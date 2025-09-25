XRP Preisvorhersage: Ripple schließt sich BlackRock in $700M Off-Ramp Deal an – $1.000 XRP möglich?

Die beiden Vermögensverwaltungsriesen BlackRock und VanEck haben sich offiziell mit Ripple zusammengetan, um Rücknahmen aus ihren tokenisierten Treasury-Fonds unter Verwendung von RLUSD, Ripples nativem Stablecoin, zu ermöglichen – ein bahnbrechender Schritt, der eine bullische XRP-Preisprognose mit einem Ziel von $1.000 unterstützt.

Die beiden tokenisierten Fonds, BlackRocks BUIDL und VanEcks VBILL, verwalten zusammen mehr als 2 Milliarden Dollar und bestätigten am Dienstag die Integration von RLUSD. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer realen Nutzung und institutionellen Akzeptanz des XRP-Ökosystems.

Very excited to share that @BlackRock’s $BUIDL and @VanEck_US’s $VBILL tokenized fund holders can redeem shares for RLUSD/ETH 24/7 365 through @Securitize, and soon to come RLUSD/XRPL.



Enterprise-grade instant onchain liquidity at your fingertips. That’s real utility.… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 23, 2025

Mit Hilfe von Securitize waren BlackRock und VanEck die ersten, die den Zugang zu Schatzanweisungen in Token umgewandelt haben – und jetzt haben sie sich für Ripple entschieden, um die Rücknahme von Ripple USD (RLUSD) zu ermöglichen.

Ziel ist es, die Liquidität in beiden Ökosystemen zu erhöhen, indem Anleger ihre Fondsanteile gegen RLUSD einlösen können, einen an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin, der bereits eine Marktkapitalisierung von 700 Millionen Dollar aufweist.

Während die Rücknahmen zunächst auf Ethereum erfolgen, bestätigte Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, dass sie bald auf den XRP Ledger umgestellt werden, um dem Netzwerk noch mehr realen Nutzen zu verleihen.

Dies ist ein wichtiger Katalysator für eine bullische XRP-Kursprognose, die das Transaktionsvolumen beschleunigen und langfristige Ziele von bis zu $1.000 unterstützen könnte.

XRP-Preis-Prognose: Wichtige Levels für die Fortsetzung der Konsolidierung

XRP hat sich eine Weile konsolidiert, nachdem er sein letztes Hoch bei $3,65 erreicht hatte. Der Token befindet sich nach wie vor in einem Aufwärtstrend und der wichtigste Unterstützungsbereich, den es zu beachten gilt, liegt bei $2,60.

Während XRP in den kommenden Tagen kurzfristige Rückschläge erleben könnte, bleibt der langfristige Kursverlauf dank wichtiger Projektentwicklungen und sich verbessernder Marktbedingungen bullisch.

Eine kräftige Erholung von der $2,60-Marke könnte die Voraussetzungen für einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch schaffen, wobei die $10-Marke in diesem Zyklus fest im Blick ist – was einem Aufwärtspotenzial von 230 % entspricht.

Die Marke von $1.000 mag zwar ehrgeizig klingen, aber das rasante Tempo, mit dem die Technologie von Ripple von institutionellen Anlegern angenommen und integriert wird, deutet auf eine langfristige Entwicklung hin, bei der eine solche Bewertung im Laufe der Zeit immer plausibler wird.

In der Zwischenzeit erregen vielversprechende Krypto-Vorverkäufe wie Maxi Doge ($MAXI) große Aufmerksamkeit.

Da sich die Altsaison schnell aufheizt, könnte dies die beste Chance sein , vor der nächsten 10-fachen Explosion einzusteigen.

Maxi Doge ($MAXI) verwandelt den hochprofitablen Handel in eine Meme-getriebene Bewegung

Maxi Doge ($MAXI) ist mehr als nur ein weiterer Shiba im Meme-Rudel; es ist ein Token, der mit einem 1.000-fachen Hebel arbeitet und für Händler entwickelt wurde, die das gleiche Spiel wie die Wale spielen wollen.

Unterstützt von einem der bekanntesten Krypto-Memes hat $MAXI nur wenige Wochen nach dem Start des Vorverkaufs bereits über 2,4 Millionen Dollar eingespielt.

Über den MAXI-Fonds wird das Projekt bis zu 25 % der Vorverkaufserlöse in die vielversprechendsten Token des Zyklus investieren, und zwar mit 1000-facher Hebelwirkung, um die Ergebnisse zu verstärken.

Hinzu kommen spielerische Herausforderungen wie Max Gains und Max Ripped, und der Token wird zu einem Trading Club für risikofreudige Degens.

Um $MAXI zu kaufen, besuchen Sie die offizielle Maxi Doge-Website und schließen Sie eine kompatible Geldbörse an (z. B. die Best Wallet).

Sie können entweder USDT oder ETH für diesen Token eintauschen oder eine Bankkarte an der Kasse verwenden.