XRP Preisprognose: 5-fache ETF-Einreichung könnte Gewinne in die Höhe treiben – Sehen wir bald $100 XRP?

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: Oktober 17, 2025

Ein großer Vermögensverwalter hat gerade einen neuen fremdfinanzierten ETF auf XRP eingereicht, der die ohnehin schon positiven Prognosen für den XRP-Kurs weiter anheizt, da die Wall Street ihr Krypto-Engagement ausbaut.

Das Unternehmen, das hinter diesem Schritt steht, ist Volatility Shares, das bereits einen XRP-ETF verwaltet, der eine 2fache Rendite bietet. Jetzt hat das Unternehmen die Auflegung eines 5-fach gehebelten ETF beantragt, der die Gewinne für überzeugte Anleger verstärken soll.

Sonic BOOOM! — 27 leveraged 3x and 5x single stock ETFs filed by Volatility Shares!



3x AMD ETF

3x AMZN ETF

3x COIN ETF

3x CRCL ETF

3x GOOGL ETF

3x MSTR ETF

3x NVDA ETF

3x PLTR ETF

3x TSLA ETF

3x Bitcoin ETF

3x Ether ETF

3x Solana ETF

3x XRP ETF

3x VIX ETF



5x AMD ETF

5x AMZN… pic.twitter.com/JjxTlUdqUw — ETF Hearsay by Henry Jim (@ETFhearsay) October 14, 2025

Leveraged ETFs nutzen Instrumente wie Futures und Optionen, um das Engagement zu erhöhen. Dadurch können Anleger ihre Renditen potenziell vervielfachen, indem sie über Margin-Konten Kapital aufnehmen.

Zusammen mit seinem Produkt Solana verwaltet Volatility Shares nun ein Vermögen von 781 Millionen Dollar, was zeigt, dass die institutionelle Nachfrage nach kryptobasierten Anlageinstrumenten schnell steigt.

Da immer mehr Finanzriesen Produkte wie dieses auf den Markt bringen, werden die Argumente für höhere XRP-Bewertungen immer stärker.

XRP-Preis-Prognose: Anhaltende Akkumulation begünstigt bevorstehenden Anstieg auf $10

XRP ist in der letzten Woche um 13% gefallen, doch die Handelsaktivität ist weiterhin hoch. In den letzten 24 Stunden wurde ein Volumen von 6 Milliarden Dollar umgesetzt, was 4% des zirkulierenden Angebots entspricht.

Trotz des Rückgangs hält sich XRP weiterhin in einer wichtigen Spanne zwischen $2 und $3,65 und wartet auf einen Ausbruch, während Ethereum und BNB Coin neue Allzeithochs erreichen.

Diese Konsolidierungsphase könnte ein Zeichen von Akkumulation sein, nicht von Schwäche – und alles, was es braucht, ist der richtige Katalysator, um XRP in die Höhe zu treiben.

Ein zinsbullischer RSI-Crossover über den 14-Tages-Moving Average könnte ein frühes Signal dafür sein, dass eine neue Aufwärtsbewegung ansteht.

Kurzfristig scheint ein Anstieg auf $10 realistisch, da die institutionelle Akzeptanz an Fahrt gewinnt. Längerfristig ist eine XRP-Preisprognose von $100 immer noch möglich, da Ripple sein Ökosystem und seinen Nutzen ausweitet.

Gleichzeitig hat die Altcoin-Saison ein großes Interesse an Frühphasen-Vorverkäufen wie Bitcoin Hyper ($HYPER) geweckt – ein von Solana betriebener Bitcoin Layer-2, der bereits 23 Millionen Dollar von Investoren erhalten hat, die auf die nächste Welle des Ausbruchspotenzials warten.

Bitcoin Hyper ($HYPER) könnte eine neue Ära für BTCFi einläuten

BTC-Inhaber haben lange auf ein Projekt gewartet, das die Probleme löst, die eine weitere Expansion des Bitcoin DeFi Ökosystems verhindert haben.

Bitcoin Hyper ($HYPER) führt das erste Layer-2-Skalierungsprotokoll für die Top-Kryptowährung ein. Es nutzt die Effizienz und die niedrigen Transaktionskosten, die das Solana-Netzwerk bietet, zusammen mit der Unterstützung von Smart Contracts.

Über das Hyper Bridging können BTC-Inhaber ihre Token sicher an eine bestimmte Bitcoin Wallet senden und den entsprechenden Betrag in der Hyper L2 erhalten, um ihre Assets über eine Reihe von dApps, die auf dieser Side Chain aufgebaut sind, zu staken, zu verleihen und Erträge zu erzielen.

Da die führenden Wallets und Börsen diese Lösung nach und nach übernehmen, dürfte die Nachfrage nach dem nativen Asset $HYPER in die Höhe schnellen und Bitcoin Hyper zu einem der attraktivsten Vorverkäufe des Jahres machen.

Um $HYPER vor dem nächsten Preisanstieg zu kaufen, gehen Sie auf die offizielle Bitcoin Hyper Website und verbinden Sie Ihre Wallet (z.B. Best Wallet ).

Sie können entweder USDT oder ETH tauschen oder eine Bankkarte verwenden, um zu investieren.