Welche Auswirkungen hat das Ende des Streits zwischen Ripple und der SEC?

Kommen jetzt die XRP-Spot-ETFs?

Als Donald Trump im November des Vorjahres zum neuen US-Präsidenten gewählt wurde, rechnete die Branche mit einem raschen Ende des jahrelangen Rechtsstreits zwischen der SEC und Ripple. Doch es sollte fast sechs Monate dauern, bis es endlich so weit war.

Letzten Donnerstag zogen beide Kampfhähne ihre Berufungen vor Gericht zurück und beendeten damit endgültig einen Kampf, der die Kryptobranche mehr als fünf Jahre lang in Atem gehalten hatte.

Der Kurs von XRP steigt massiv

Mittlerweile sind in der SEC neue Verantwortliche am Werk, die US-Politik steht Kryptowährungen ausgesprochen aufgeschlossen gegenüber. Doch welche Auswirkungen könnte das Ende des „Endkampfes“ haben?

Zunächst löste XRP von Ripple jenes Versprechen ein, das die Wahl von Trump wahrscheinlich gemacht hatte. Der Kurs von XRP schoss nach oben und hält sich aktuell bei rund 3,26 Dollar. Mit Zugewinnen von mehr als 9 Prozent innerhalb einer Woche zählt XRP, wie viele andere Kryptowährungen auch, zu den Gewinnern der letzten Tage.

Warum zögert BlackRock?

Seit Langem wird darüber spekuliert, dass der Marktführer bei Bitcoin-Spot-ETFs, der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock, auch ein entsprechendes Pendant zu XRP auflegen könnte. Doch BlackRock will davon vorerst nichts wissen und gab bekannt, dass es keinerlei Pläne für einen XRP-ETF habe.

Das ist erstaunlich, immerhin ist mit dem Abschluss des Rechtsstreits zwischen der SEC und Ripple der Weg frei, und Rechtssicherheit gegeben. Allerdings mehren sich die Stimmen, die davon ausgehen, dass BlackRock vorerst der Konkurrenz den Vortritt lassen möchte, um zu sehen, wie sich so ein XRP-ETF entwickle.

Erste ETFs mit Ende des Jahres?

Schon jetzt liegen bei der SEC mehrere Anträge auf die Zulassung eines XRP‑ETFs vor. Gut möglich, dass die Behörde jetzt darangeht, diese auch zu genehmigen. Die Chancen auf Genehmigung sind mit dem Abschluss des Gerichtsverfahrens gegen Ripple jedenfalls weiter gestiegen.

Manche Analysten rechnen damit, dass es gegen Ende des Jahres 2025 so weit sein könnte. Für Ripple ist jedenfalls die letzte Hürde auf dem Weg zu einer gesunden Entwicklung des Unternehmens aus dem Weg geräumt.