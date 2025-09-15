BTC $114,852.57 -0.85%
Cotización criptomonedas: análisis de precio EN DIRECTO – 15 de septiembre de 2025

Última actualización: 
Cotización criptomonedas: análisis de precio EN DIRECTO - 7 de septiembre de 2025

Cotización de criptomonedas en tiempo real, sigue las últimas noticias del mercado EN DIRECTO. Todas las novedades de precios y alertas para no perderse oportunidades a explotar durante la próxima carrera alcista.

Visión general del mercado

Capitalización de mercado
$4,203,405,299,881
Noticias
ETH encuentra soporte, XRP rompe el patrón alcista mientras BTC se mantiene estable
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-15 10:19:04
Noticias de Ethereum
El indicador OBV de ETH se mantiene sólido, respaldando la tendencia alcista de su precio
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-15 08:47:38
