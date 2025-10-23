Tesla gewinnt $80 Mio. an Bitcoin-Reserven im 3. Quartal und verkauft keine Bestände

Die Umstellung des EV-Herstellers auf die Fair-Value-Bilanzierung ermöglichte ihm einen Gewinn von 80 Millionen Dollar aus seinen Bitcoin-Beständen, den größten Aufwertungsschub seit 2021.

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: Oktober 23, 2025

Tesla verbuchte im dritten Quartal 2025 einen Gewinn von 80 Millionen Dollar aus seinen Bitcoin-Beständen, da der Elektroautohersteller davon absah, seine Kryptowährungsreserven zu verkaufen oder aufzustocken.

Aus dem Quartalsbericht des Unternehmens, der am 22. Oktober veröffentlicht wurde, geht hervor, dass das Unternehmen weiterhin 11.509 Bitcoin hält, die jetzt einen Wert von 1,31 Milliarden Dollar haben.

Dies ist ein Anstieg von 1,23 Milliarden Dollar im vorangegangenen Quartal, der ausschließlich auf den Kursanstieg von Bitcoin zurückzuführen ist.

Die Bestände von Tesla haben sich seit Anfang 2022 nicht verändert, aber ihre Bewertung ist parallel zur allgemeinen Krypto-Rallye in diesem Jahr stark angestiegen.

JUST IN: Elon Musk's Tesla did not sell any of its $1.3 billion Bitcoin in Q3 pic.twitter.com/D6GKMOXQXO — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 22, 2025

Revidierte Bilanzierung hebt Teslas Bitcoin-Bewertung in Q3 auf den höchsten Stand seit vier Jahren

Tesla hat Anfang des Jahres mit der Anwendung der neuen Fair-Value-Bilanzierungsregeln begonnen, nach denen die digitalen Assets des Unternehmens zu aktuellen Marktpreisen und nicht mehr zu historischen Kosten ausgewiesen werden müssen.

Die Anpassung ermöglichte es dem Unternehmen, den Gewinn in Höhe von 80 Mio. $ unter „Sonstige Erträge“ auszuweisen. Dies ist das stärkste Quartal für die Bitcoin-Bewertung seit 2021.

Mit seinen aktuellen Beständen ist das Unternehmen der 11. größte Bitcoin-Besitzer der Welt, hinter MicroStrategy, Galaxy Digital und Block, aber vor Hut 8 Mining und anderen Institutionen. Für Tesla war es außerdem das zweite Quartal in Folge mit Bitcoin-Zuwächsen, was die Erholung der Märkte für digitale Assets bis 2025 widerspiegelt.

Tesla: Anstieg der Investitionen in F&E und KI treibt Betriebskosten um 50% in die Höhe

Bitcoin-bezogene Gewinne und Verluste sind im bereinigten Gewinn pro Aktie von Tesla nicht enthalten. Das Unternehmen meldete einen Gesamtumsatz von 25,18 Milliarden Dollar, mehr als im Vorjahr. Der Umsatz im Automobilbereich stieg um 6% auf $21,2 Mrd., während der Nettogewinn um 37% auf 1,37 Mrd. $ oder 39 Cents pro Aktie sank, verglichen mit $2,17 Mrd. oder 62 Cents pro Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres.

Tesla führte den Rückgang der Rentabilität auf niedrigere Preise für Elektrofahrzeuge und höhere Betriebskosten zurück, die um mehr als 50% gestiegen sind. Das Unternehmen sagte, der Anstieg sei teilweise auf Investitionen in künstliche Intelligenz und andere Forschungs- und Entwicklungsprojekte zurückzuführen.

Der Bericht zeigt, dass Tesla weiterhin langfristig auf Bitcoin setzt, den das Unternehmen zuvor als „eine liquide Alternative zu Bargeld“ bezeichnet hat.

Seit Anfang 2022 hat Tesla keine neuen Käufe mehr getätigt. Damals verkaufte das Unternehmen kurzzeitig einen Teil seiner Bestände, um die Liquidität zu testen, bevor es Bitcoin wieder als strategischen Vermögenswert einstufte.

Autohersteller hält Bitcoin-Bestände trotz volatiler Marktschwankungen seit dem Kauf 2021 konstant

Tesla kaufte im Februar 2021 erstmals Bitcoin im Wert von 1,5 Mrd. Dollar, ein Schritt, der eine der frühesten Befürwortungen der Kryptowährung durch ein großes börsennotiertes US-Unternehmen darstellte. Seitdem hat der Autohersteller seine Position in den digitalen Assets trotz Zeiten erheblicher Marktschwankungen stabil gehalten.

In der Zwischenzeit hat eine Wallet, die mit SpaceX, einem anderen von Musk geführten Unternehmen, verbunden ist, am Dienstag Bitcoin im Wert von rund 268 Millionen Dollar an zwei Adressen verschoben, so die Daten von Arkham Intelligence.

Der On-Chain-Analyst Ai Yi sagte, die Transaktionen folgten auf eine dreimonatige Pause und waren wahrscheinlich eher Teil der internen Fondsverwaltung als ein Vermögensverkauf.