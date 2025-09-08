BTC $112,423.62 1.01%
ETH $4,326.77 0.79%
SOL $216.82 6.80%
PEPE $0.000010 4.64%
SHIB $0.000012 4.33%
BNB $880.19 0.48%
DOGE $0.23 7.27%
XRP $2.98 4.09%
Cryptonews Noticias

Últimas noticias cripto EN DIRECTO – 8 de septiembre de 2025

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Noticias cripto en directo para Septiembre
Noticias cripto en directo para Septiembre

Sigue el minuto a minuto de las últimas noticias cripto. En directo todas las novedades con los análisis de precios de las mejores altcoins, nuevas preventas y memecoins más populares a seguir de cerca hoy.

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,088,117,947,212
3.31

Más

Noticias de Ethereum
Mientras los ingresos de la red Ethereum caen drásticamente, ¿qué esperar de ETH?
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-08 13:34:39
Comunicados de prensa
Mientras el precio de BTC se estanca, Bitcoin Hyper sube más de 14 millones
2025-09-08 12:34:49
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores