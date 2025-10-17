Ethereum johtaa 16 000 kehittäjällä, Solana kintereillä

Ethereum johtaa edelleen lohkoketjukehittäjien keskuksena, sillä yli 16 000 uutta kehittäjää liittyi sen ekosysteemiin tammi-syyskuun 2025 välisenä aikana Ethereum Foundationin mukaan Electric Capitalin tietojen perusteella.

Tämä uusi kehittäjävirta vahvistaa Ethereumin asemaa maailman aktiivisimmin kehittyvänä lohkoketjuna, mitä tukee sen laajenevaa toisen tason ratkaisujen verkostoa.

Solana seuraa Ethereumia 11 500:lla kehittäjällä

Solana sijoittuu toiseksi noin 11 500 uudella kehittäjällä, jotka osallistuivat sen lohkoketjuun tänä vuonna. Solana Foundation kuitenkin huomautti, että Electric Capitalin datajoukko saattaa olla vanhentunut ja aliarvioida todellisia lukuja.

Bitcoin puolestaan ​​houkutteli noin 7 500 uutta kehittäjää samalla ajanjaksolla. Electric Capitalin kehittäjäseurannan mukaan Ethereumilla on nyt suurin aktiivinen kehittäjäkunta kaikissa lohkoketjuekosysteemeissä, mikä tarkoittaa 31 ​​869 aktiivista kehittäjää.

Solana seuraa perässä 17 708 kehittäjällä, kun taas Bitcoin on perässä 11 036 kehittäjällä. Ethereumin luku sisältää L2Beatin määrittelemien tason toisen tason verkkojen, kuten Arbitrumin, Optimismin ja Unichainin, kehittäjät, laskematta kuitenkaan kaksinkertaisesti useilla tasoilla työskenteleviä kehittäjiä.

Vaikka Ethereum johtoaa tällä hetkellä tässä kisassa, Solanan kasvu on ollut huomattavasti vahvempaa kahden viime vuoden aikana.

Kokopäiväisten Ethereum-kehittäjien määrä kasvoi 5,8% vuodessa, kun taas Solanan kasvu oli 29,1% samalla ajanjaksolla ja 61,7% kahden vuoden aikana. Tämä vastaa yhtä alan nopeimmista kasvuista.

1/ New data confirms: @Ethereum is the #1 ecosystem for new developers in 2025. pic.twitter.com/ZThdbGDf0X — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) October 15, 2025

Silti Solanan kehittäjämäärä saattaa olla ilmoitettua suurempi. Säätiön kehittäjäsuhteiden johtaja Jacob Creech sanoi, että nykyisestä datasetistä puuttuu noin 7 800 kehittäjää, ja kehotti yhteisöä lähettämään GitHub-repositorioita Solanan seurannan parantamiseksi.

Jotkut analyytikot ovat myös kyseenalaistaneet Electric Capitalin metodologian ja väittäneet, että Ethereum Virtual Machinea (EVM) käyttävät ekosysteemit, kuten Polygon ja BNB Chain, tulisi ryhmitellä yhteen, koska niiden kehittäjät jakavat työkaluja ja ohjelmointistandardeja.

Keskustelua lisäsi Jarrod Watts, Australian 2. tason projektin Abstractin johtaja, ehdottamalla, että tekoälyavusteinen koodin generointi ja hackathon-projektit saattavat nostaa kokonaislukuja.

“Nämä tiedot sisältävät todennäköisesti tonnin verran vibe-koodausjätteitä ja hackathon-repositorioita, joihin ei koskaan enää kosketa”, hän kommentoi.

Latinalaisen Amerikan kehittäjät ryntäävät Ethereumiin ja Polygoniin

Kehittäjät eri puolilla Latinalaista Amerikkaa rakentavat yhä enemmän vakiintuneiden lohkoketjujen, kuten Ethereumin ja Polygonin, varaan uusien peruskerroksen protokollien luomisen sijasta, Sherlock Communicationsin raportti totesi.

Ethereum johtaa alueellista toimintaa ja sen osuus lohkoketjutapahtumista on yli 75%, kun taas Polygonin osuus lähes kaksinkertaistui 20 prosenttiin. Kehittäjät mainitsivat läpinäkyvyyden, helppokäyttöisyyden ja sääntelyn selkeyden keskeisiksi syiksi valita kypsät ekosysteemit uudempien sijaan.

Sherlockin tutkijan Luiz Eduardo Abreu Hadadin mukaan Latinalaisen Amerikan kehittäjäyhteisö osoittaa “vahvaa teknistä kypsyyttä” ja kasvavaa keskittymistä reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseen infrastruktuurin uudelleen keksimisen sijaan.

Ketjun tiedot 697 000 tapahtumasta muun muassa Brasiliassa, Meksikossa, Boliviassa ja Perussa tukevat tätä trendiä. Paikalliset projektit, kuten Brasilian Núclea Chain ja RBB, korostavat kuitenkin alueen potentiaalia rakentaa omaa lohkoketjuinfrastruktuuriaan.