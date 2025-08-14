BTC $121,632.69 1.69%
ETH $4,732.88 2.32%
SOL $205.65 4.06%
PEPE $0.000012 -1.98%
SHIB $0.000013 -0.41%
BNB $857.52 1.30%
DOGE $0.24 -1.05%
XRP $3.25 -0.07%
Cryptonews Noticias

Bitcoin noticias de hoy EN DIRECTO – 14 de agosto de 2025

Última actualización: 
Por qué confiar en CryptoNews
Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Bitcoin noticias de hoy EN DIRECTO - 14 de agosto de 2025
Bitcoin noticias de hoy EN DIRECTO - 14 de agosto de 2025

Con Bitcoin al alza, analistas esperan nuevos ATH para el precio de BTC. Sigue minuto a minuto las últimas noticias, análisis y novedades del mercado cripto.

Además de las alternativas a seguir de cerca que sin dudas podrían repuntar en el siguiente rally de las altcoins.

Logo

Por qué confiar en CryptoNews

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,358,412,134,131
6.99

Más

Noticias de Ethereum
La billetera de un desarrollador de Ethereum fue drenada por una IA maliciosa
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-08-14 07:28:35
Noticias de Blockchain
Do Kwon se declara culpable de fraude y enfrenta una pena de 25 años de prisión
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-08-13 12:02:35
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores