

Hongkongin pörssi ja paikallinen arvopaperivalvonta vetäytyivät myös vastuusta ilmoituksen sisällön suhteen todeten, etteivät ne ota vastuuta sen paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.

Hankinta asettaa Yunfengin osaksi kasvavaa yritysten ja institutionaalisten toimijoiden joukkoa, jotka näkevät ETH:n strategisena reserviomaisuutena.

Strategic ETH Reserve (SER) -datan mukaan rakenteelliset toimijat pitävät nyt hallussaan 4,44 miljoonaa ETH:ta, joiden arvo on noin 19 miljardia dollaria, mikä vastaa 3,67 prosenttia Ethereumin kokonaismäärästä.

Suurin yksittäinen omistaja on Bitmine Immersion Tech, jolla on 1,8 miljoonaa ETH:ta, arvoltaan noin 7,7 miljardia dollaria, eli yli 40 prosenttia kaikista SER-reserveistä.

Muita merkittäviä toimijoita ovat SharpLink Gaming 797 700 ETH:lla (3,4 miljardia dollaria), The Ether Machine 345 400 ETH:lla (1,5 miljardia dollaria) ja Ethereum Foundation 231 600 ETH:lla (1 miljardi dollaria).

Coinbase hallinnoi myös 136 800 ETH:ta (588 miljoonaa dollaria), jotka liittyvät pääosin asiakkaiden saldoihin ja steikkaustoimintoihin.

Analyytikot varoittavat, että jatkuvat lunastukset voivat hetkellisesti painaa hintoja, vaikka yritysten, kuten Yunfengin, pitkäaikainen kasautuminen viittaa kasvavaan luottamukseen Ethereumia kohtaan institutionaalisena omaisuuseränä.

Reservien keskittyminen on yhä keskeinen markkinatekijä. Bitmine ja SharpLink muodostavat yhdessä yli 58 prosenttia kaikista SER-toimijoiden hallussa olevista ETH-varannoista, mikä herättää huolia likviditeettiriskeistä, jos nämä suuret toimijat muuttavat asemaansa.

Silti säänneltyjen yritysten, ETF-tuotteiden ja yrityskassojen kasvava rooli osoittaa Ethereumin käyttöönoton kiihtyvän institutionaalisissa sijoittajapiireissä.

Yunfengin 44 miljoonan dollarin liike voi vaikuttaa pieneltä verrattuna globaalien jättien miljardeihin, mutta se kantaa symbolista painoarvoa Hongkongissa, joka pyrkii digitaalisen omaisuuden keskukseksi.

Japanin yrityskrypto-omaksuminen kiihtyy – miljardiluokan kassastrategioita kehitteillä

Samaan aikaan kun Hongkongiin kytkeytyvät rahastot keräävät huomiota Ethereum-panostuksillaan, Japani rakentaa hiljaisesti yhtä maailman aggressiivisimmista yritystason krypto-ohjelmista.

Sarja Tokion pörssissä listattuja yhtiöitä on alkanut muokata taseitaan Bitcoinin ja altcoinien ympärille, osoittaen, että Aasian kryptokisa ei koske enää vain yksityissijoittajia.

Tokiossa toimiva peliyhtiö Gumi ilmoitti 31. elokuuta suunnitelmastaan ostaa 2,5 miljardin jenin (17 miljoonan dollarin) edestä XRP:tä ennen helmikuuta 2026.

Yhtiön hallitus hyväksyi liikkeen, joka kuvastaa Gumin suhteita SBI Holdingsiin, Rippleen tiiviisti liittyvään japanilaiseen suurosakkaaseen.

Gumi on ollut aktiivinen myös Bitcoin-ostoissa. Se hankki aiemmin tänä vuonna 6,5 miljoonan dollarin edestä BTC:tä, ja on jopa lanseerannut BTC-arvonnan uusille osakkeenomistajille.

Johto kuvaili XRP-ostoa strategiseksi aloitteeksi laajentaa rahoituspalveluihin – ei spekulaatioksi.

Japanin yritysoffensiivi ei jää siihen. Kauneusketju Convano on paljastanut yhden rohkeimmista kassastrategioista, tavoitteenaan kerätä 434 miljardin jenin (3 miljardin dollarin) rahoitus 21 000 BTC:n ostamiseen, mikä vastaa 0,1 prosenttia Bitcoinin kokonaistarjonnasta. Kolmivaiheinen ohjelma tähtää 2 000 BTC:n hankintaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Myös muut listatut yhtiöt kasvattavat altistustaan. 25. elokuuta viisi japanilaista yritystä ilmoitti uusista hankinnoista, yhteensä 156,79 BTC:tä.

Kärkisijoilla oli Metaplanet, joka lisäsi 103 BTC:tä 11,7 miljoonalla dollarilla, kasvattaen reservinsä 18 991 BTC:hen, lähes 2 miljardin dollarin arvosta.

Yhtiö kuuluu nyt maailman seitsemän suurimman yritys-Bitcoin-omistajan joukkoon ja sai äskettäin paikan FTSE Japan -indeksissä, mikä vahvisti sijoittajaluottamusta osakkeen heilahtelusta huolimatta.

Samaan aikaan Remixpoint Inc. osti 41,5 BTC:tä 4,6 miljoonalla dollarilla, ja ANAP Holdings kasvatti omistustaan 1 017 BTC:hen.

Pienemmät toimijat, kuten Agile Media Network ja Def Consulting, liittyvät myös joukkoon, kun taas Lib Work, 3D-asuntorakentaja, on sitoutunut 3,3 miljoonaan dollariin Bitcoiniin inflaatiosuojana ja globaalin laajentumisen perustana.

Nämä liikkeet ovat linjassa Tokion poliittisen kannan kanssa. Valtiovarainministeri Katsunobu Kato totesi WebX2025-tapahtumassa, että krypto voi olla osa hajautettua sijoitussalkkua ja lupasi rakentaa ympäristön, joka tukee käyttöönottoa ilman innovaation tukahduttamista.

Japani valmistelee myös ensimmäisen jeniin sidotun stablecoinin lanseerausta tänä syksynä JPYC-fintech-yrityksen johdolla.

Token tähtää kansainvälisiin rahansiirtoihin ja yritystason maksuihin, mahdollisesti yhdistäen kansallisen yrityskryptostrategian yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.