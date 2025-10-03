BTC $119,980.09 0.97%
ETH $4,462.46 1.51%
SOL $230.72 2.44%
PEPE $0.0000099 -1.18%
SHIB $0.000012 -1.41%
BNB $1,096.85 5.57%
DOGE $0.25 -0.80%
XRP $3.06 2.54%
Cryptonews Noticias

¿En qué criptomoneda invertir hoy? Análisis EN DIRECTO – 3 de octubre de 2025

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
¿En qué criptomoneda invertir hoy? Análisis EN DIRECTO - 3 de octubre de 2025

¿En qué criptomoneda invertir hoy? El mercado cripto continúa al alza con las criptomonedas más grandes volviendo a escalar, mientras los analistas buscan la siguiente oportunidad.

Sigue el minuto a minuto con las próximas altcoins a seguir de cerca en Cryptonews.

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,317,961,255,050
8.72

Más

Noticias de Blockchain
El BNB otra vez en la cima : ATH y más gloria por venir
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-03 08:40:00
Noticias de Finanzas
Acciones criptos : la otra alternativa para las ganancias masivas
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-03 07:30:00
