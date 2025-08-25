BTC $112,834.73 -1.42%
ETH $4,626.97 -5.85%
SOL $198.09 -5.36%
PEPE $0.000010 -7.64%
SHIB $0.000012 -5.00%
BNB $869.85 -0.51%
DOGE $0.21 -6.95%
XRP $2.96 -3.10%
EN TIEMPO REAL – Bitcoin hoy, 25 de agosto de 2025: precio y actualizaciones

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,090,968,121,105
-0.84

Noticias de Blockchain
Solana y Dogecoin se enfrentan a grandes desbloqueos de tokens: ¿qué esperar a corto plazo?
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-08-25 14:14:18
Noticias de precios
Ante posible recorte en las tasas de interés, la IA de Grok predice las altcoins a explotar
Alberto Rodríguez De La Cruz
Alberto Rodríguez De La Cruz
2025-08-25 13:48:46
