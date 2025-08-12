Trump Media reicht Änderung der Bitcoin-ETF-Registrierung ein, Crypto.com bietet Custody an

Die geänderte Einreichung enthält keine wesentlichen Details wie die Gebühr oder ein Tickersymbol für den Fonds.

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: August 12, 2025

Transparenz Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

Trump Media, Betreiber der Social-Media-Plattform Truth Social, hat bei der SEC eine Änderung der S-1-Registrierung für seinen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) eingereicht.

Die geänderte Einreichung enthält keine wesentlichen Details wie die Gebühr oder ein Tickersymbol für den Fonds, so Eric Balchunas, Senior ETF-Analyst bei Bloomberg Intelligence.

Truth Social just filed an amendment to its spot bitcoin ETF. Not sure what was tweaked. No fee yet, which I am REALLY curious about. Also no ticker. I wonder what they’ll pick for ticker. Any guesses? pic.twitter.com/M4QZTTIKaM — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 11, 2025

Balchunas hatte zuvor gesagt, dass der Spot-ETF angesichts seines späten Markteintritts und des bereits überfüllten und umkämpften Markts Schwierigkeiten haben könnte, sich abzuheben.

Die Auflegung des Bitcoin-Spot-ETF unterliegt der Genehmigung der SEC für die Registrierung und das Formular 19b-4, woraufhin die Anteile an der NYSE Arca notiert werden.

Crypto.com wird als Bitcoin-Verwahrstelle und Liquiditätsanbieter fungieren, während Yorkville America Digital als Sponsor des Fonds fungieren wird, so eine Mitteilung vom Montag.

Wenn der ETF genehmigt wird, „wird er Bitcoin direkt halten und den Anlegern seine Anteile anbieten, mit dem Ziel, die Kursentwicklung von Bitcoin widerzuspiegeln“.

Neues geändertes S-1 Formular für Truth Social Bitcoin ETF eingereicht

Die am Montag bei der SEC eingereichte Änderung des ursprünglichen S-1-Formulars, das am 5. Juni 2025 eingereicht wurde, enthielt keine explizite Zusammenfassung der Änderungen. Sie enthielt jedoch Aktualisierungen von Juni bis August 2025 auf der Grundlage von Vergleichen, einschließlich jüngster Ereignisse und verbesserter Offenlegungen.

Zum Beispiel fügte das neue S-1 Details zum Digital Asset Cooperation Agreement vom April 2025 und Richtlinien für den Umgang mit Incidental Rights, wie z.B. Airdrops, hinzu. Außerdem wurden die CF Benchmarks Index-Plattformen aktualisiert und die operativen Verfahren für die Schaffung und Rücknahme von Anteilen präzisiert.

Im Bereich der Risiken und der Regulierung wurden die jüngsten Ereignisse, wie der GENIUS Act, erweitert und Stablecoin-Risiken hinzugefügt. Außerdem wurden Diskussionen über Hard Forks und regulatorische Entwicklungen bis August 2025, wie z.B. Executive Orders, aufgenommen.

Darüber hinaus wurde die Treuhandvereinbarung in eine neu gefasste Version aus dem Jahr 2025 geändert.

Trump Media schließt sich Wall Street Powerhouse-Konkurrenten an

Der Bitcoin-ETF-Markt wird bereits von Vermögensverwaltern wie BlackRock, Fidelity, Grayscale und Ark Invest dominiert. Diese Unternehmen verfügen über eine starke Investorenbasis und bieten seit jeher kostengünstige Produkte mit hoher Liquidität an.

In Anbetracht der starken Konkurrenz könnte Truth Social ETF entweder deutlich niedrigere Gebühren oder einen differenzierten Wert anbieten, um an Boden zu gewinnen. Neben der Preisgestaltung muss der Fonds das Vertrauen der Anleger auf dem Niveau etablierter Unternehmen aufbauen.

Es gibt zwar noch kein konkretes Datum für die Auflegung, aber die Entscheidung, mit etablierten Infrastrukturanbietern wie Crypto.com zusammenzuarbeiten, könnte dem Fonds dabei helfen, der aufsichtsrechtlichen Prüfung standzuhalten.