Criptomonedas hoy, 26 de agosto de 2025: Últimas noticias – EN DIRECTO

Sigue las últimas actualizaciones del mercado de criptomonedas hoy. Toda la información en tiempo real

Compartir Copiado Última actualización: Agosto 26, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

El mercado de criptomonedas muestra señales bajistas hoy, ya que la capitalización total del mercado ha caído más del 4%.

La fragilidad del mercado se ve agravada por las fuertes salidas de ETF, el desplome de las comisiones por transacción y la escasa liquidez, incluso mientras los actores soberanos e institucionales acumulan exposición discretamente.