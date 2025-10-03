XRP Preisprognose: SWIFT kooperiert mit Ethereum-Firma – Verliert Ripple den Wettlauf um den Zahlungsverkehr, den es begonnen hat?

Eine bullische XRP-Preisprognose gewinnt wieder an Zugkraft, da die langfristige Position von Ripple immer stärker aussieht – trotz der jüngsten Partnerschaft von SWIFT mit dem Ethereum-Entwicklungsunternehmen Consensys.

Das Bankennetzwerk testet jetzt Blockchain-basierte Zahlungen mit über 30 großen Institutionen in 16 Ländern. Dies mag zwar wie eine Konkurrenz erscheinen, bestätigt aber die frühe Führung von Ripple in diesem Bereich.

📣 Swift announces new blockchain-based ledger with 30+ banks.



At Sibos, Javier Perez-Tasso, Swift CEO, revealed plans to build a blockchain-based shared ledger to enable instant, 24/7 cross-border payments.



Learn more https://t.co/n4S7Ue7Yji#swift #swiftatsibos #sibos pic.twitter.com/fSGqh6RORX — Swift (@swiftcommunity) September 30, 2025

Im Gegensatz zum SWIFT-Pilotprojekt sind die grenzüberschreitenden Zahlungslösungen von Ripple bereits im Einsatz, kampferprobt und werden nun von immer mehr Institutionen unterstützt.

Mehrere XRP-ETF-Anträge nähern sich zwischen dem 18. und 25. Oktober 2025 den entscheidenden Fristen, so dass sich die Hausse für XRP weiter verstärkt.

XRP Kursvorhersage: RSI sendet Kaufsignal nach Abprall an der $2,70-Unterstützung

XRP ist in den letzten 7 Tagen um 6 % gestiegen, da der Kryptomarkt begonnen hat, sich von seinem jüngsten Rückschlag zu erholen.

Die makroökonomischen Bedingungen unterstützen eine zinsbullische Vorhersage des XRP-Kurses, denn es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve diesen Monat eine zweite Zinssenkung vornehmen wird.

XRP ist gerade von der wichtigen Unterstützung bei $2,70 abgeprallt, während der Relative Strength Index (RSI) ein neues Kaufsignal auslöste und sowohl die Mittellinie als auch den gleitenden 14-Tage-Durchschnitt überschritt.

Wenn sich die Dynamik fortsetzt, könnte XRP schnell den Widerstand bei $3,40 erneut testen. Ein bestätigter Ausbruch über dieses Niveau könnte eine Rallye in Richtung $5 auslösen, was einem kurzfristigen Aufwärtspotenzial von 66 % entspricht.

Während die langfristigen Aussichten von XRP ungewiss sind, gewinnen Vorverkäufe wie Bitcoin Hyper ($HYPER) an Zugkraft. Durch die Kombination von Geschwindigkeit auf Solana-Niveau mit der Sicherheit von Bitcoin könnte dies einer der vielversprechendsten Werte des Zyklus sein.

Bitcoin Hyper ($HYPER) bringt Transaktionsgeschwindigkeiten auf Solana-Niveau zu Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) stellt den ersten Bitcoin Layer 2 vor, der die größten Schwächen von BTC beheben soll – langsame Transaktionen, hohe Gebühren und begrenzte Programmierbarkeit.

Bitcoin ist zwar nach wie vor die bekannteste Kryptowährung der Welt, aber sein Netzwerk wickelt immer noch nur etwa 7 Transaktionen pro Sekunde ab.

Solana hingegen kann bis zu 65.000 Transaktionen verarbeiten. Der Unterschied ist gewaltig.

Bitcoin Hyper zielt darauf ab, diese Lücke zu schließen, indem die Technologie von Solana in eine Layer-2-Lösung mit niedriger Latenz für Bitcoin integriert wird. Dies ermöglicht schnellere Transaktionen, niedrigere Gebühren und Unterstützung für Smart Contracts, DeFi und dApps – alles gesichert durch das robuste Bitcoin-Netzwerk.

Frühe Käufer haben die Chance, sich $HYPER zum niedrigsten Preis zu sichern, bevor die nächste Vorverkaufsphase einsetzt.

Um $HYPER zu kaufen, verbinden Sie einfach Ihre Wallet (z.B. Best Wallet ) auf der offiziellen Website von Bitcoin Hyper .

Sie können entweder Kryptowährungen (USDT, ETH, etc.) tauschen oder eine Bankkarte verwenden, um zu investieren.