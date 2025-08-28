BTC $113,303.05 2.37%
Cryptonews Noticias

Últimas noticias Solana hoy EN DIRECTO: 28 de agosto de 2025

Los comentarios de la SEC sobre las presentaciones del ETF de SOL al contado alimentan el optimismo institucional.
Última actualización: 
Últimas noticias Solana hoy EN DIRECTO: 28 de agosto de 2025

En las últimas 24 horas, Solana subió un 4,16 %, superando a Bitcoin, que subió un 0,2 % y Ethereum, con una subida del 1,05 %. Mantente informado de todas las actualizaciones que acontecen en el mercado crypto con las últimas noticias en tiempo real.

Noticias
Cronos (CRO) marca una nueva hoja de ruta en la blockchain y sube un 51.21% después de su acuerdo estratégico con Trump
Carlos Méndez
Carlos Méndez
2025-08-28 07:08:16
Comunicados de prensa
Pepenode es la próxima memecoin en explotar: token deflacionario y staking
2025-08-27 15:31:16
