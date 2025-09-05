Marszalek ja Dalio: Kryptovaluutat nousevat loppuvuodesta

Crypto.comin toimitusjohtaja Kris Marszalek uskoo, että kryptovaluutat tulevat näkemään positiivisen loppuvuoden.

Marszalek odottaa vahvaa neljättä vuosineljännestä digitaalisille omaisuuserille, jos Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) laskee korkoja syyskuun 17. päivän kokouksessaan, viitaten parantuviin markkinaolosuhteisiin ja lisääntyneeseen likviditeettiin riskipitoisille varoille.

Ennuste tulee samaan aikaan, kun CME:n futuurimarkkinat hinnoittelevat 90 % todennäköisyyden koronlaskuille Fedin puheenjohtaja Jerome Powellin myönteisen Jackson Holen puheen jälkeen. Kryptovaluutat valmistautuvat samalla pidennettyihin nousuihin rahapolitiikan keventymisen myötä.

Bloombergin haastattelussa Marszalek paljasti, että Crypto.com tuotti viime vuonna 1,5 miljardin dollarin liikevaihdon ja miljardin dollarin bruttovoiton. Hän ennustaa parempaa tulosta vuonna 2025, matalampien lainakustannusten ja lisääntyvän institutionaalisen omaksumisen siivittämänä.

Hänen mukaansa huippuluokan investointipankit ovat lähestyneet pörssilistausta koskien, mutta yhtiö pysyy yksityisenä nauttiakseen operatiivisesta joustavuudesta ja säilyttääkseen vahvan taseensa.

Yksityinen pörssi vihjaa listautumista Trumpin median kanssa solmitun kumppanuuden keskellä

Marszalek vahvisti, että Crypto.comilla “on luvut” listautumiseen, viitaten toistuviin yhteydenottoihin johtavilta investointipankeilta, mutta korosti, ettei päätöksiä ole tehty.

Yritys raportoi 300 miljoonan dollarin voitot viime vuonna sijoitettuaan 700 miljoonaa takaisin liiketoimintaan, mikä tekee siitä epäilemättä yhden kannattavimmista kryptoalustoista julkisilla markkinoilla mitattuna.

Pörssi ilmoitti yhteistyöstä Trump Media and Technology Groupin kanssa 26. elokuuta, jossa perustettiin strategia Cronos-tokenin käyttöön yhtiön kassanhallinnassa.

Yhteistyö ulottuu kassanhallinnan lisäksi ETF-kehitykseen, maksuinfrastruktuuriin ja tilauspalveluihin, osana laajempia Trumpin hallinnon hankkeita, joissa kryptovaluutat näyttelevät pääosaa.

Marszalek kuvaili kumppanuutta tukena hallinnon kunnianhimoiselle kryptopolitiikalle. Hän korosti Crypto.comin roolia miljardiluokan Bitcoin-strategioiden toteuttajana ja infrastruktuurin tarjoajana eri kryptohankkeille.

Toimitusjohtaja vastasi eturistiriitahuoliin toteamalla, että Trumpin varat ovat sokeissa rahastoissa ja että Crypto.com toimii itsenäisesti yksityisesti omistettuna yhtiönä.

Hän painotti, että yksityinen omistusrakenne mahdollistaa nopeat päätökset ja strategiset kumppanuudet alan edistämiseksi.

Crypto.com suunnittelee aggressiivista laajentumista ennustemarkkinoihin, erityisesti urheiluvedonlyönnin ja poliittisten tapahtumien saralla CFTC:n säätelemän infrastruktuurin kautta.

Kryptovaluutat saavat osakseen optimismia Fedin koronlaskuista

Powellin puheet Jackson Holessa käynnistivät laajamittaisia ennustemuutoksia, ja Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas sekä Deutsche Bank odottavat nyt syyskuun korkojen laskua.

Fed-pomo myönsi työmarkkinoiden heikkenemisen viitaten heinäkuun vaatimattomaan 73 000 työpaikan kasvuun ja aiempien kuukausien alaspäin tarkistuksiin.

Heinäkuun alussa valtiovarainministeri Scott Bessent vaati 50 korkopisteen leikkauksia “uskomattoman” inflaatiodatan jälkeen, mikä merkitsi muutosta Fedin haukkamaiseen linjaan.

Heinäkuun kuluttajahintaindeksi nousi 0,2 % kuukausitasolla ja 2,7 % vuositasolla, jääden odotuksista, kun taas ydin-CPI oli 3,1 % vuodessa.

Markkinoiden optimismia voi kuitenkin varjostaa liiallinen sosiaalinen keskustelu korkoleikkauksista.

Santiment on äskettäin varoittanut, että sanat “Fed”, “korko” ja “leikkaus” ovat saavuttaneet sosiaalisessa mediassa 11 kuukauden huipun – historiallisesti merkki markkinahuipusta.

‼️ Rising Fed rate cut chatter may be risky for crypto, as Santiment warns social sentiment hits an 11-month peak, suggesting a potential market top ahead.#Bitcoin #FedRatehttps://t.co/sIEJBJO2no — Cryptonews.com (@cryptonews) August 24, 2025

Bitcoinin pörssivarannot ovat kasvussa, mikä on huolestuttava signaali. Niitä on kertynyt pörsseihin noin 70 000 kesäkuun alusta lähtien.

Tämä kääntää aiemman trendin, jossa omaisuuseriä siirrettiin kylmäsäilytykseen – nyt omistajat voivat valmistautua likvidointiin, mikä vaikuttaisi negatiivisesti Bitcoinin kurssiin.

Analytiikkayhtiön mukaan Ethereumin kurssin tekniset indikaattorit viittaavat varovaisuuteen vahvasta hintakehityksestä huolimatta – lyhyen aikavälin MVRV lähestyy 15 % ja pitkän aikavälin taso on 58,5 %.

Nämä tasot ovat historiallisesti liittyneet voittojen kotiuttamiseen ja mahdollisiin korjauksiin ennen seuraavaa nousuvaihetta.

Kaiken tämän keskellä Fed-puheenjohtajan mahdollinen vaihto on herättänyt keskustelua. Euroopan keskuspankin johtaja Christine Lagarde varoitti BBC:n mukaan, että Trumpin toimet Fedin riippumattomuutta vastaan aiheuttaisivat “erittäin vakavan vaaran” maailmantaloudelle.

Hän korosti, että poliittinen kontrolli rahapolitiikassa olisi “erittäin huolestuttavaa” globaalin talouden vakauden kannalta.

Trump kovensi kritiikkiään Powellia kohtaan, vaatien välittömiä koronlaskuja, uhaten “suurilla oikeusjutuilla” ja syyttäen puheenjohtajaa siitä, että tämä on aiheuttanut Yhdysvalloille “biljoonien dollareiden korot”.

Presidentti väittää, etteivät tullit ole aiheuttaneet inflaatiota, samalla kun hän on määrännyt 40 % tullit Brasilialle ja 50 % kuparituonnille.

Erityisesti valmistus-PMI-data voi vaikuttaa koronlaskujen ajoitukseen – odotuksissa on ISM Manufacturing PMI:n nousu 48,9:ään edellisestä 48,0:sta.

Analyytikot yhdistävät kryptomarkkinoiden suunnan teollisuuden voimaan – tasot alle 49,5:n voivat pidentää korjausjaksoja, kun taas nousu tukee toipumista.

Ray Dalio: Kryptovaluutat voivat olla vaihtoehto dollarille

Hedge-rahaston miljardööriperustaja Ray Dalio sanoo, että kryptovaluutat voivat tulevaisuudessa olla houkutteleva vaihtoehto dollarille, kun velkaantuneet fiat-valuutat heikkenevät ja menettävät houkuttelevuuttaan arvonsäilyttäjinä.

Keskiviikkona julkaistussa X-päivityksessä Dalio kuvaili kryptoa “vaihtoehtoiseksi valuutaksi”, jolla on rajallinen tarjonta. Hän väitti, että jos dollarien tarjonta kasvaa tai kysyntä laskee, sijoittajat voivat yhä enemmän nähdä krypton parempana vaihtoehtona.

Dalio, joka rakensi Bridgewater Associatesista maailman suurimman hedge-rahaston, kirjoitti tarkentaakseen Financial Timesin haastattelussa antamiaan kommentteja.

Hän sanoi, että useimmat fiat-valuutat – erityisesti ne, joilla on suuri velkataakka – kamppailevat säilyttääkseen arvonsa. Historian mukaan vastaavia tilanteita on esiintynyt vuosien 1930–1940 ja 1970–1980 välillä.

Kasvavat velkavuoret heikentävät reservivaluuttojen houkuttelevuutta

Hän lisäsi, että sääntelyn purku ei uhkaa dollarin asemaa reservivaluuttana. Sen sijaan hän viittasi Yhdysvaltojen ja muiden reservivaluuttamaiden kasvaviin velkataakkoihin todellisena vaarana ja totesi, että nämä olosuhteet heikentävät niiden vetovoimaa niin reserviomaisuutena kuin arvonsäilyttäjänä. Tämä on hänen mukaansa osaltaan nostanut kullan ja kryptovaluuttojen hintoja.

Dalio torjui myös huolenaiheet stablecoineista, joista monet ovat Yhdysvaltain valtionvelkaan sidottuja, ja niiden mahdollisista systeemiriskistä. Hänen mukaansa suurempi ongelma on itse valtionvelkakirjojen ostovoiman lasku.

”Tämä ei aiheuta systeemiriskiä stablecoineille, jos niitä säännellään kunnolla”, hän kirjoitti.

Sijoittaja varoittaa Yhdysvaltojen kohtaavan “klassisen devalvaation”

Heinäkuussa Dalio neuvoi sijoittajia kohdistamaan noin 15 % salkustaan Bitcoiniin tai kultaan. Hän varoitti, että Yhdysvallat on matkalla kohti ”klassista valuutan devalvaatiota”, joka muistuttaa 1930- ja 1970-lukujen jaksoja, kun maa lähestyy hänen mukaansa ”pistettä, josta ei ole paluuta” velkakriisissään.

🤑 Billionaire Ray Dalio recommends 15% Bitcoin allocation warning of 'classic fiat currency devaluation' as US debt reaches unsustainable point of no return.#Bitcoin #BTChttps://t.co/L9BnkbqT0H — Cryptonews.com (@cryptonews) July 28, 2025

Hän esitti vahvoja lukuja näkemyksensä tueksi. Yhdysvaltain hallitus käyttää noin 7 biljoonaa dollaria vuodessa mutta kerää vain 5 biljoonaa dollaria tuloja, jättäen jäljelle 2 biljoonan dollarin alijäämän.

Velvoitteidensa kattamiseksi Washingtonin täytyy myydä arviolta 12 biljoonan dollarin edestä uutta velkaa seuraavan vuoden aikana. Pelkästään korkomenot ovat nousseet biljoonaan dollariin vuodessa, mikä kattaa puolet budjettivajeesta.

Lue myös Trumpin perheen American Bitcoin aloitti pörssissä ryminällä

Kullan asema toiseksi suurimpana reserviomaisuutena ajaa Dalion suosintaa

Dalio on jatkuvasti osoittanut pitävänsä kultaa parempana kuin Bitcoinia, viitaten kullan asemaan maailman toiseksi suurimpana reserviomaisuutena. Vaikka hän näkee potentiaalia digitaalisissa valuutoissa, hän pitää edelleen jalometallia vahvempana suojana.

Aiemmin tänä vuonna Dalio varoitti, että Yhdysvallat voisi kohdata taantumaa syvemmän kriisin, jos presidentti Donald Trump hoitaa tulleja ja talouspolitiikkaa huonosti.

Dalion tuoreimmat kommentit heijastavat kasvavaa huolta sijoittajien keskuudessa, jotka näkevät paisuvan valtionvelan suurimpana uhkana dollarin hallitsevalle asemalle.