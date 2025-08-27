BTC $111,052.54 1.10%
ETH $4,594.00 4.03%
SOL $204.35 9.17%
PEPE $0.000010 2.06%
SHIB $0.000012 2.74%
BNB $858.15 1.96%
DOGE $0.22 5.14%
XRP $3.01 3.81%
Bitcoin hoy última hora: noticias y actualizaciones EN DIRECTO, 27 de agosto de 2025

Conoce todas las noticias y actualizaciones sobre Bitcoin y las principales criptomonedas del mercado.
Última actualización: 
Bitcoin hoy última hora: noticias y actualizaciones EN DIRECTO, 27 de agosto de 2025

Bitcoin subió un 0,98% hasta los 111.361 dólares en las últimas 24 horas, con un rendimiento inferior al del mercado de criptomonedas más amplio (+1,91%) pero impulsado por la acumulación institucional y la resiliencia técnica.

Capitalización de mercado
$4,071,530,013,657
-0.34

Mientras BTC se mantiene en los 110.000, analistas apuntan a la preventa de Bitcoin Hyper
2025-08-27 08:03:09
Noticias de Finanzas
Trump Media se asocia con Crypto.com para establecer una tesorería de Cronos y utilizar CRO en Truth Social y Truth+
Carlos Méndez
Carlos Méndez
2025-08-27 07:20:30
