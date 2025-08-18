Ripple Prognose: Kommt jetzt der große Crash? Historische Parallelen wecken Sorge bei Analysten

Am Montagmittag notiert Ripple (XRP) bei 2,97 US-Dollar. Damit liegt der Kurs innerhalb einer Woche um 8,5 Prozent im Minus – ein deutlicher Rücksetzer, auch wenn die gesamte Kryptobranche zuletzt unter Druck geraten ist. Ausschlaggebend ist vor allem das makroökonomische Umfeld.

Noch vor wenigen Monaten schien es fast sicher, dass die US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr mehrfach die Zinsen senken würde. Niedrigere Zinsen hätten Kapital in den Markt gespült und gerade Risiko-Assets wie Kryptowährungen attraktiver gemacht. Doch diese Hoffnung bröckelt: Neue Daten deuten auf eine hartnäckigere Inflation hin. Das wirkt sich auch auf diejenigen aus, die überlegen, ob sie aktuell Ripple kaufen oder verkaufen sollen.

Besonders der Produzentenpreisindex sorgte zuletzt für Ernüchterung – mit dem höchsten Anstieg seit drei Jahren. Das zeigt: Unternehmen geben gestiegene Kosten zunehmend an ihre Kunden weiter. Auch die Importpreise kletterten deutlich. Für Anleger heißt das: Die Fed dürfte weniger Spielraum für Zinssenkungen haben, als bisher erhofft. Die Konsequenz: ein Dämpfer für Bitcoin, Ethereum und den gesamten Markt.

Die Grafik zeigt die XRP-Performance im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Düstere Ripple News?

Auffällig ist, dass Ripple härter getroffen wurde als viele andere Coins. Während der breite Markt ebenfalls nachgab, fiel XRP deutlicher zurück. Das hat mehrere Gründe. So ist Ripple in den vergangenen zwölf Monaten außergewöhnlich stark gestiegen – rund 423,9 Prozent legte der Kurs zu. Ein solcher Anstieg macht den Coin anfällig für Gewinnmitnahmen, die in Phasen allgemeiner Unsicherheit verstärkt auftreten.

Daten des Analysehauses Glassnode zeigen: Aktuell liegen rund 94 Prozent aller XRP-Investoren im Plus. Das ist zwar eine Erfolgsgeschichte – in der Vergangenheit war eine derart hohe Rentabilität allerdings häufig ein Vorbote für Abverkäufe. Und genau hieran erinnern aktuell vermehrt Analysten.

Ein Blick zurück verdeutlicht das Risiko: Anfang 2018 befanden sich ebenfalls über 90 Prozent der Investoren im Gewinn. Kurz darauf verlor XRP innerhalb weniger Monate rund 95 Prozent seines Werts. Ein ähnliches Muster zeigte sich im Frühjahr 2021 – auf eine Phase extrem hoher Profitabilität folgte ein Einbruch von rund 85 Prozent.

Auch der Net Unrealized Profit/Loss (NUPL), ein Indikator, der die Differenz zwischen nicht realisierten Gewinnen und Verlusten misst, signalisiert eine kritische Zone. In der Vergangenheit wurde dieser Bereich häufig vor oder während Markthöhepunkten erreicht.

XRP Zukunft: droht die Trendwende?

Ob es auch diesmal so kommt, ist offen. Klar ist jedoch: Ripple steht an einem spannenden Punkt. Auf der einen Seite spricht die starke Performance der letzten zwölf Monate dafür, dass der Coin inzwischen als fester Bestandteil vieler Portfolios wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite erhöht genau diese Rallye die Versuchung, Gewinne mitzunehmen – vor allem in einem Umfeld, das durch Inflationssorgen und geopolitische Unsicherheit geprägt ist.

Analysten sehen daher Parallelen zu früheren Zyklen, in denen XRP nach einer Phase fast flächendeckender Gewinne scharf korrigierte. Ein „großer Crash“ ist keineswegs garantiert – aber die Risikosignale sind unübersehbar. Dennoch, auch das macht ein Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage deutlich: noch immer kommen deutlich mehr Analysten zu einer optimistischen Ripple Prognose. Vieles scheint dafür zu sprechen, dass XRP weiter an Fahrt aufnimmt, selbst eine fulminante Rallye scheint keineswegs ausgeschlossen. Dennoch kann es von Vorteil sein, sich auch mit den Risiken auseinanderzusetzen.

Vielversprechende Kryptowährungen

Auch jenseits von XRP zeigt der Altcoin-Sektor gerade – sieht man von den Kursturbulenzen der vergangenen Tage ab – eine massive Stärke. Es mehren sich die Zeichen, dass es bei vielen Anlegern sogar zu signifikanten Umschichtungen gekommen ist. Auch neue Kryptowährungen spielen eine zunehmend große Rolle – wie etwa der Maxi Doge Token, der sich aktuell im Presale befindet. Anleger versprechen sich hiervon starke Renditen, sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass noch junge Coins volatiler sind.