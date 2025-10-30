BTC $108,674.63 -3.65%
ETH $3,832.89 -4.00%
SOL $188.18 -6.07%
PEPE $0.0000067 -5.12%
SHIB $0.0000098 -4.06%
BNB $1,102.73 -0.66%
DOGE $0.18 -4.70%
XRP $2.51 -4.84%
Cryptonews Noticias de Blockchain

La actualización Leios podría significar un cambio radical para la blockchain de Cardano

Blockchain Cardano Criptomonedas
La actualización Leios busca optimizar el rendimiento y la escalabilidad de Cardano mediante un rediseño del protocolo Ouroboros, sin perder descentralización.
Redactor de contenido
Alberto Rodríguez De La Cruz
Redactor de contenido
Alberto Rodríguez De La Cruz
Acerca del autor

Alberto desempeña la labor de redacción de contenidos en Crypto News. Su labor implica investigar a fondo las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de las criptomonedas y las finanzas, para...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
La actualización Leios podría significar un cambio radical para la blockchain de Cardano
La actualización Leios podría significar un cambio radical para la blockchain de Cardano

Por qué confiar en CryptoNews

  • Cardano prepara la implementación de Leios, su actualización más ambiciosa en años.
  • El cambio optimiza el protocolo Ouroboros con validación paralela de bloques.
  • Input Output Global (IOG) lidera el desarrollo bajo la dirección de Charles Hoskinson.
  • El objetivo principal es aumentar la velocidad sin sacrificar seguridad ni descentralización.

En el universo cripto, Cardano vuelve a ocupar titulares. La esperada actualización Leios, todavía en fase de desarrollo, se perfila como una de las transformaciones más profundas de su historia. El objetivo es ambicioso: mejorar la capacidad y la velocidad de la red sin ceder en seguridad ni descentralización.

El trabajo, dirigido por la compañía Input Output Global (IOG), busca dar un salto técnico que permita a Cardano sostener un mayor número de operaciones sin saturar sus nodos. Lo que se prepara no es una simple mejora, sino un cambio de diseño que, según los ingenieros involucrados, podría redefinir la estructura misma del protocolo.

A diferencia de otras redes que apuestan por avances rápidos, el enfoque de Cardano ha sido más pausado, incluso académico. Hoskinson, su fundador, lo repite con frecuencia: la innovación requiere método, no prisa.

Una arquitectura que reparte el trabajo

Leios introduce una versión evolucionada del protocolo Ouroboros, base del consenso en Cardano. Su principal innovación es dividir el proceso de validación en tareas paralelas. Mientras algunos nodos verifican transacciones, otros procesan bloques, reduciendo el tiempo general y evitando los cuellos de botella típicos de las blockchains tradicionales.

El resultado, si todo sale según lo previsto, sería una red más ágil y económica, capaz de sostener aplicaciones descentralizadas con mayor fluidez. “Queremos escalar sin perder equilibrio”, explican desde IOG.

El Banco de Pagos Internacionales ha señalado que los proyectos de infraestructura financiera descentralizada deben enfocarse en resolver la eficiencia sin comprometer la confianza. Esa idea parece resonar en la filosofía detrás de Leios.

No obstante, aún faltan pruebas en entornos reales. El proceso de integración será gradual y, como ocurre con cada actualización de Cardano, pasará por auditorías técnicas antes de llegar a la red principal.

Expectativas del mercado y del ecosistema

El anuncio ha generado entusiasmo en la comunidad. En plataformas de análisis como TradingView, algunos analistas observan un repunte en el interés por ADA y un cambio en la predicción de precio Cardano a medio plazo. Aunque las cifras aún son especulativas, el sentimiento es positivo.

Cardano (ADA)
24h7d30d1yAll time

Los desarrolladores también se muestran optimistas. Leios podría reducir las limitaciones actuales para proyectos DeFi y ampliar el margen para contratos inteligentes complejos. En ese contexto, Cardano vuelve a aparecer en listados sobre las mejores criptomonedas para invertir, especialmente entre quienes priorizan fundamentos técnicos sobre movimientos especulativos.

Por lo pronto, el ecosistema se mantiene atento. El despliegue de Leios no solo pondrá a prueba la capacidad técnica del equipo, sino también la confianza de una comunidad acostumbrada a esperar avances con paciencia.

Un movimiento estratégico

En un mercado donde las promesas abundan, Cardano parece apostar por la consistencia. Leios encarna esa visión: avanzar despacio, pero con pasos firmes.

El reto no es menor. Si logra combinar rendimiento y descentralización, la red podría consolidarse como una de las infraestructuras más equilibradas del sector.

El resultado final no se conocerá de inmediato, pero el rumbo está claro. En una industria que suele confundir rapidez con progreso, Cardano insiste en que el verdadero cambio llega cuando la tecnología madura. Leios, probablemente, sea la pieza que marque esa transición.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,922,194,460,484
0.51

Más

Noticias
Criptomonedas noticias hoy EN DIRECTO – Análisis de mercado 30 de octubre de 2025
2025-10-30 08:41:56
Noticias de Blockchain
El precio de SHIB toca fondo tras la filtración de las claves de firma en Shibaswap
Alberto Rodríguez De La Cruz
Alberto Rodríguez De La Cruz
2025-10-30 07:00:00
Alberto Rodríguez De La Cruz
Redactor de contenido
Alberto desempeña la labor de redacción de contenidos en Crypto News. Su labor implica investigar a fondo las últimas tendencias y desarrollos en el mundo de las criptomonedas y las finanzas, para luego redactar artículos informativos, análisis de mercado y guías prácticas.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores