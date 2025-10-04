Tekoäly ja Bitcoin louhinta – miten ne toimivat tulevaisuudessa?

Suuret toimijat Bitcoin louhinta -osastolla ovat etsineet keinoja tulojen vakauttamiseksi. Viimeisin Bitcoinin puolittuminen keväällä 2024 leikkasi lohkopalkkiot puoleen ja puristi koko louhintasektorin tuottoja,

Yhä useammin he vuokraavat energiainfrastruktuuriaan tekoäly- ja korkean suorituskyvyn laskenta-asiakkaille. Kyse ei ole enää spekulaatiosta – malli sisällytetään jo monivuotisiin sopimuksiin.

Syyskuun lopulla Bitcoin louhinta sai taas uutta tuulta putkeen, kun Cipher Mining allekirjoitti 168 megawatin sopimuksen tekoälypilvipalveluntarjoaja Fluidstackin kanssa. Yhtiöiden lehdistötiedotteen mukaan sopimus on kymmenvuotinen ja arvoltaan 3 miljardia dollaria. Google tuki järjestelyä 1,4 miljardin dollarin rahoituksella ja hankki samalla 5 %:n omistusosuuden Cipheristä.

”Olemme innoissamme voidessamme työskennellä Fluidstackin kanssa HPC-datakeskusten kehittämiseksi ja odotamme innolla Googlen toivottamista tervetulleeksi Cipheriin sijoittajana. Tämä mullistava transaktio vahvistaa HPC-vauhtiamme, kun jatkamme huomion herättämistä laajan ja kasvavan toimipisteverkostomme ansiosta”, Cipherin toimitusjohtaja Tyler Page ilakoi tiedotteessa.

”Uskomme, että tämä transaktio on ensimmäinen useista HPC-alalla, kun jatkamme kykyjemme skaalaamista ja asemamme vahvistamista tällä nopeasti kasvavalla sektorilla.”

Myös Fluidstackin perustajajäsen ja toimitusjohtaja César Maklary oli luonnollisesti innoissaan sopimuksesta.

”Fluidstack ymmärtää, mitä tarvitaan tämän hetken vaatiman laskennan toimittamiseen”, hän sanoi.

”Yhdessä Cipher Miningin kanssa olemme sitoutuneet nopeuttamaan kriittisen infrastruktuurin kehittämistä, josta rajaseudun tekoäly-yritykset ovat riippuvaisia”, Maklary jatkoi.

Järjestely mahdollistaa sen, että Cipher säilyttää omistuksensa infrastruktuurista mutta muuntaa osan energiakapasiteetistaan kiinteäksi AI-tuloksi.

Cipher Mining Signs 168 MW, 10-Year AI Hosting Agreement with Fluidstack



In this transaction, Cipher will deliver 168 MW of Critical IT Load to Fluidstack at its Barber Lake site, securing ~$3B in contracted revenue over the initial 10-year term. The agreement also includes two… — Cipher Mining (@CipherInc) September 25, 2025

Bitcoin louhinta kasvaa myös TeraWulf-yhtiössä

TeraWulf-yhtiö aikoo yhtiön talousjohtajan Patrick Fleuryn mukaan kerätä noin 3 miljardia dollaria datakeskustensa laajentamiseen järjestelyssä. Google tukee myös tätä toimintaa.

Velkarahoitus on tarkoitus toteuttaa joko korkeakorkoisten joukkovelkakirjojen kautta tai vivutettuna lainana, Fleury kertoi Bloombergille viime viikolla.

Morgan Stanley järjestää mahdollista rahoitusta, joka voi käynnistyä jo lokakuussa.

Luottoluokituslaitokset arvioivat vielä sopimusta, ja sen odotetaan sijoittuvan BB:n ja CCC:n välille – alueelle, joka on tyypillinen roskalainaluokituksille. Googlen takaussitoumus voisi tiettävästi auttaa saavuttamaan korkeamman luokituksen.

Neuvottelut ovat yhä kesken, eikä ole varmuutta siitä, eteneekö sopimus.

TeraWulf is expected to raise approximately $3 billion to support the build-out of its data centers via a structure supported by Google https://t.co/ceLrIX7oRv — Bloomberg (@business) September 25, 2025

Tekoälybuumi lisää datakeskusten kysyntää – Bitcoin louhinta valokeilassa

Hanke ajoittuu aikaan, jolloin tekoälyinfrastruktuurin kysyntä on ylittänyt tarjonnan. Tekoälyn nopea kasvu on aiheuttanut pulaa datakeskustilasta, näytönohjaimista ja sähköstä.

TeraWulf, Cipher ja muut vastaavat yhtiöt, joille Bitcoin louhinta on ollut ykkösjuttu, ja jotka jo operoivat suuria ja paljon energiaa kuluttavia laitoksia, ovat nousseet houkutteleviksi kumppaneiksi tekoälylaskentaa laajentaville yhtiöille.

TeraWulf on jo havainnut kasvavaa kiinnostusta laitoksiaan kohtaan. Elokuussa tekoälypilvialusta Fluidstack laajensi käyttöään TeraWulfin ylläpitämässä datakeskuksessa New Yorkissa. Samoihin aikoihin Google kasvatti takaustaan TeraWulfille 1,4 miljardilla dollarilla, nostaen kokonaistakauksen 3,2 miljardiin dollariin ja osakeomistuksensa louhijassa 14 %:iin aiemmasta 8 %:sta.

TeraWulf kertoi elokuussa aikovansa kerätä 400 miljoonaa dollaria yksityisellä muistiotarjouksella, joka koostuu vuonna 2031 erääntyvistä vaihdettavista vanhemmista joukkovelkakirjalainoista. Yhtiön mukaan varoja käytetään osittain capped call -järjestelyjen rahoittamiseen. Loput menevät datakeskusten laajentamiseen ja muihin yhtiön tarpeisiin.

Jos rahoitus toteutuu, se olisi yksi suurimmista velkadiileistä, jossa kryptolouhija siirtyy tekoälyinfrastruktuuriin. Lisäksi se osoittaa, miten Google laajentaa rooliaan laskentatehon rakentamisessa vastatakseen tekoälykehittäjien kasvavaan kysyntään.

Sopimukset muuttavat Bitcoin louhinta -yhtiöiden taseita

Näiden yhtiöiden taloudellinen profiili on muuttumassa. Aiemmin louhintayhtiöiden osakkeet korreloivat vahvasti Bitcoinin hinnan kanssa. Uudet pitkäaikaiset sopimukset tarjoavat sijoittajille toisenlaisen riskiprofiilin. Säännölliset dollarimääräiset maksut AI-asiakkailta voivat vähentää altistumista Bitcoinin hintasykleille.

Iren, australialainen toimija, tarjoaa esimerkin. Se laajensi hiljattain tekoälypilviliiketoimintaansa ostamalla yli 12 000 näytönohjainta. Yhtiö arvioi saavuttavansa 500 miljoonan dollarin vuositulot AI:sta vuoden 2026 alkuun mennessä. Arete-analyytikot aloittivat seurannan Irenin, Riot Platformsin ja Cipher Miningin osalta ostosuosituksilla viitaten vakaisiin AI-tuloihin ajureina.

CoreWeaven ja Core Scientificin tapaus alleviivaa muutosta. CoreWeave, aiemmin Ethereum-louhija, siirtyi GPU-pohjaiseen hosting-toimintaan. Vuonna 2025 se osti Core Scientificin 9 miljardin dollarin arvoisella kaupalla. Kauppa vahvisti sen asemaa AI-laskentatehon tarjoajana ja merkitsi siirtymistä pois louhintaliiketoiminnasta.

Miksi siirtymä tekoälyyn on poikkeuksellinen

Siirtymä AI-hostaukseen ei ole pelkkää hajauttamista. Se pakottaa louhijat miettimään toimintaansa uusiksi. Toisin kuin Bitcoinin louhinnassa, tekoälyasiakkaat vaativat tiukkoja palvelutasosopimuksia. Datakeskusten on tarjottava redundanssia, jäähdytyksen tehokkuutta ja pitkäaikaisia ylläpitositoumuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pääomaa siirretään lyhytsyklisistä ASIC-hankinnoista infrastruktuuripäivityksiin, jotka tukevat tiheämpää kuormaa.

Lisäksi on olemassa kapasiteetin jakokysymys. Jokainen megawatti, joka allokoidaan AI-hostaukseen, on pois Bitcoin-louhinnasta. Toimijoiden on tasapainotettava sopimustulojen ennustettavuus ja mahdollisuus hyötyä Bitcoinin hinnannoususta.

Hashprice kohtaa lease price -mallin

Bitcoin louhinta on liiketoimintana pitkään ollut sidoksissa hashprice-metriikkaan, joka mittaa yhden terahashin arvoa dollareissa päivässä. Nyt tätä mittaria täydentää niin kutsuttu lease price -arvo, jolla louhijat myyvät energiansa ulkoisille asiakkaille. Tulevaisuudessa lease price voi nousta yhtä merkittäväksi arvonmäärityksessä kuin hashprice on ollut.

Tällä muutoksella on vaikutuksia koko verkkoon. Jos louhijat siirtävät kapasiteettia AI-hostaukseen, verkon kokonais-hashrate voi kasvaa hitaammin.

Tämä voi muuttaa kilpailudynamiikkaa puhtaasti louhintaa tekevien kesken ja vaikuttaa vaikeustason säätöihin. Samalla tekoälysopimusten tarjoama pääomavakaus voi estää joidenkin yritysten kaatumisen matalan Bitcoin-hinnan aikana ja näin estää jyrkkiä hashraten laskuja.

Muuttuva pääomansynnytyssykli

Myös sektorin pääomanmuodostuksen sykli on muuttumassa. Aiemmat laajennukset rahoitettiin yleensä nousukausina, kun korkeiden marginaalien ansiosta oli varaa nopeisiin laitehankintoihin. Nyt monivuotiset tekoälysopimukset tarjoavat vakuuspohjan pääoman hankkimiseksi myös heikommissa markkinaolosuhteissa. Tämä muuttaa tapaa, jolla louhintainfrastruktuuria rakennetaan.

Pitkällä aikavälillä tekoäly ei poista louhintaa, vaan rakentuu sen päälle lisäkerrokseksi. Sijoittajien näkökulmasta louhintayhtiöt alkavat muistuttaa vähemmän korkean betan Bitcoin-johdannaisia ja enemmän hybridiyhtiöitä, joissa yhdistyvät raaka-ainepohjaiset tulot ja sopimuksiin perustuvat palvelutulot.