70 prosentin lisäys: Bitcoin-miljonäärien määrä kasvussa

Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 27, 2025

Kryptovaluuttamiljonäärien määrä on kasvanut 40 % ja Bitcoin-miljonäärien 70 % viimeisen vuoden aikana, nousten 241 700 henkilöön maailmanlaajuisesti, kertoo Henley & Partnersin uusin Crypto Wealth Report.

Keskeiset havainnot: Kryptomiljonäärien määrä kasvoi 40 % ja nousi 241 700 henkilöön, kun markkina-arvo ylitti 3,3 biljoonaa dollaria.

Bitcoin johti nousua: BTC-miljonäärien määrä kasvoi 70 % ja miljardöörien määrä nousi 17:ään.

Institutionaaliset sijoitukset ja ETF-virrat vauhdittivat suurelta osin kryptovarallisuuden kasvua.

Tämä nousu ajoittuu samaan aikaan vahvasti nousseen kryptomarkkinan kanssa, jonka yhteenlaskettu arvo ylitti 3,3 biljoonaa dollaria vuoden 2025 puolivälissä.

Bitcoin jatkaa kasvun veturina. Bitcoin-miljonäärien määrä nousi 70 % vuoden takaisesta 145 100 henkilöön, kun BTC suoriutui markkinoita paremmin heinäkuun 2024 ja kesäkuun 2025 välillä.

Bitcoinin superrikkaat: Sadan miljoonan omistajia 63 % enemmän, miljardöörejä 17

Sellaisten miljonäärien määrä, jotka omistavat yli 100 miljoonaa dollarilla Bitcoinia, kasvoi myös 63 % ja ylsi 254 henkilöön. Bitcoin-miljardöörien määrä nousi 17:ään, mikä on 55 % kasvu.

Henley huomautti, että nousu on linjassa laajemman institutionaalisen osallistumisen trendin kanssa. “Tämä merkittävä kasvu osuu yksiin historiallisesti tärkeän institutionaalisen käyttöönoton vuoden kanssa”, yhtiö totesi.

Yhdysvalloissa toimiviin spot Bitcoin ETF:iin virrannut pääoma on kasvanut 37,3 miljardista dollarista 60,6 miljardiin dollariin pelkästään vuonna 2025. Myös spot Ether ETF -virrat nelinkertaistuivat 13,4 miljardiin dollariin.

Neuvontayritykset ja hedge-rahastot ovat olleet erityisen aktiivisia, kasvattaen spot ETH ETF -omistuksiaan 1,35 miljardiin ja 688 miljoonaan dollariin. Myös pääomasijoitusyhtiöt ja välittäjät ovat lisänneet altistustaan.

Vaikka erittäin varakkaiden krypto-omistajien määrä on kasvanut, kokonaiskäyttöönotto on kasvanut maltillisemmin – vain 5 %:lla 590 miljoonaan käyttäjään maailmanlaajuisesti.

Z22 Technologiesin perustaja Phillipp Baumann liittää Bitcoin-varallisuuden kasvun osittain siihen, että omaisuuserä toimii yhä enemmän “perusvaluuttana varallisuuden kartuttamisessa”.

Henleyn raportti perustuu omaan varallisuusmallinnukseen sekä dataan CoinMarketCapiltä, Binancelta ja Etherscanilta.

Yhdysvallat, Singapore ja Hongkong nousivat kryptosijoittajien tärkeimmiksi muuttokohteiksi Henleyn Crypto Adoption Indexin mukaan.

Sveitsi ja Arabiemiirikunnat täydentävät viiden kärjen. Pienemmät maat kuten El Salvador, Panama ja Uruguay kehittävät myös sääntely- ja verostrategioita houkutellakseen digitaalisten omaisuuserien omistajia.

Miljoonan dollarin Bitcoin vuonna 2026 olisi merkki Yhdysvaltain talouskriisistä

Kuten aiemmin on raportoitu, Galaxy Digitalin toimitusjohtaja Mike Novogratz on torjunut ennusteet siitä, että Bitcoin voisi nousta miljoonaan dollariin lähitulevaisuudessa, varoittaen että tällainen nousu heijastaisi todennäköisemmin Yhdysvaltojen talouden romahdusta kuin krypton menestystarinaa.

Stories and lessons from a decade in crypto with Mike @Novogratz.



We talk about $GLXY, the 80,000 bitcoin transaction, whether Mike has any investing regrets, maxis and altcoin communities, Bitcoin's roadmap to $1 million and much more.



Timecodes:

00:00 Meet Mike Novogratz:… pic.twitter.com/4HrOi1juE5 — Natalie Brunell ⚡️ (@natbrunell) August 12, 2025

“Ihmiset, jotka juhlivat miljoonan dollarin Bitcoin-hintaa ensi vuonna, minä sanoin, kaverit, se toteutuu vain, jos olemme kotimaassa todella huonossa jamassa”, Novogratz kertoi Natalie Brunellille Coin Stories -podcastissa tovi sitten.

“Mieluummin näkisin matalamman Bitcoin-hinnan vakaammassa Yhdysvalloissa kuin päinvastoin.”

Novogratz selitti, että äärimmäiset valuutan devalvaatiot lisäävät usein vaihtoehtoisten turvasatamien kysyntää, ja Bitcoinista – jota kutsutaan digitaaliseksi kullaksi – tulee suojakeino taloudellista myllerrystä vastaan.

Hän kuitenkin varoitti, että tällaiset olosuhteet tapahtuisivat kansalaisyhteiskunnan kustannuksella.

Glassnoden pääanalyytikko James Check ilmaisi huolensa kesällä yritysten Bitcoin-varantojen strategian kestävyydestä ja totesi, että helpot voitot saattavat olla jo ohi uusille tulijoille markkinoiden kypsyessä.

Varoitus muistuttaa VanEckin digitaalisten omaisuuserien tutkimusjohtajan Matthew Sigelin viimeaikaisia kommentteja. Hän on nostanut esiin riskejä, jotka liittyvät julkisesti noteerattujen yritysten Bitcoin-omistuksiin perustuviin strategioihin.

Check varoitti, että Bitcoinin kassastrategian tuottopotentiaali voi olla jo rajallinen. Varhaiset toimijat, kuten Michael Saylorin Strategy, ovat vahvassa asemassa. Uusilla yrityksillä voi kuitenkin olla vaikeuksia erottua joukosta ja perustella Bitcoin-premioitaan.

“Vaistoni sanoo, että Bitcoinin kassastrategian elinkaari on paljon lyhyempi kuin useimmat odottavat”, Check kirjoitti X:ssä perjantaina. Hän varoitti, että monet viime aikoina Bitcoin-varantoihin hypänneet yritykset voivat kamppailla säilyttääkseen sijoittajien kiinnostuksen tai perustellakseen mahdolliset ylihinnat.

“Monille uusille tulokkaille peli voi olla jo ohi”, hän lisäsi.

Varhaiset Bitcoin-kassayritykset menestyvät, kun tulokkaat kohtaavat ylämäen

Checkin mukaan varhaiset omaksujat, kuten lähes 600 000 BTC:tä hallussaan pitävä Strategy, ovat vakiinnuttaneet asemansa. Uusilla kassayrityksillä on kuitenkin paljon vaikeampi tie edessään.

“Kukaan ei halua 50:ttä Bitcoin-kassayritystä”, hän huomautti ja painotti, että sijoittajat odottavat yhä enemmän selkeää erottuvuutta – ei pelkästään sitä, että yritys lisää Bitcoinia taseeseensa.

“Olemme jo lähellä vaihetta, jossa yritysten on todella näytettävä, mitä ne tekevät. Satunnaisen yritys X:n on yhä vaikeampi oikeuttaa premiumia ja päästä kunnolla käyntiin ilman tarkasti kohdistettua markkinarakoa”, Check sanoi.

Vaikka Bitcoinin hinta on noussut lähelle kaikkien aikojen huippuaan (vain 4 % päähän), Check katsoo, että Bitcoin-kassayritysten kasvava määrä voi kyllästyttää markkinan.

BitcoinTreasuries-palvelun mukaan ainakin 21 uutta toimijaa on lisännyt BTC-omistuksiaan vain viimeisen kuukauden aikana.

Check huomautti, että spekulatiiviset piensijoittajat saattavat vielä virrata näihin uusiin yrityksiin, mutta korosti, ettei heillä ole “rajattomasti rahaa” tukeakseen kymmeniä toisiaan kopioivia strategioita.

Hänen mukaansa suuremmilla, jo vakiintuneilla toimijoilla, kuten Strategylla, on enemmän aikaa todistaa näkemyksensä kuin myöhäisillä tulokkailla.

Huolia vahvisti myös Taproot Wizardsin perustaja Udi Wizardheimer, joka sanoi monien uusien Bitcoin-kassastrategiaan tarttuvien startupien olevan liikkeellä pikavoittojen toivossa – ilman aitoa pitkäaikaista uskoa.

“Monet rahaa keräävät tahot näkevät vain helpon rahan, eivätkä tiedä yhtään mitä tekevät”, Wizardheimer totesi.

Hän lisäsi, että heikommilla toimijoilla on edessään todennäköisesti alihintainen yritysosto vahvempien tahojen toimesta, vaikka uskoo trendin jatkuvan vielä “muutaman vaiheen ajan”.