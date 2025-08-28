Últimas noticias Solana hoy EN DIRECTO: 28 de agosto de 2025

Los comentarios de la SEC sobre las presentaciones del ETF de SOL al contado alimentan el optimismo institucional.

En las últimas 24 horas, Solana subió un 4,16 %, superando a Bitcoin, que subió un 0,2 % y Ethereum, con una subida del 1,05 %. Mantente informado de todas las actualizaciones que acontecen en el mercado crypto con las últimas noticias en tiempo real.