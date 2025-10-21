“Trump-Insider”-Trader erweitert Bitcoin-Short um $22M – So sieht die offene Position heute aus

Ein Kryptowal, der als „Trump-Insider“ bekannt ist, hat seine Short-Position auf Bitcoin vertieft und weitere 200 BTC im Wert von etwa 22 Millionen Dollar zu seiner bestehenden Wette gegen den Markt hinzugefügt.

Daten von Onchain Lens, die Hyperbot zitiert, zeigen, dass der Händler jetzt 900 BTC in Short-Positionen im Wert von etwa 99,6 Millionen Dollar hält.

Der Handel, der mit einer 10-fachen Hebelwirkung platziert wurde, weist derzeit einen nicht realisierten oder „schwebenden“ Verlust von etwa $1,1 Mio. auf. Das bedeutet, dass die Position auf Basis der aktuellen Marktpreise vorübergehend im Minus ist, aber noch nicht geschlossen wurde. Sein Einstiegskurs liegt bei $109.521 pro Bitcoin, während der Liquidationspunkt bei $141.072 liegt.

Wal erweitert bärische Bitcoin-Wetten, da sich die Märkte von dem jüngsten Ausverkauf nur schwer erholen können

Die jüngsten Aktivitäten des Traders setzen ein Muster aggressiver bärischer Positionierung fort. Anfang dieser Woche zahlte er 30 Mio. USDC bei Hyperliquid ein, bevor er einen Bitcoin-Short im Wert von 76 Mio. USD eröffnete.

Nur wenige Tage zuvor hatte er sein Engagement erneut ausgeweitet, als Bitcoin versuchte, sich von dem Absturz der letzten Woche zu erholen. Blockchain-Daten deuten darauf hin, dass er über dieselbe Wallet rund 115.783 $ einzahlte, womit sein gesamtes Short-Engagement auf 3.440 BTC im Wert von 392,6 Mio. $ anstieg.

Diese Positionen brachten kurzzeitig etwa $5,7 Mio. an unrealisiertem Gewinn, bevor sich die Preise erholten. Seine jüngste Ausweitung auf $22 Mio. signalisiert, dass der Trader trotz der jüngsten Stabilisierung der Bitcoin-Märkte mit weiteren Abwärtsbewegungen rechnet.

Das Timing hat in Krypto-Kreisen Aufmerksamkeit erregt, da viele Trader spekulieren, dass der Investor sich für eine weitere Marktkorrektur positioniert.

Ruf auf scharfem Timing aufgebaut: Whale profitierte von Bitcoin-Abschwüngen in Verbindung mit Nachrichtenereignissen

Die Wallet erlangte erstmals Berühmtheit, nachdem sie Berichten zufolge 160 Mio. Dollar mit Bitcoin-Shortings verdiente, kurz bevor die Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump einen Ausverkauf auslöste.

Dieses Timing führte dazu, dass Online-Communities das Konto als „Trump-Insider“ bezeichneten, ein Name, der sich durch mehrere hochkarätige Trades gehalten hat.

Während sich die Strategie des Traders bisher als opportunistisch erwiesen hat, bleibt es ungewiss, ob sich diese neue bärische Wette auszahlen wird. Die Finanzierungsraten von Bitcoin haben sich in den letzten Sitzungen ins Negative gedreht, was auf eine wachsende Vorsicht an den Futures-Märkten hindeutet.

Zwei erwartete Zinssenkungen der Fed könnten Billionen an Bargeld freisetzen, das an der Seitenlinie liegt

Gleichzeitig ist die Stimmung unter den institutionellen Anlegern optimistischer geworden. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Coinbase Institutional ergab, dass 67% der professionellen Anleger in den nächsten drei bis sechs Monaten eine größere Bitcoin-Rallye erwarten.

Dieser Optimismus kommt daher, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik voraussichtlich lockern werden. Coinbase prognostiziert zwei weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank in diesem Quartal, wodurch ein Teil der 7 Billionen Dollar, die derzeit in Geldmarktfonds geparkt sind, freigesetzt werden könnten.

Die Unsicherheit bleibt jedoch bestehen. Sowohl institutionelle als auch private Anleger betrachten das makroökonomische Umfeld als das größte kurzfristige Risiko für digitale Assets. Marktbeobachter sagen, dass diese Mischung aus Optimismus und Vorsicht zu höherer Volatilität führen könnte, da Bitcoin in der Nähe wichtiger technischer Niveaus schwankt.

Im Moment scheint der „Trump-Insider“ darauf zu wetten, dass die nächste größere Bewegung nach unten gehen wird und dass der Markt den bevorstehenden Druck noch nicht vollständig eingepreist hat.