Startet XRP gerade den Auftakt zur nächsten Rallye?

Die 3-Dollar-Marke ist geknackt

Zuletzt bewegte sich XRP im Gleichklang mit dem Markt, der sich seitwärts orientiert. Doch jetzt ist Bewegung in den Kurs von Ripples Kryptowährung gekommen. Heute Morgen startete XRP eine Rallye, die weiterhin anhält und die 3-Dollar-Marke geknackt hat.

Plus 8 Prozent in 7 Tagen

Damit hält die positive Entwicklung der letzten Tage weiter an, XRP konnte in den vergangenen sieben Tagen um rund 8 Prozent zulegen. Das ist zwar noch nicht der ganz große Durchbruch, doch die Richtung stimmt.

Jetzt hoffen Anleger, dass dieser Ausbruch der Auftakt zur nächsten XRP-Rallye ist, die aufgrund zahlreicher positiver Nachrichten mehr als fällig wäre. Immerhin sollte XRP zu den ganz großen Gewinnern des Regierungswechsels in Washington gehören, doch der große Run blieb bisher aus.

Turbo Kryptoherbst?

Doch der Kryptoherbst gilt seit jeher als entscheidend für neue Kursrekorde, das könnte auch in diesem Jahr so sein. Die erste Zinssenkung der Fed seit langer Zeit steht nächste Woche an, möglicherweise kann XRP zum Jahresende auch schon auf seinen ersten Spot-ETF verweisen.

Quelle: Coinmarketcap

Diese Entscheidung wird am 18. Oktober fallen, dann wird sich zeigen, ob XRP den Spuren von Bitcoin und Ethereum folgen wird. Doch nicht alle Analysten sehen eine mögliche Zulassung des ersten XRP-Spot-ETFs so positiv. Manche befürchten, dass damit das generelle Desinteresse einer breiten Masse von Investoren an Ripple und XRP deutlich sichtbar wird und XRP sogar schadet.

Schiebt die Fed den Kurs an?

Die jetzt vorerst geknackte 3-Dollar-Marke ist jedoch ein psychologisch wichtiger Faktor. Wenn es XRP gelingt, diese langfristig zu halten, rückt die Zone rund um 3,50 Dollar näher. Diese könnte fallen, wenn nach der Zinsentscheidung der Fed klar ist, ob es sich um eine einmalige Maßnahme handelt, oder um den Beginn einer ganzen Reihe von noch folgenden Zinssenkungen.

Auch die Entwicklung des US-Dollars spielt hier eine Rolle. XRPs Höhenflüge korrelieren deutlich mit einem schwachen Dollar. Für XRP-Anleger bleibt die Ausgangslage also weiterhin spannend, Aufmerksamkeit ist gefragt.