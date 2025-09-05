BTC $111,325.32 1.05%
ETH $4,320.97 0.55%
SOL $204.92 0.87%
PEPE $0.0000097 2.68%
SHIB $0.000012 2.84%
BNB $851.25 0.70%
DOGE $0.21 2.18%
XRP $2.84 1.46%
Cryptonews Noticias

XRP noticias: las últimas novedades EN DIRECTO – 5 de septiembre de 2025

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
XRP noticias: las últimas novedades de la criptomoneda
XRP noticias: las últimas novedades de la criptomoneda

Sigue de cerca las últimas XRP noticias, todas las novedades de una de las criptomonedas más grandes por capitalización de mercado. Análisis de precio y las tendencias del mercado minuto a minuto.

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,019,751,318,809
1.33

Más

Noticias de XRP
Mientras la decisión sobre el ETF de XRP se retrasa, el precio se estanca: ¿qué esperar a corto plazo?
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-05 13:18:13
Noticias de Bitcoin
El suministro de ballenas de Bitcoin es el más bajo desde 2018 ¿fase de distribución estratégica?
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-05 10:00:23
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores