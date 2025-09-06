Bitcoin nousee miljoonaan dollariin, sanoo Eric Trump
Bitcoin nousee miljoonaan dollariin, sanoo Eric Trump, American Bitcoinin (ABTC) toinen perustaja ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin poika. Eric Trump vahvisti jälleen erittäin nousujohteisen näkemyksensä Bitcoinista.
Bitcoin 2025 Asia -konferenssissa Hongkongissa viime viikon perjantaina hän sanoi, että “ei ole epäilystäkään” siitä, etteikö BTC saavuttaisi miljoonaa dollaria tulevina vuosina.
Keskeiset huomiot:
- Eric Trump toisti ennusteensa, että Bitcoin nousee 1 miljoonaan dollariin, vedoten kasvavaan kysyntään valtioilta ja suurilta instituutioilta.
- Hänen louhintayhtiönsä American Bitcoin (ABTC) listautuu syyskuussa pörssiin käänteisellä fuusiolla Gryphon Digital Miningin kanssa.
- Pitkän aikavälin optimismista huolimatta Bitcoin on laskenut 13 % kaikkien aikojen huipusta ja käy kauppaa tärkeiden teknisten tukitasojen alapuolella.
Eric Trump: Globaali kysyntä ruokkii Bitcoinin nousua
Puhuessaan täyden salin edessä Eric Trump viittasi kasvavaan kysyntään valtioiden, suuryritysten ja varakkaiden perheiden keskuudessa keskeisenä syynä vakuuttuneisuuteensa.
“Kaikki haluavat Bitcoinia. Kaikki ostavat Bitcoinia”, hän sanoi. “Siksi olen aina sanonut, että Bitcoin nousee miljoonaan dollariin. Siinä ei ole kysymystäkään.”
Trump esitti saman Bitcoinin kurssin miljoonan dollarin ennusteen aiemmin joulukuussa 2024. Tällä kertaa hän korosti, että institutionaalinen omaksuminen on vasta alussa ja nykyiset haltijat ovat yhä aikaisessa vaiheessa.
“Valtaosa ihmisistä ei vieläkään ole ymmärtänyt rahoituksen tulevaisuutta”, hän totesi.
Kommentit tulevat samaan aikaan, kun American Bitcoinin vire kasvaa.
Eric Trump ja American Bitcoin hankkivat Gryphon Digital Miningin
Las Vegasissa toimiva Bitcoin-louhija ilmoitti viime viikolla, että sen osakkeenomistajat äänestivät fuusion puolesta aiemmin samalla viikolla.
Käänteinen viiden suhteella yhteen -osakesplitti toteutetaan 2. syyskuuta klo 17.00 ET, minkä jälkeen yhdistynyt yhtiö käy kauppaa nimellä American Bitcoin ja tunnuksella ”ABTC”.
Gryphonin osakkeenomistajat hyväksyivät 5:1 -käänteissplitin ennen fuusiota
Split laskee Gryphonin liikkeessä olevien osakkeiden määrän 82,8 miljoonasta noin 16,6 miljoonaan.
Toukokuussa julkistetun järjestelyn myötä American Bitcoin, jonka Donald Trump Jr. ja Eric Trump perustivat aiemmin tänä vuonna, pääsee julkisille markkinoille ilman erillistä listautumisantia, hyödyntäen Gryphonin Nasdaq-listausta väylänä.
Trumpin tukema yhtiö syntyi American Data Centerin uudelleenbrändäyksen myötä ja on sidoksissa louhintainfrastruktuurin tarjoajaan Hut 8:aan.
American Bitcoin on asemoitunut puhtaasti Bitcoin-louhintaan keskittyväksi yhtiöksi, jonka strategiana on BTC:n kerryttäminen.
Yhtiö on ilmoittanut 215 BTC:n omistuksista, vaikka kolmannen osapuolen tiedot BitcoinTreasuries.NETistä viittaavat siihen, että varannot voisivat olla jopa 1 941 BTC:tä.
Gryphonin osake laski perjantaina yli 10 %, antaen takaisin osan torstain 41 %:n rallista, joka seurasi ensimmäisiä fuusioraportteja.
Järjestelyn nähdään yhdistävän Gryphonin matalakustanteisen louhintatoiminnan ja American Bitcoinin aggressiivisen kassataktiikan luodakseen kilpailukykyisemmän aseman julkisten louhintayhtiöiden kentässä.
Fuusio heijastaa laajempaa trendiä, jossa pörssiyhtiöt kasvattavat Bitcoin-altistustaan.
Yhteensä listatut yhtiöt pitävät nyt hallussaan lähes 990 000 BTC:tä, joista Strategy johtaa 631 000 BTC:n ylivoimaisella positiolla.
American Bitcoin on tutkinut yritysostoja Hongkongissa ja Japanissa laajentaakseen jalanjälkeään, Financial Times raportoi elokuussa.
American Bitcoinin kiinnostus Aasiaan hyödyntää markkinoita, joissa on vahva yksityissijoittajakulttuuri ja kasvava kryptomyönteinen sääntely.
Hongkong on asemoitunut digivarallisuuden keskukseksi, ja Japaniin listatut sijoitustuotteet voivat tarjota säädellyn väylän instituutioille ja yksityissijoittajille osallistua.
Trumpin perhe laajentaa kytköksiään kryptoihin
Hanke on yksi useista Trumpin perheeseen sidotuista kryptoyrityksistä.
Kesäkuussa Donald Trump ilmoitti 57 miljoonan dollarin tuloista World Liberty Financialista, kryptoplatformista, joka hiljattain kertoi 1,5 miljardin dollarin tokenien takaisinosto-ohjelmasta yhteistyössä lasvegasilaisen blockchain-yhtiö ALT5 Sigman kanssa.
Erillisesti Truth Socialia operoiva Trump Media & Technology Group suunnittelee keräävänsä 2,5 miljardia dollaria oman Bitcoin-kassan perustamiseksi.
Samaan aikaan Trumpin hallinto vauhditti kryptoja suosivaa agendaansa useilla politiikka- ja sääntelytoimilla.
Presidentti Trump allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, jossa viranomaisia kehotetaan poistamaan esteet, jotka estävät 401(k)-suunnitelmia sisällyttämästä vaihtoehtoisia omaisuusluokkia, kuten kryptovaluuttoja.
Toteutuessaan uudistukset voisivat mahdollistaa miljoonille amerikkalaisille eläkevarojen kohdentamisen Bitcoiniin ja muihin digivarallisuuseriin säädeltyjen kanavien kautta.
Trump myös nimesi ekonomisti Stephen Miranin, digitaalisten omaisuuserien puolestapuhujan, Yhdysvaltain keskuspankin johtokuntaan, mikä viestii hallintonsa kryptomyönteisen linjan jatkumisesta.
American Bitcoin on asemoitunut puhtaan Bitcoin-louhinnan yhtiöksi, jonka painopiste on BTC:n kerryttämisessä.
Yhtiö on ilmoittanut omistavansa 215 BTC:tä, vaikka kolmannen osapuolen tiedot BitcoinTreasuries.NETistä viittaavat siihen, että sen varannot voisivat olla jopa 1 941 BTC:tä.
Optimismista huolimatta Bitcoin on osoittanut lyhyen aikavälin heikkoutta ja luisunut lähes 13 % kaikkien aikojen huipusta 124 500 dollarista (14. elokuuta).
Varallisuuserä käy nyt kauppaa 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon alapuolella, mikä on kauppiaiden usein seuraama keskeinen tekninen taso.
Miljoonan dollarin Bitcoin vuonna 2026 viittaisi Yhdysvaltain talouskriisiin
Kuten on raportoitu, Galaxy Digitalin toimitusjohtaja Mike Novogratz on kyseenalaistanut ennusteet Bitcoinin noususta miljoonaan dollariin lähiaikoina ja varoittanut, että sellainen liike todennäköisesti kuvastaisi Yhdysvaltain talouden romahtamista, ei krypton voittokulkua.
“Ihmiset, jotka kannattavat miljoonan dollarin Bitcoin-hintaa ensi vuonna, minä olin että kaverit, sinne päästään vain, jos olemme todella huonossa jamassa kotimaassa”, Novogratz sanoi hiljattain Natalie Brunellin Coin Stories -podcastissa.
“Mieluummin matalampi Bitcoin-hinta vakaammassa Yhdysvalloissa kuin päinvastoin.”
Novogratz selitti, että äärimmäiset valuutan heikennykset lisäävät usein vaihtoehtoisten turvasatamien kysyntää, ja Bitcoin, jota usein kutsutaan digitaaliseksi kullaksi, toimii suojana talousmyllerrystä vastaan.
Hän kuitenkin varoitti, että tällaiset olosuhteet syntyisivät kansalaisyhteiskunnan kustannuksella.
Heinäkuussa Glassnoden johtava analyytikko James Check nosti esiin huolia yritysten Bitcoin-kassastrategioiden kestävyydestä ja esitti, että helpot tuotot voivat olla uusilta tulijoilta jo takanapäin markkinan kypsyessä.
Varoitus heijastelee myös VanEckin digitaalisten omaisuuserien tutkimusjohtajan Matthew Sigelin tuoreita kommentteja, joissa hän on tuonut esiin riskejä, jotka liittyvät joidenkin pörssiyhtiöiden omaksumiin Bitcoin-kassastrategioihin.