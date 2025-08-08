BTC $116,594.75 1.52%
XRP noticias EN DIRECTO: las últimas novedades del 8 de agosto de 2025

XRP noticias EN DIRECTO: las últimas novedades del 8 de agosto de 2025
XRP noticias EN DIRECTO: las últimas novedades del 8 de agosto de 2025

Con la desestimación conjunta del caso Ripple vs SEC, ya no hay dudas de la legitimidad de Ripple y su criptomoneda XRP.

Tras las novedades, el precio de XRP vuelve al ruedo y el mercado de las criptomonedas resurge.

Las últimas noticias de XRP y las mejores altcoins las encuentras aquí.

Noticias de Blockchain
El caso entre Ripple vs SEC ha llegado a su fin: ¿qué significa esto para XRP?
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-08-08 08:33:58
Noticias Altcoin
La IA encontró tres criptomonedas por menos de un euro que podrían multiplicarse este año
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-08-08 07:49:13
