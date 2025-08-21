BTC $112,822.14 -1.10%
ETH $4,251.92 -1.48%
SOL $181.68 -1.57%
PEPE $0.000010 -2.67%
SHIB $0.000012 -1.17%
BNB $843.25 -0.08%
DOGE $0.21 -1.16%
XRP $2.89 -1.11%
Cryptonews Noticias

XRP hoy, 21 de agosto de 2025 : Últimas noticias y actualizaciones EN DIRECTO

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
XRP hoy, 21 de agosto de 2025 : Últimas noticias y actualizaciones EN DIRECTO
Logo

Por qué confiar en CryptoNews

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,022,644,674,926
-4.61

Más

Noticias de Blockchain
Así es como la IA puede robar tus criptomonedas
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-08-21 14:20:01
Comunicados de prensa
Últimos días para ingresar a la preventa del Token6900: ¿cómo comprar temprano?
2025-08-21 13:47:37
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores