Noticias

Últimas noticias XRP hoy: EN DIRECTO – 3 de septiembre de 2025

Última actualización: 
XRP hoy: últimas noticias sobre la criptomoneda de Ripple
Las últimas novedades para XRP hoy. Analistas de criptomonedas prevén un repunte en el precio de XRP que superará el dígito.

Muchos creen que podría alcanzar los 100 dólares y batir nuevos récords en ATH.

Sigue las actualizaciones minuto a minuto en Cryptonews.

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,064,137,927,275
0.22

Más

Noticias de XRP
Ripple Custody podría convertirse en referente para bancos que buscan la tokenización de activos
Alberto Rodríguez De La Cruz
Alberto Rodríguez De La Cruz
2025-09-03 13:19:44
