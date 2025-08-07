BTC $116,141.71 1.55%
ETH $3,801.95 4.84%
SOL $172.38 4.89%
PEPE $0.000010 4.39%
SHIB $0.000012 3.11%
BNB $773.49 1.25%
DOGE $0.21 4.78%
XRP $3.06 3.77%
Cryptonews Noticias

Análisis de las criptomonedas hoy EN DIRECTO – 7 de agosto de 2025

Última actualización: 
Por qué confiar en CryptoNews
Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Análisis de las criptomonedas hoy EN DIRECTO - 7 de agosto de 2025
Análisis de las criptomonedas hoy EN DIRECTO - 7 de agosto de 2025

Análisis del mercado de las criptomonedas hoy, sigue las últimas noticias de las mejores opciones, las alternativas a las criptos de mayor capitalización y los avances de la blockchain en tiempo real.

Logo

Por qué confiar en CryptoNews

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,015,677,636,323
1.78

Más

Noticias de Finanzas
Los ETF de BTC recaudan más 90 millones tras una racha de pérdidas
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-08-07 11:46:47
Noticias DeFi
La stablecoin USDC es la más utilizada para los salarios en criptomonedas
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-08-07 09:52:51
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores