Kryptomaailman kakkonen Ethereum käy kauppaa hieman alle 4 400 dollarissa. Maailman toiseksi suurimman kryptovaluutan markkina-arvo on noin 536 miljardia dollaria, mutta ConsenSysin toimitusjohtajan ja Ethereumin perustajan Joseph Lubinin mukaan tämä on vasta alkua.

Viestipalvelu X:ään kirjoittamassaan tekstissä lauantaina Lubin sanoi, että Ethereumin arvo voisi nousta 100-kertaiseksi, kun Wall Street omaksuu hajautetun teknologian. Hänen mukaansa Ethereum voisi lopulta ohittaa Bitcoinin rahaperustan, mikä tunnetaan usein keskusteluna “flippeningistä”.

I am 100% aligned with almost all of what Tom @fundstrat says here.



Yes, Wall Street will stake because they currently pay for their infrastructure and Ethereum will replace much of the many siloed stacks they operate on (e.g. JPMorgam probably operates on several siloed stacks… https://t.co/bW93kkX1gW — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) August 30, 2025

Lubin uskoo, että Ethereumista tulee finanssimarkkinoiden selkäranka, kun pankit ottavat käyttöön stakingin, validaattorisolmut ja Layer 2 -skaalausratkaisut korvatakseen vanhentuneen infrastruktuurinsa.

Suuret instituutiot, kuten JPMorgan, jotka edelleen käyttävät useita siiloutuneita järjestelmiä aiemmista yritysostoista, voisivat säästää miljardeja siirtymällä Ethereum-pohjaisiin järjestelmiin.

Miksi Wall Street on tärkeä ETH:lle

Lubin torjui pelot siitä, että Layer 2 -verkot heikentäisivät Ethereumin Layer 1 -pohjakerrosta. Sen sijaan hän viittasi hankkeisiin, kuten Linea ja Proof of Burn, todisteena siitä, että skaalaustoimet vahvistavat — eivät syö — perustaketjua.

Hänen mukaansa Wall Streetin rooli tulee olemaan keskeinen. Juuri validoijien ajaminen, älysopimusten kirjoittaminen ja DeFi-prosessien käyttöönotto ovat askelia, joilla pankit siirtyvät vähitellen Ethereumin käyttöön. Lubinin mukaan tämä ei ole marginaalinen kokeilu — vaan rahoituksen seuraava kehitysvaihe.

Lubinin näkemyksen keskeiset kohdat:

Wall Streetin hyväksyntä voisi satakertaistaa ETH:n arvon.

Pankit, kuten JPMorgan, voisivat vähentää kustannuksia siirtymällä Ethereum-pohjaisiin järjestelmiin.

Layer 2 -verkkojen odotetaan vahvistavan Ethereumin peruskerrosta.

ETH voi ohittaa Bitcoinin rahaperustan seuraavan markkinasyklin aikana.

Ethereum (ETH/USD) hintaennuste 2.9.2025

Ethereum-hintaennuste näyttää vahvalta sen jälkeen, kun hinta pomppasi trendiviivan tuesta noin 4 265 dollarin tasolla. Neljän tunnin kaaviossa Ethereumin kurssi jatkaa nousutrendin kunnioittamista ja rakentaa nousevaa rakennetta korkeampien pohjien kautta.

RSI on noussut takaisin tasolle 51 viime viikon notkahduksen jälkeen, mikä osoittaa ostopaineen palaamista. MACD lähenee nollaa negatiiviselta puolelta, mikä viittaa mahdolliseen nousevaan ristiin. Viimeisimmät kynttilänjalat tuen lähellä muistuttavat spinning top -muodostelmia, jotka usein viestivät käänteistä volyymin vahvistaessa suunnanmuutosta.

Ethereum-hintakaavio – Lähde: Tradingview

Välitön vastustaso on 4 665 dollaria, jota seuraavat 4 865 dollaria. Jos hinta puhkaisee selkeästi 4 865 dollarin tason, se avaa tien psykologiselle 5 100 dollarin rajalle. Jos trendiviivan tuki pettää, riski on lasku 4 265 tai jopa 4 070 dollarin tasolle, mikä voi avata paikan ostaa Ethereumia.

Kauppiaille riski–tuottosuhde pysyy kallistuneena ylöspäin. Lähtö yläpuolelle 4 665 dollaria voisi tähdätä 5 100 dollariin lyhyellä aikavälillä, ja keskipitkällä aikavälillä Lubinin teesin toteutuessa hinta voi nousta paljon korkeammalle. Hänen sanoin: “ETH todennäköisesti satakertaistuu tästä. Todennäköisesti paljon enemmän.”

Ethereum rikkoi ennätyksiä elokuussa

Ethereum on rikkonut useita lohkoketjupohjaisia ennätyksiä elokuussa 2025, mikä osoittaa aktiivisuuden elpymistä hajautetun rahoituksen (DeFi) ja institutionaalisten sijoitusten saralla.

Lohkoketjudatan mukaan verkossa nähtiin vilkkain toiminta sitten vuoden 2021: hajautettujen pörssien (DEX) volyymi nousi 135 miljardiin dollariin, tapahtumien määrä ylsi 48 miljoonaan ja aktiivisia osoitteita oli 15 miljoonaa.

Ethereum sets on-chain activity records



In August, DEX volume hit $135B, while transactions reached 48M and active addresses hit 15M. Also, @ethereum TVL has crossed $240B.



Over the last months, $ETH rose on ETF inflows despite low on-chain activity, but that’s finally changed. pic.twitter.com/biLtejY9Gz — CryptoRank.io (@CryptoRank_io) August 29, 2025

Ethereum-pohjaisten protokollien lukittu kokonaisarvo (TVL) nousi lähes 240 miljardiin dollariin, mikä on uusi huippu hajautetun rahoituksen osalta.

Ethereum-verkon kokonaistransaktiovolyymi nousi elokuussa 2025 jopa 320 miljardiin dollariin, mikä on korkein luku neljään vuoteen. Nousua vauhdittivat DeFi:n elpyminen, instituutioiden varat ja huomattavasti laskeneet transaktiomaksut.

Ethereum ETF:t kasvussa – hallinnoitavat varat jo 30 miljardia dollaria, 5,4 % markkina-arvosta

Nousu ajoittuu samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa spot Ethereum ETF -rahastot ovat kasvattaneet suosiotaan.

Bloombergin ETF-analyytikko James Seyffart kirjoittaa, että Ether ETF -rahastoihin on virrannut lähes 10 miljardia dollaria heinäkuun jälkeen. Yhteensä rahastot ovat keränneet 13,6 miljardia dollaria.

NEW: Ethereum ETFs are on an absolute tear. They've taken in nearly $10 billion since the start of July. Here's what their flows look like since launch — nearly $14 billion pic.twitter.com/Rd4WmCg3Mg — James Seyffart (@JSeyff) August 29, 2025

Elokuu tulee päättymään noin neljän miljardin dollarin nettovirroilla, mikä tekee siitä toiseksi suurimman kuukauden Ethereum-rahastoille. Samaan aikaan Bitcoin ETF -rahastot ovat kirjanneet 622,5 miljoonan dollarin nettoulosvirtauksen.

Ethereum ETF -rahastot vetivät lähes 2 miljardia dollaria pelkästään 21.–26. elokuuta välillä, kun Bitcoin-rahastot saivat vain 171 miljoonaa dollaria.

Yksi vilkkaimmista kaupankäyntipäivistä oli 26. elokuuta, jolloin Ethereum-rahastot keräsivät 455 miljoonaa dollaria uutta pääomaa, kun Bitcoin ETF:t saivat vain 81 miljoonaa dollaria.

BlackRockin iShares Ethereum Trust (ETHA) hallitsee sektoria 17,2 miljardin dollarin netto-omaisuudella. Fidelityn FETH seuraa 3,7 miljardilla ja Bitwisen ETHV on kasvanut 3,2 miljardiin dollariin.

SoSoValuen datan mukaan Yhdysvalloissa listatut Ethereum ETF -rahastot hallinnoivat nyt 30,17 miljardia dollaria, mikä on 5,4 % koko Ethereumin markkina-arvosta.

Vertailu Bitcoiniin on selkeä: viimeisen viiden kaupankäyntipäivän aikana Ethereum ETF:t vetivät 1,83 miljardia dollaria sisään, kun Bitcoin-rahastot saivat vain 171 miljoonaa dollaria.

Analyytikot toteavat, että tämä on Ethereumin vahvin kuukausittainen ylisuoriutuminen Bitcoiniin nähden sitten heinäkuun 2024, jolloin Ether ETF:t lanseerattiin.

Ethereum-reservit nelinkertaistuivat huhtikuusta – ETF:t ja yrityskassat imevät tarjontaa

ETF:ien lisäksi yritysten kassat ovat kiristämässä Ethereumin tarjontaa. Strategic ETH Reserve (SER) -hallintapaneelin datan mukaan ETF:t ja yritykset pitävät hallussaan nyt 11,2 miljoonaa Etheriä, mikä on 9,3 % liikkeessä olevasta tarjonnasta.

ETF:t pitävät näistä 6,78 miljoonaa ETH:ta ja yritykset 4,44 miljoonaa ETH:ta. Viime viikolla nettoarvo väheni 669 500 ETH:lla, mikä korostaa tarjonnan kiristymistä.

Omistusten keskittyminen on lähes nelinkertaistunut huhtikuusta, jolloin varannot olivat vain noin 3 miljoonaa ETH:ta.

Suurin yksityinen omistaja on Bitmine Immersion Tech, joka pitää hallussaan 1,8 miljoonaa ETH:ta (7,75 miljardia dollaria). Yhtiö kasvatti omistustaan lähes 187 % viime kuussa.

SharpLink Gaming on toisena 797 700 ETH:lla. The Ether Machine omistaa 345 400 ETH ja Ethereum Foundation 231 600 ETH.

Data viittaa siihen, että yksityiset yhtiöt vastaavat ETF-kysynnän tasoa ja vauhdittavat Ethereumin institutionaalista siirtymää.

Tämä kaksoismoottori – ETF-virrat ja kassavarat – näkyy myös Ethereumin hintakehityksessä.

