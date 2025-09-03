Nouseeko XRP 5 dollariin? Kaavio näyttää mahdollisuuden

Tokiolainen pörssilistattu yhtiö Gumi osti kryptovaluutta XRP:tä 17 miljoonalla dollarilla laajentaakseen lohkoketjuliiketoimintaansa. Tämä on lisännyt uskoa XRP:n nousuun.

Institutionaalinen kysyntä altcoineille ylittää Yhdysvaltain sääntelykeskustelut, ja XRP on noussut keskeiseksi osaksi Gumin lohkoketjustrategiaa.

Yhtiö vahvisti viime perjantaina julkaistussa X-päivityksessä, että se oli ostanut XRP-tokeneita 2,5 miljoonalla jenillä.

Gumin X-päivitys englanniksi käännettynä.

Huomionarvoista on, että tämä päätös tuli pian Rippleä ja SEC:iä koskeneen oikeusjutun päättymisen jälkeen. Tämä viisi vuotta kestänyt epävarmuus oli hillinnyt sijoittajakysyntää sääntelyselkeyttä odotellessa.

Gumin krypto-omaisuus sisältää nyt sekä Bitcoinia että XRP:tä. Tämä heijastelee emoyhtiö SBI Holdingsin läheisiä suhteita Rippleen ja keskittymistä rajat ylittäviin maksuihin.

Strategia rakentuu kahdelle pilarille: Bitcoin toimii universaalina arvonsäilyttäjänä ja staking-tuottojen lähteenä, kun taas XRP toimii hyödyllisyystokenina siirtojen ja likviditeettipalveluiden moottorina.

Kyseessä on laajempikin yritystrendi, jossa ei-finanssialan yhtiöt alkavat sisällyttää kryptoa taseisiinsa. Tämä avaa tietä XRP:n syvemmälle omaksumiselle, kun digitaaliset varat siirtyvät valtavirran tilinpäätöksiin.

Laajemmassa mittakaavassa XRP voi tulevaisuudessa päätyä myös valtioiden digitaalisten valuuttavarantojen osaksi.

XRP hintaennuste 3.9.2025

Jatkuva institutionaalinen omaksuminen maailmanlaajuisesti voi toteuttaa heinäkuun puolivälistä muodostuneen bull flag -kuvion nousun.

XRP / USD, 1 päivän kaavio – bull flag lähestyy huippuaan. Lähde: TradingView.

Konsolidoituminen lähestyy nyt huippukohtaansa, ja momentti-indikaattorit vilkuttavat käänteen merkkejä. Tämä luo pohjaa heinäkuun alkupuolen nousun jatkumiselle.

RSI on noussut 30-luvulta 44:ään ja lähestyy neutraalia viivaa, mikä viittaa hiljaiseen ostovoiman kasvuun.

Lisäksi MACD-linja on muodostamassa golden cross -kuviota, ylittäen signaalilinjan ensimmäistä kertaa sitten heinäkuun, kun XRP palautui tasolta 2,73 dollaria.

Päiväkaaviossa tämä usein viittaa uuden nousutrendin alkuun.

Mikäli flag-setup toteutuu, XRP:n kurssi voi nousta kesäkuun huipulle ja edelleen 5 dollarin tavoitteeseen — noin 75 % nousu nykyisiltä tasoilta.

Kuitenkin härkämarkkinoiden kypsyessä vauhti voi jatkua pidemmälle. Kun XRP integroidaan syvemmin perinteiseen rahoitukseen, kuten Yhdysvaltain eläkesijoitusten eli 401(k)-sijoitusten, yritystaseiden ja mahdollisten spot ETF:ien kautta, kurssi voi yltää 10 dollariin — 250 % nousupotentiaali.

Ripple ja XRP saivat täyslaidallisen SWIFT-pomolta

Ripple ja XRP saivat niskaansa niin sanotusti täyslaidallisen, kun SWIFTin teknologiajohtaja (CIO) Tom Zschach julkaisi LinkedInissä suoran ja monien mielestä Rippleä ja XRP:tä kritisoivan kannanoton. Zschach kirjoitti siitä, mitä pankkien todellinen “resilienssi” hänen mielestään tarkoittaa ja miten institutionaalinen luottamus todella ansaitaan.

Keskustelu sai alkunsa kommentista, jossa kehuttiin Rippleä sen sääntelykestävyydestä. Zschach vastasi siihen tiukasti.

“Oikeusjuttujen selviäminen ei ole resilienssiä. Neutraali, yhteisesti hallinnoitu järjestelmä on. Instituutiot eivät halua toimia kilpailijan raiteilla.”

Hän torjui myös ajatuksen siitä, että yhden yhtiön hyvät välit viranomaisiin tarkoittaisivat automaattisesti sääntöjenmukaisuutta:

“Sääntöjen noudattaminen ei tarkoita sitä, että yksi yritys saa vakuutettua viranomaiset. Se tarkoittaa, että koko ala sopii yhteisistä standardeista, joita mikään yksittäinen tase ei hallitse.”

“Teknologia luo perustan, mutta luottamus ratkaisee”

Zschach laajensi näkökulmaa pidemmässä kirjoituksessa, jossa hän käsitteli sitä, miten pankit oikeasti omaksuvat uutta teknologiaa. “Jokainen suuri muutos rahoituksessa alkaa samalla tavalla. Teknologia luo perustan, mutta luottamus ratkaisee, milloin rakennus avataan.”

Hän muistutti, että aiemmat “seuraavat suuret innovaatiot” eivät kariutuneet suorituskykyyn vaan siihen, että niiltä puuttui sääntelynmukaisuus ja tietoturva. Hän veti suoran rinnastuksen vuoden 2025 julkisiin lohkoketjuihin: niistä on tullut liian merkittäviä sivuutettaviksi — “tokenisoidut valtionvelkakirjat, ketjussa oleva vakuus, rajat ylittävät maksut jotka todella toteutuvat” — mutta pelkkä tekninen suorituskyky ei riitä.

“He luulevat, että julkinen ketju itsessään on ratkaisu. Ei ole”, Zschach totesi.

Hänen mukaansa julkiset verkot ovat “perustaso suoritukselle”, tehokkaita ohjelmoitavassa ja ennustettavassa selvityksessä, mutta eivät riittäviä ilman “luottamuksen kerrosta”, joka koostuu lainvoimaisuudesta, sääntelynmukaisuudesta ja yksityisyydestä. Ilman tätä kerrosta julkinen ketju on “tehokas moottori ilman ohjaamoa”.

Zschachin kritiikki kohdistui erityisesti hallintamalliin ja osui suoraan Ripplen ydintarjoukseen pankeille, vaikkei hän maininnut yrityksen nimeä. Hän toi keskustelun takaisin neutraaliuden ja jaetun hallinnan merkitykseen sen sijaan, että keskittyisi oikeuskäsittelyiden kestävyyteen tai yhden yrityksen suhteisiin viranomaisiin. Hänen mukaansa instituutiot haluavat “yhteisiä standardeja, joita mikään yksittäinen tase ei hallitse”, ja ne vastustavat riippuvuutta “kilpailijan raiteista”.

Zschach varoitti myös konsortioista.

“Jos pankki liittyy ketjuun, jonka omistaa tai hallitsee toinen pankki, se hyväksyy samalla toisen osapuolen hallinnan, kannustimet ja pelisäännöt. Nykyisessä ympäristössä, onko se riippuvuutta, johon pankit ovat valmiita?”

Oikeudenkäynnistä selviäminen ei tarkoita resilienssiä

Hänen ydinsanomansa oli, että institutionaalinen käyttöönotto ei riipu siitä, onko yksi toimija selvinnyt valvontatoimista, vaan siitä, onko infrastruktuuri uskottavasti neutraali, yhdessä hallinnoitu ja lain mukaan toimeenpantavissa.

Zschachin käyttämä termi “substrate” julkisista ketjuista korostaa, miten hän näkee alan kehittyvän. Biologiassa, tietotekniikassa ja rakentamisessa alusta on perusta — tärkeintä pankeille on se, mitä sen päälle rakennetaan. Hän kehotti kehittäjiä olemaan taistelematta julkisia ketjuja vastaan, vaan hyödyntämään niitä alusta asti sääntelykestävästi ja yksityisyyttä tukevasti, ilman että läpinäkyvyys kärsii.

Tässä hän näkee todellisen “mahdollisuuden”: että rahoitusala lopulta “imee julkisista ketjuista parhaat puolet omilla ehdoillaan.” Hänen markkinalle esittämänsä avoin kysymys — “Milloin pankit ja rahoituslaitokset todella alkavat luottaa julkisiin lohkoketjuihin ja millä tahdilla tuo luottamus rakentuu?” — siirtää todistustaakan hallintamallien ja standardien suunnitteluun, ei markkinointisaavutuksiin.

Ripplen ja XRP:n osalta viesti on selvä, vaikka Zschach ei kirjoittanutkaan nimeä suoraan: pankkien omaksumisen kynnys ei ole se, että on selvitty oikeudenkäynneistä tai saatu hyväksyntä yksittäiselle tuoteportfoliolle.

Kyse on siitä, voiko toimiala vakuuttua siitä, että käyttämänsä infrastruktuuri on neutraali, yhteisesti hallinnoitu eikä yhden yrityksen taseen hallinnassa (kuten Ripplellä yhä oleva yli 35 % XRP:n kokonaistarjonnasta). Tällaisessa kehyksessä resilienssi mitataan siinä, miten valta jakautuu, miten sääntöjä valvotaan ja miten yksityisyys sekä sääntelykestävyys on rakennettu. Juuri niissä ulottuvuuksissa, joiden perusteella Zschachin mukaan “rakennus avataan”.

