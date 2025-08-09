Onko Bitcoin-sykli kuollut? Kysyimme asiantuntijoilta

Kirjoittaja Tanja Elo Kirjoittaja Tanja Elo Lisätietoja kirjoittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Elokuuta 9, 2025

Teoria nimeltä Bitcoin Cycle Theory eli Bitcoinin neljän vuoden sykli on noussut keskustelun ytimeen kryptoyhteisössä viime aikoina.

Bitwisen sijoitusjohtaja Matt Hougan käynnisti keskustelun, kun hän totesi, että teoria ei enää vaikuta Bitcoinin hintaan.

Samoin CryptoQuantin perustaja Ki Young Ju kirjoitti: ”Sykli on kuollut”, tappajana on sen institutionaalinen omaksuminen.

Artikkeli tiivistettynä: Analyytikoiden mukaan Bitcoin halving -syklin aiheuttamat nousu- ja laskuvaiheet menettävät merkitystään.

Institutionaalinen suurmittakaavainen kertyminen, mukaan lukien ETF:t ja yrityskassat, vakauttavat Bitcoin-markkinaa ja vähentävät sen volatiliteettia.

Hypeen perustuvan kaupankäynnin sijaan yksityissijoittajien tulisi keskittyä fundamentteihin ja siirtyä pitkäjänteisiin strategioihin, kuten kuukausisäästämiseen (DCA).

Vuosien ajan Bitcoinin kurssi on seurannut neljän vuoden sykliä, jonka taustalla ovat niin kutsutut lohkopalkkioiden puolittumiset (halving). Sentoran (entinen IntoTheBlock) lainapäällikkö Patrick Heusser kutsuu tätä ”ennustettavaksi rytmiksi”.

Mutta kun Bitcoin saavutti uudet huiput, 122 000 dollaria heinäkuussa, moni analyytikko uskoo nyt, että sykli – joka on perinteisesti seurannut kertymisvaihetta, nousurallia ja romahdusta – on joko murtunut tai muuttunut perustavanlaatuisesti.

Mitä asiantuntijat siis sanovat? Ja mitä tämä merkitsee tavalliselle Bitcoin-sijoittajalle? Tässä nopea katsaus.

Mikä on Bitcoin-sykliteoria?

Bitcoin-sykliteoria perustuu toistuvaan kaavaan, joka alkaa puolittumistapahtumasta – mekanismista, joka tapahtuu 210 000 lohkon välein eli noin neljän vuoden välein, kertoo Bitget Researchin pääanalyytikko Ryan Lee.

Jokaisessa puolittumisessa louhijoiden palkkio puolittuu, mikä hidastaa uusien kolikoiden syntyä ja luo tarjontashokin.

Leen mukaan tämä epätasapaino tarjonnassa ja kysynnässä on aiemmin johtanut hintaräjähdyksiin, ja jokainen sykli on huipentunut noin 12–18 kuukautta puolittumisen jälkeen.

Sykli on seurannut järjestystä: nousumarkkina, huippu ja monivuotinen karhumarkkina. Näin tapahtui vuosina 2013, 2017 ja 2021 – mutta ei vuonna 2025.

Sentoran Heusser viittasi fyysikko Giovanni Santostasin kehittämään matemaattiseen malliin nimeltä “Bitcoin Power Law Theory”. Malli näkee Bitcoinin hinnan pitkän aikavälin kasvukäyränä, jossa puolittumiset ovat vain väliaikaisia häiriöitä tällä radalla.

Hän toteaa, että Bitcoinin hintahistoria noudattaa tätä mallia, jossa poikkeamat palautuvat lopulta kasvukäyrälle. Sääntely ja inflaatio ovat kuitenkin vaimentaneet sykli-intensiteettiä.

Kuva: Sentora/X

Miten se on vaikuttanut Bitcoinin hintaan?

Bitcoinin aiempi hintakehitys tuki pitkään teoriaa.

Marraskuun 2012 puolittumisen jälkeen hinta nousi 12 dollarista yli 1 000 dollariin vuonna 2013 – nousua 8 200 %, kertoo analyytikko Emmanuel Cardozo tokenisointialustalta Brickken.

Heinäkuussa 2016 puolittumisen jälkeen Bitcoin nousi 650 dollarista 20 000 dollariin vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuoden 2020 puolittumisen jälkeen hinta nousi 760 % ja saavutti kaikkien aikojen huipun, 69 000 dollaria, marraskuussa 2021.

”Nämä nousut eivät olleet sattumanvaraisia – ne liittyivät selvästi tarjonnan vähenemiseen, vähittäissijoittajien tuloihin ja makrotaloudellisiin olosuhteisiin,” Cardozo sanoo ja lisää:

“Kun Kiinan M2-rahan tarjonta asetetaan syklien päälle, nähdään, että vuoden 2017 ja 2021 huiput osuvat likviditeetin kasvuun, mikä tehosti sykliä.”

Vuoden 2024 huhtikuun puolittumisen jälkeen Bitcoinin hinta lähes kaksinkertaistui 117 500 dollariin. Cardozo kuitenkin toteaa, että sykli on nyt huomattavasti epäselvempi ja hillitympi.

“Bitcoinin käyttäytyminen näyttää erilaiselta. Vähittäissijoittajien sijaan olemme nähneet tasaista kerryttämistä instituutioilta. Se on vähemmän reaktiivista, enemmän harkittua.”

Brickkenin analyytikko huomauttaa, että päivittäiset transaktiovolyymin luvut ovat laskeneet merkittävästi. “Kaikki viittaa siihen, että markkina kypsyy – ja vaikka puolittumisilla on yhä merkitystä, ne eivät ole enää keskeisin tekijä.”

ChangeNOW-pörssin strategiajohtaja Pauline Shangett on samaa mieltä ja kertoi Cryptonewsille, että neljän vuoden sykli on ollut “hyvä työkalu ymmärtää Bitcoinin aiempaa käyttäytymistä” – mutta ajat ovat muuttuneet.

“Markkina on nyt kypsempi ja mukana on enemmän muuttujia, kuten makrotrendit, globaalit politiikkasiirtymät ja todellinen institutionaalinen osallistuminen”, hän sanoo. “Institutionaaliset toimijat tuovat enemmän vakautta ja vähemmän volatiliteettia.”

Onko Bitcoin-sykliteoria kuollut?

“Kyllä”, sanoo Sentoran lainapäällikkö Heusser.

“Perinteinen neljän vuoden Bitcoin-sykli näyttää olevan kuollut tai ainakin merkittävästi murentunut. Se on kehittymässä vähemmän ennustettavaksi ja kohti vakaampaa kasvukaavaa – ei enää tiukkoja nousu–lasku-vaiheita, jotka sidottu yksinomaan puolittumisiin.”

Hän selittää muutoksen johtuvan “Bitcoinin kypsymisestä omaisuusluokkana”. Vuoden 2024 puolittaminen laski louhijapalkkion 3,125 BTC:hen, mutta sen vaikutus tarjontaan on vähäinen yli 2 biljoonan dollarin markkina-arvon rinnalla.

“Päivittäinen tarjonta väheni vain 450 BTC:llä”, Heusser sanoo. “[Se on] merkityksetön shokki” verrattuna Bitcoinin suuriin kaupankäyntivolyymiin ja yhdysvaltalaisten spot-Bitcoin-ETF:ien miljardiluokan sisäänvirtauksiin.

Institutionaalinen omaksuminen on kenties suurin tekijä, joka haastaa neljän vuoden sykliä. Yhdysvaltojen spot-Bitcoin-ETF:ien hyväksymisen jälkeen tammikuussa 2024 esimerkiksi BlackRockin iShares Bitcoin Trust (IBIT) ja MicroStrategyn yritysostot ovat imeneet yli miljoona BTC:tä – lähes kymmenen vuoden verran uutta tarjontaa.

“Tämä ei ole spekulatiivista kaupankäyntiä, vaan rakenteellista tarjonnan imeytymistä”, sanoo Brickkenin Cardozo. “Nämä suuret haltijat luovat uudenlaisen syklin, joka on hitaampi, vakaampi ja tiukasti sidoksissa institutionaalisiin virtoihin.”

Päivittäiset BTC-ETF-sisäänvirtaukset. Kuva: SoSoValue

Toisin kuin yksityissijoittajat, yritykset eivät yleensä myy Bitcoin-omistuksiaan nopeasti voittojen takia. Ne lukitsevat tarjontaa pitkäksi aikaa.

Heusserin mukaan institutionaalinen omaksuminen “irrottaa hinnan perinteisistä puolittumistarinoista”. Kun likviditeettisyklit ja instituutioiden virrat hallitsevat, hän uskoo nousuvaiheiden voivan kestää 5–10 vuotta.

“Tämä ei ole täysi kumoaminen, vaan evoluutio – Power Law -mallin pitkän aikavälin trendi säilyy, vaikka lyhyen aikavälin ennustettavuus on vähentynyt.”

Bitget Researchin analyytikko Lee sanoo, että “Bitcoinin aiempien nelivuotissyklien keskeiset ajurit ovat heikentyneet”, eli puolittamisen vaikutus on vähentynyt ajan myötä.

“Tätä rakenteellista muutosta on voimistaneet uudet makrotaloudelliset voimat, kuten institutionaalinen osallistuminen ja sääntelyn selkeytyminen”, hän lisää.

Cardozon mielestä neljän vuoden sykli ei ole kuollut. “Sen sijaan sen päälle on tullut paljon suurempia ja pitkäkestoisempia voimia. Se kehittyy.”

Mitä tämä merkitsee yksityissijoittajille?

Bitcoin-syklin loppu – tai sen evoluutio – tulee vaikuttamaan voimakkaasti tavallisiin sijoittajiin, asiantuntijat sanovat. “Kärsivällisyys, kurinalaisuus ja tieto ovat nyt uutta alphaa.”

“Yksityissijoittajien on syytä miettiä strategiansa uusiksi”, Cardozo toteaa. “Vanha malli, jossa ostetaan puolittamisen jälkeen ja myydään 12–18 kuukauden päästä, ei ehkä enää toimi yhtä tarkasti.”

Mutta tämä ei tarkoita, etteikö Bitcoin olisi enää kannattava sijoitus pitkäjänteiselle sijoittajalle. Päinvastoin – analyytikot uskovat, että kypsyvä markkina voi tarjota vakaampia ja parempia tuottoja, mutta pidemmällä aikavälillä.

“Tämä uusi vaihe näyttää muodostuvan tasaisemmaksi nousutrendiksi, ei teräväksi supersykliksi. Neljän vuoden mallin heikkeneminen voi johtaa hitaampaan mutta kestävämpään hintakehitykseen, jossa on vähemmän äärimmäistä volatiliteettia kuin aiemmissa sykleissä”, Lee sanoo.

Analyytikot suosittelevat nyt spekulatiivisen ajoittamisen sijaan strategioita kuten kuukausisäästäminen (DCA), fundamenttien seuraaminen sekä makroindikaattoreiden, kuten keskuspankkipolitiikan ja institutionaalisten virtojen, tarkkailu.

Heusserin mukaan aiemmat romahdukset olivat rajuja – laskuja nähtiin jopa 80–90 %. Nyt, kun syklit eivät ole enää yhtä jäykkiä, korjaukset voivat jäädä 30–50 %:n tasolle. Institutionaaliset toimijat voivat toimia “puskurina” ja tuoda “tasaisia sisäänvirtauksia”.

Tämä ei pelkästään “vakauta hintaa”, hän sanoo, vaan varmistaa myös sen, että Bitcoin “käyttäytyy yhä enemmän kuin perinteinen omaisuus – pitkäaikaisten nousujen kautta, ei äkillisten piikkien ja romahdusten.”

Sentoran Heusser kuitenkin huomauttaa, että jättirallien puuttuminen voi rajoittaa lyhyen aikavälin tuottoja vähittäissijoittajille. Ilman puolittumista luotettavana signaalina ajoittaminen muuttuu vaikeammaksi.

Treidaajat, jotka ennen hyödynsivät puolittumishypeä, voivat nyt ajoittaa makrovetoisia sisääntuloja tai tasaisia nousuja väärin. Jos likviditeetti keskittyy BTC:hen institutionaalisten sijoittajien takia, altcoin-kausi ei välttämättä koskaan saavu.

“Yksityissijoittajien on sopeuduttava: painota fundamentteja (esim. ETF-virrat, louhijoiden kapitulointi, on-chain-data), hajauta korreloituihin omaisuuksiin ja omaksu arvopohjainen lähestymistapa, joka vastaa Power Law -mallin pitkän aikavälin kasvua – älä jahtaa lyhyen aikavälin hypeä.”

Vuoden 2026 lähestyessä Cardozo arvioi, että aikaiset voittojen kotiuttajat voivat “jäädä paitsi suurimmasta osasta” tulevaa maltillista nousua. Hänen mukaansa nykyiset hinnannousut eivät todennäköisesti johda perinteiseen “blow-off topiin”.

“Toisaalta ne, jotka odottavat klassista markkinahuipun jälkeistä romahdusta, voivat myös jäädä rannalle, jos laskuriski imeytyy institutionaalisen kysynnän kautta”, hän sanoo.