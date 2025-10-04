Deutsche Bank: Bitcoin kullan rinnalle keskuspankkeihin 2030

Johtava kryptovaluutta Bitcoin saattaa pian liittyä kullan rinnalle keskuspankkien taseisiin varantovarallisuutena, arvioivat Deutsche Bankin analyytikot, kun paine muuttaa globaalia rahoitusjärjestelmää kasvaa.

Keskeiset huomiot: Deutsche Bank arvioi, että Bitcoin voi olla kullan rinnalla keskuspankkien taseissa vuoteen 2030 mennessä.

Trumpin strateginen Bitcoin-varantosuunnitelma on herättänyt uutta keskustelua institutionaalisesta omaksumisesta.

Bitcoinin alhainen korrelaatio perinteisiin omaisuuseriin vahvistaa sen asemaa pitkän aikavälin arvonsäilyttäjänä.

Jan3-yhtiön toimitusjohtaja Samson Mow sanoo, että valtiot ovat siirtymässä asteittaisesta omaksumisesta äkilliseen, ja paniikkiostot saattavat olla horisontissa.

Ennuste ajoittuu geopoliittisten ja rahapoliittisten muutosten kiihtymiseen, kun sekä Bitcoin että kulta kokevat uutta kysyntää.

Deutsche Bank: Trumpin Bitcoin-varantosuunnitelma herätti uudelleen keskustelun keskuspankkien omistuksesta

Deutsche Bankin tutkimuslaitoksen analyytikko Marion Laboure totesi, että Trumpin hallinnon päätös perustaa Yhdysvaltain strateginen Bitcoin-varanto aiemmin tänä vuonna “sytyttää uudelleen keskustelun siitä, pitäisikö keskuspankkien omistaa Bitcoinia varantovarallisuutena”.

CNBC:n näkemässä muistiossa Laboure jatkoi: “Päätelmänämme on, että sekä kullalla että Bitcoinilla on tilaa keskuspankkien taseissa vuoteen 2030 mennessä.”

Bitcoinin hinta nousi yli 124 000 dollarin viime kuussa ennen kuin laski jälleen, kun markkinat sulattelivat Yhdysvaltain rahapoliittisia liikkeitä ja valmistautuivat lisääntyvään volatiliteettiin ennen vuoden 2026 vaalikautta.

Samaan aikaan kullan hinta nousi ennätyskorkealle yli 3 700 dollariin unssilta, ja sen markkina-arvo ylitti 25 biljoonaa dollaria. Bitcoinin markkina-arvo on tällä hetkellä yli 2,3 biljoonaa dollaria.

Trumpin hallinnon maaliskuinen toimeenpanomääräys Bitcoin-varannon perustamisesta merkitsi suurta poliittista suunnanmuutosta.

Vaikka yksityiskohdat ovat yhä rajallisia, valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan hallitus on sitoutunut “budjettineutraaleihin polkuihin” varannon rakentamiseksi.

“Bitcoin, joka on lopulta menetetty liittovaltiolle, muodostaa strategisen Bitcoin-varannon perustan”, Bessent totesi.

TREASURY SECRETARY SCOTT BESSENT SAYS THE U.S. WILL **NOT** BE BUYING ANY BITCOIN



THEY WILL HOLD THE $15-$20 BILLION IN BITCOIN THEY ALREADY HAVE AND CONFISCATE MORE



WEIRD, BECAUSE I WAS PROMISED A STRATEGIC BITCOIN RESERVE



MAKES SENSE WHY BO HINES RESIGNED NOW, EH? pic.twitter.com/MGu90xOBqZ — Walker⚡️ (@WalkerAmerica) August 14, 2025

Ajatus Bitcoinin lisäämisestä keskuspankkien reserveihin muistuttaa aiempia strategioita kullan kohdalla.

Yhdysvaltain keskuspankin tuoreessa tutkimusmuistiossa todettiin, että Yhdysvaltain kullan uudelleenarvostus voisi nostaa sen kirjanpitoarvon 11 miljardista 750 miljardiin dollariin – ennakkotapaus, jota voitaisiin soveltaa myös kryptoon.

Laboure totesi, että Bitcoinin alhainen korrelaatio perinteisiin omaisuuseriin antaa sille samankaltaisia arvonsäilyttäjän ominaisuuksia kuin kullalla, mikä tekee siitä houkuttelevan institutionaalisille sijoittajille.

“Bitcoinilla on myös potentiaalia toimia sekä sijoituskohteena että kulutushyödykkeenä”, hän kirjoitti. “Tämä selittää, miksi osakkeiden voimakkaan nousun aikana niiden korrelaatio Bitcoiniin voi kasvaa.”

Myös Suomen Pankki uskoo, että Bitcoin on tullut jäädäkseen.

– Kaikki evidenssi viittaa siihen, että tilanne tulee jatkumaan suunnilleen samanlaisena. Siinä mielessä mitään suurta mullistusta ei ole havaittavissa. Toimiala kasvaa kaikessa rauhassa omana itsenäisenä toimialana, Suomen Pankin maksujärjestelmäosaston päällikkö Aleksi Grym arvioi Yle uutisille viime sunnuntaina.

Hex Trustin toimitusjohtaja: Yhdysvaltain pankit tarjoavat pian Bitcoin-palveluita

Hex Trustin toimitusjohtaja Alessio Quaglini uskoo Yhdysvaltain pankkien olevan lähellä Bitcoinin valtavirtaistumista, kunhan sääntely selkeytyy.

Hän ennustaa, että muutaman kuukauden sisällä useimmat amerikkalaiset pankit tarjoavat Bitcoinin säilytys-, kaupankäynti- ja talletuspalveluita, ja hän kutsuu Yhdysvaltain sääntelyä “globaaliksi standardiksi” institutionaalisessa omaksumisessa.

Vuonna 2018 perustettu Hex Trust tarjoaa krypton säilytys-, kaupankäynti-, laina- ja staking-palveluita instituutioille Aasiassa, Lähi-idässä ja Euroopassa.

Yhtiöllä on yli 200 työntekijää ja miljoona loppukäyttäjää B2B-sopimusten kautta. Tavoitteena on 20 miljoonan dollarin liikevaihto vuoteen 2025 mennessä ja mahdollinen listautuminen tulevaisuudessa.

Quaglini näkee myös stablecoinit mullistavana voimana, jolla on potentiaalia korvata SWIFT-järjestelmä kansainvälisissä maksuissa.

Toisin kuin Yhdysvalloissa listatut kryptoyritykset, jotka keskittyvät vähittäiskauppaan, Hex Trustin strategia on tarjota infrastruktuuria instituutioille ja välttää suoraa altistusta kryptomarkkinoiden volatiliteetille.

Valtiot kasvattavat Bitcoin-omistuksiaan

Valtiot kiihdyttävät Bitcoinin omaksumissuunnitelmiaan vuosien epäröinnin jälkeen, kertoo Jan3:n toimitusjohtaja Samson Mow.

What Bitcoin Did -podcastissa puhuessaan Mow sanoi, että hallitukset siirtyvät hitaista ja varovaisista askelista kohti määrätietoisempia toimia.

”Luulen, että olemme asteittaisen lopussa ja äkillisen alkuvaiheessa”, Mow kertoi juontaja Danny Knowlesille.

”Nämä asiat tapahtuvat todella nopeasti… kirjaimellisesti vähitellen, sitten äkkiä.” Hän uskoo maailman olevan lähellä vaihetta, jossa kansallisvaltiot alkavat ostaa Bitcoinia paniikissa, jotteivät jää jälkeen.

Trump allekirjoitti määräyksen, mutta Yhdysvallat ei ole vielä ostanut Bitcoinia

Mow nosti Yhdysvallat esimerkkinä. Vaikka presidentti Donald Trump on jo allekirjoittanut toimeenpanomääräyksen strategisen Bitcoin-varannon perustamisesta, hallitus ei ole vielä aloittanut BTC:n aktiivista hankintaa.

Kuitenkin Mow huomautti, että Yhdysvallat “etenee” hankintastrategiassaan ja vie Bitcoin-lakia eteenpäin.

Galaxy Digitalin Alex Thorn totesi hiljattain, että on todennäköistä, että Yhdysvallat virallistaa Bitcoin-varantonsa vuoden loppuun mennessä. Bitbon mukaan Yhdysvaltain hallitus omistaa tällä hetkellä 198 012 BTC:tä.

Kansallisvaltioiden Bitcoinin omaksumisen ajatus on saanut vauhtia vuoden mittaan. Tammikuussa Fidelity Digital Assets ennusti, että yhä useammat hallitukset ja valtiolliset sijoitusrahastot alkavat asemoitua Bitcoiniin.

Siitä huolimatta Bitcoinin hintakehitys vuonna 2025 ei ole vastannut odotuksia. “Meillä olisi pitänyt olla härkämarkkinat jo”, Mow sanoi. “Sellainen massiivinen nousu.” Hän uskoo nykyisen syklin olevan viivästynyt ja saattaa jatkua vuoteen 2026.

Bitcoin käy tällä hetkellä kauppaa hintaan 109 400 dollaria, mikä on lähes 2 % laskua viimeisen kuukauden aikana. Analyytikot keskustelevat edelleen siitä, onko perinteinen neljän vuoden sykli yhä voimassa markkinassa, johon vaikuttavat ETF:t, institutionaaliset virrat ja kasvava valtiotason kiinnostus.

Vain kolme kuukautta sitten Mow arvioi, että esimerkiksi Eric Trumpin mainitsema miljoonan dollarin Bitcoin-hinta olisi “itsestäänselvyys… ehkä tänä vuonna, ehkä ensi vuonna.” Tämä aikataulu saattaa nyt siirtyä, mutta Mow painottaa, että suurempi trendi on yhä voimassa.

Miljoonan dollarin arvo vuonna 2026 tarkoittaisi Yhdysvaltain talouskriisiä

Galaxy Digitalin toimitusjohtaja Mike Novogratz on kritisoinut arvioita miljoonan dollarin Bitcoin-hinnasta lähitulevaisuudessa ja varoittanut, että tällainen nousu todennäköisesti heijastaisi Yhdysvaltain talouden romahtamista eikä krypton menestystä.

“Ihmiset, jotka hurraavat miljoonan dollarin Bitcoin-hintaa ensi vuonna, minä sanoin, hei, se toteutuu vain, jos kotimaassa ollaan todella huonossa tilanteessa”, Novogratz kertoi Natalie Brunellille Coin Stories -podcastissa viime viikolla.

“Mieluummin näkisin matalamman Bitcoin-hinnan ja vakaamman Yhdysvallat kuin päinvastoin.”

Novogratz selitti, että äärimmäiset valuutan heikennykset usein lisäävät kysyntää vaihtoehtoisille turvasatamille, ja Bitcoin – jota on usein kutsuttu digitaaliseksi kullaksi – toimii suojana taloudellista epävarmuutta vastaan.

Kuitenkin hän varoitti, että tällaiset olosuhteet tapahtuisivat siviiliyhteiskunnan kustannuksella.

Viime kuussa Glassnoden pääanalyytikko James Check nosti esiin huolia yritysten Bitcoin-varantostrategioiden pitkäikäisyydestä, ja katsoo, että helpot voitot voivat olla jo ohi uusille toimijoille kypsyvillä markkinoilla.

My instinct is the Bitcoin treasury strategy has a far shorter lifespan than most expect, and for many new entrants, it could already be over.



It's not about a measuring contest.



It's about how serious & sustainable your product & Strategy is to sustain the accumulation. — _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) July 4, 2025

Varoitus heijastaa VanEckin digitaalisten omaisuuserien tutkimusjohtajan Matthew Sigelin tuoreita kommentteja. Hän on nostanut esiin riskejä, joita julkisesti noteerattujen yritysten Bitcoin-varantostrategioihin liittyy.