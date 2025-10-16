XRP-Preisprognose: $63 Mio. Wal-Dump auf Binance – aber Smart Money kauft den Dip bereits

Ein massiver XRP-Transfer in Höhe von 63 Millionen Dollar zu Binance während des Absturzes am Freitag hat für Aufsehen gesorgt, aber Analysten unterstützen weiterhin eine bullische XRP-Kursprognose, da smartes Geld weiterhin den Dip kauft.

Die Käufer sind um die $2-Marke herum aggressiv eingestiegen und zeigen trotz der Marktbereinigung Zuversicht.

In den letzten 24 Stunden ist XRP um 1,6 % auf $2,50 gestiegen, wobei das Handelsvolumen bei 4 % der gesamten zirkulierenden Marktkapitalisierung liegt – ein Zeichen dafür, dass sich das Momentum wieder zu Gunsten der Bullen verschieben könnte.

In der Zwischenzeit blieben die Assets der ETFs trotz des Abschwungs konstant. Der kürzlich aufgelegte REX-Osprey XRP ETF (XRPR) verwaltet immer noch Token im Wert von über 90 Mio. $, was ziemlich genau dem Wert der letzten Woche entspricht.

Es scheint, dass die Inhaber von XRP mit Diamanten in der Hand den Rückgang der letzten Woche genutzt haben, um den Token zu einem viel niedrigeren Preis zu erwerben, was bedeutet, dass dieser isolierte Binance-Transfer nicht unbedingt auf eine allgemeine Veränderung der Marktstimmung hindeutet.

XRP Preisvorhersage: Trendlinienunterstützung und große Volumina begünstigen bullische Aussichten

Das Tagesdiagramm zeigt, dass XRP an einer wichtigen Trendlinie abgeprallt ist, als er die $2-Marke erreichte.

Überdurchschnittliche Volumina spiegeln die technische Relevanz dieses Niveaus wider und sprechen für eine zinsbullische XRP-Kursprognose auf kurze Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) stieg ebenfalls aus dem überverkauften Bereich, als der Kurs auf $2,5 kletterte. Allerdings handelt der Token immer noch unter dem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA).

Ein zinsbullischer Ausbruch über $2,70 würde bestätigen, dass der Token wieder auf dem Weg ist, die $3-Marke zu erreichen.

Wenn sich das positive Momentum beschleunigt und ein Ausbruch über $3,5 erfolgt, dürfte XRP noch vor Jahresende einen Kurs von über $5 erreichen.

Ripple hat sich in letzter Zeit auf den Ausbau seines Ökosystems konzentriert, da sich die Vorschriften zu seinen Gunsten geändert haben.

