Solana Kreditkarte von Gemini kommt mit Auto-Staking-Funktion

User können Prämien verdienen und einsetzen

Schon jetzt bietet die börsennotierte Kryptobörse Gemini der Winklevoss-Zwillinge Kreditkarten in einer Bitcoin- und in einer XRP-Version an. Zukünftig kommt eine weitere für Solana hinzu. Diese hat Gemini am Montag auf den Markt gebracht.

Damit können die eingesetzten Token im Zuge der Auto-Staking-Funktion einen effektiven Jahreszinssatz von bis zu 6,77 Prozent erreichen. Daneben erhalten die Inhaber Prämien für Einkäufe, die sie mit der Solana-Kreditkarte bezahlen. Dies betrifft nicht nur Treibstoff, sondern auch Zahlungen in Restaurants, für Lebensmittel und anderes.

Logische Fortsetzung der Strategie

Die Solana-Kreditkarte sei eine logische Entwicklung gewesen, angesichts des Aufstiegs der Plattform, begründete Solana in einer Presseerklärung. So sei Solana vor vier Jahren noch zu einem Preis von $10 gehandelt worden und habe erst vor ein paar Wochen einen Höchststand von $293 erreicht.

Quelle: Coinmarketcap

Nach Marktkapitalisierung ist das Solana-Netzwerk mittlerweile das sechstgrößte Asset der Welt. Daran konnte auch der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX im Jahr 2022 nichts ändern. Nach einem Einbruch erholte sich Solana bald wieder.

Gemini selbst hat seinen Börsengang erst vor einem Monat erfolgreich abgeschlossen. Der Preis der Aktie übertraf mit 28 Dollar die Prognosen und spülte mehr als 425 Millionen in die Kassen. Die Bewertung der Kryptobörse stieg damit auf $3 Milliarden an.

