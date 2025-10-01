Weltweit führende KI-Claude sagt den Preis von XRP, Cardano und Ethereum bis Ende 2025 voraus

Claude AI von Anthropic, ein hochkompetenter Konkurrent von ChatGPT, prognostiziert, dass XRP, Cardano und Ethereum früher als von vielen erwartet massive Kurssteigerungen bringen könnten.

Der 2 Billionen Dollar schwere Marktführer Bitcoin liegt gerade einmal 9 % unter seinem Allzeithoch (ATH) von 124.128 Dollar und wird wahrscheinlich im historisch starken Monat „Uptober“ einen neuen Höchststand erreichen.

Auch die US-Politiker beschleunigen eine mögliche Hausse. Im Juli unterzeichnete Präsident Trump den GENIUS Act, die erste landesweite US-Gesetzgebung, die sich auf Stablecoins konzentriert und eine vollständige Rücklagenpflicht vorschreibt. Kurz darauf kündigte die SEC das Project Crypto an, ein Rahmenwerk, das darauf abzielt, die Wertpapiergesetze zu modernisieren, um sie besser an die Ära der digitalen Vermögenswerte anzupassen.

Mit einer stärkeren behördlichen Aufsicht wird die nächste Altcoin-Rallye den Boom von 2021 in den Schatten stellen, angeheizt durch regulatorische Klarheit. Wenn sich die Prognose von Claude AI bewahrheitet, könnten XRP, Cardano und Ethereum die Anführer dieses Anstiegs sein.

XRP (Ripple): Claude AI sieht potenzielle Gewinne von 700%+ in Richtung $24

Claude AI geht davon aus, dass XRP ($XRP) von Ripple bis Ende 2025 auf bis zu $24 klettern könnte. Das wäre ein Sprung von mehr als 739 % gegenüber dem aktuellen Kurs von $2,85.

Quelle: Claude AI

XRP hat sich in diesem Zyklus bereits als widerstandsfähig erwiesen. Am 18. Juli erreichte er $3,65 und übertraf damit seinen Rekordwert von 3,40 $ aus dem Jahr 2018, bevor er angesichts des makroökonomischen Gegenwinds um etwa 22 % zurückfiel.

Das Zahlungsnetzwerk von Ripple expandiert weiterhin weltweit und hat bemerkenswerte Unterstützungen erhalten. Im Jahr 2024 erkannte der UN Capital Development Fund XRP als erschwingliches Überweisungsinstrument für Schwellenländer an.

Der jahrelange Streit mit der SEC wurde Anfang 2025 beigelegt, als die Behörde ihre Klage fallen ließ, nachdem ein Urteil aus dem Jahr 2023 bestätigt hatte, dass der Einzelhandelsverkauf von XRP nicht der Definition von Wertpapieren entspricht.

Claude AI geht davon aus, dass ein nachhaltiger Anstieg über das Juli-Hoch die Tür zu $4-$5 öffnen könnte, wobei ein aggressiveres bullisches Szenario ein Aufwärtspotenzial zwischen $7 und $24 sieht.

Die technischen Indikatoren haben im vergangenen Jahr drei zinsbullische Formationen über Unterstützungs- und Widerstandszonen hinweg angezeigt, was auf einen möglichen schnellen Ausbruch in Q4 hindeutet.

Während die Märkte die jüngsten Kürzungen der Fed und die Auflegung des ersten XRP-ETF weitgehend achselzuckend hinnahmen, könnten die im nächsten Monat erwarteten Entscheidungen der SEC über weitere ETF-Anträge zusammen mit neuen Krypto-Gesetzen des Bundes wichtige Katalysatoren sein.

Im vergangenen Jahr ist XRP um 346% gestiegen und hat damit den Anstieg von Bitcoin um 77,5 % übertroffen und die Performance von Ethereum um das Sechsfache übertroffen (58 %).

Cardano ($ADA): Claude prognostiziert 8-fache Zuwächse für den Smart Contract Pionier

Cardano ($ADA) hat wieder an Zugkraft gewonnen, was zum Teil auf die wachsende politische Aufmerksamkeit zurückzuführen ist. Vor allem US-Präsident Trump hat vor kurzem die Idee geäußert, ADA in eine föderale Kryptowährungsreserve einzubeziehen, die vollständig durch Beschlagnahmungen anstelle von Marktkäufen gespeist wird.

Quelle: Claude AI

Cardano wurde von Charles Hoskinson, einem der Mitbegründer von Ethereum, ins Leben gerufen und zeichnet sich durch sein akademisches, von Experten begutachtetes Entwicklungsmodell und seinen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit aus.

Mit einer Marktkapitalisierung von über 28,8 Milliarden Dollar macht Cardano Ethereum stetig Konkurrenz und schließt mit Solana die Akzeptanzlücke.

Claude prognostiziert, dass ADA bis zum Jahresende einen Wert von $6,10 erreichen könnte, was einem fast 8-fachen Anstieg gegenüber dem aktuellen Stand von $0,7934 entspricht.

Aus technischer Sicht befindet sich ADA seit Ende 2024 in einem absteigenden Keil, der bei $1,10 auf Widerstand stößt. Ein starker Uptober könnte den Kurs bis Ende Q4 auf $2 treiben, aber nur eine Hausse könnte den Kurs noch höher treiben.

Das Ziel von Claude von $6,10 bedeutet, dass ADA sein ATH von 3,09 $ im Jahr 2021 mehr als verdoppeln müsste, was nur mit einer raschen Akzeptanz möglich wäre, die die US-Regulierungsbehörden mit einem Rahmenwerk fördern müssten.

Ethereum ($ETH): Claude AI prognostiziert einen starken Anstieg für das führende Smart Contract Netzwerk

Ethereum ($ETH) ist nach wie vor das Rückgrat der dezentralen Anwendungen und der DeFi mit einer Marktkapitalisierung von über 502,4 Milliarden Dollar.

Quelle: Claude AI

Mit einem Gesamtwert von mehr als 87,75 Mrd. Dollar (TVL) ist die Rolle von ETH in Smart Contracts ein Garant für seine langfristige Relevanz und Akzeptanz.

Claude geht davon aus, dass Ethereum bis zum Jahresende $6.925 erreichen könnte, was einem Anstieg von 66% gegenüber dem aktuellen Preis von $4.169 entspricht.

Kontinuierliche Verbesserungen, sei es durch die Ethereum Foundation oder durch Layer-2-Skalierungsprojekte, verstärken die Aussichten von ETH. Die Einführung von Spot-ETFs hat auch zu beträchtlichen und anhaltenden institutionellen Investitionen geführt, da TradFi mit einem regulierten Engagement in ETH von den Preisanstiegen profitiert.

Zusätzlicher Aufschwung könnte sich ergeben, wenn Präsident Trump umfassende Krypto-Reformen vorantreibt, die die nötige regulatorische Sicherheit bieten, um weitere Kursgewinne auszulösen.

Die Chartsignale stimmen mit dieser Ansicht überein. Nach einer Konsolidierung in einem fallenden Keil erholte sich ETH im Mai von $1.800 auf $2.412 und zeigte eine erneute Walakkumulation. Im Oktober zeichnet sich ein zinsbullisches, sich ausdehnendes Dreiecksmuster ab, das den Weg zu einem möglichen Anstieg auf $6.000 oder darüber hinaus weist.

Sollten die Märkte Schwierigkeiten haben, die $4.000 zu halten, hat ETH immer noch eine starke Unterstützung bei $3.500-$3.700. Eine Erholungsrallye könnte bereits Mitte Oktober die Marke von $5.000 erreichen, wobei $6.900 das Weihnachtsziel ist.

