Die Senkung der US-Leitzinsen kommt, folgt ein Kursfeuerwerk?

Wie hoch fällt die Senkung aus?

Schon bisher galt eine Senkung der US-Leitzinsen im September als höchst wahrscheinlich. Seit der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten dürfte diese fix sein. Selbst dem übervorsichtigen Fed-Chef Jerome Powell dürfte jetzt keine Wahl mehr bleiben.

Der Widerstand bröckelt

Schon in den letzten Sitzungen gab es vonseiten einzelner US-Notenbanker Widerstand. Die Befürworter einer Senkung der US-Leitzinsen dürften jetzt die Oberhand gewinnen. Immerhin zeichnen die letzten Arbeitsmarktdaten aus den USA ein düsteres Bild.

Damit führt laut Ansicht nahezu aller Experten kein Weg mehr an einer Senkung der Leitzinsen vorbei. Die Frage ist nur noch, ob sich die Fed mit einer Senkung von 0,25 Prozent zufriedengibt, oder gleich mit 0,5 Prozent einsteigt.

Überrascht die Fed mit minus 0,50 Prozent?

Dieser Schritt wäre allerdings eine Überraschung, trotzdem rechnen rund 15 Prozent der Analysten damit. Donald Trump sieht diesen Schritt als zu spät und zu niedrig an, er fordert seit Monaten ein Einschreiten seiner Währungshüter.

Die USA befinden sich in einer Situation, die Handeln erfordert. Während sich das Jobwachstum eingetrübt hat, ist die Arbeitslosenquote auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen. Während die Fed bisher die Inflation im Auge hatte, sollte sie sich jetzt auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit konzentrieren, diagnostizieren die Experten.

Krypto-Investoren warten weiter ab

Sie sehen die Unternehmen in Abwarteposition, weil sie auf eine Grundsatzentscheidung der Notenbank warten. Anleger sollten sich auf Qualität fokussieren. Das würde in der Kryptobranche die Großen bevorzugen.

Sie profitieren zumeist von Zinssenkungen. Die Frage, die sich dabei stellt, ist allerdings: Inwieweit sind diese bereits eingepreist? Nach dem Erreichen zahlreicher Allzeithochs haben Bitcoin, Ethereum und XRP an Wert verloren.

Die weitere Kursentwicklung wird daher auch von der Frage abhängen, wie die Fed gedenkt, weiter vorzugehen. Ist die erste Zinssenkung nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Senkungen, dann könnten die Kurse wieder deutlich anziehen und die Prognosen von neuen Allzeithochs bei Bitcoin Realität werden lassen.