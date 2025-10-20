BTC $110,847.70 1.44%
Solanas Zukunft entscheidet sich heute

Solana
Die Solana Foundation stellt ein neues Zahlungssystem vor
Georg Steiner
Georg Steiner
Solana Oekonomie

Das Kryptobeben der Vorwoche ist noch nicht einmal richtig verklungen, schon geht Solana in die Offensive. Die Solana Foundation hat für heute die Vorstellung eines neuen Zahlungssystems angekündigt. Dieses soll die Nutzung der Blockchain massiv erweitern und damit gleichzeitig auch für mehr institutionelles Interesse sorgen.

Comeback zeichnet sich ab

Solana hat der Crash der letzten Tage ebenso voll erwischt, wie Bitcoin, Ethereum oder XRP. Sie alle mussten dem neuen Zollkonflikt zwischen den USA und China Tribut zollen. Die Kurse stürzten streckenweise ins Bodenlose.

Doch in der Zwischenzeit beginnen sich die Kurse wieder zu erholen. Auch Solana profitierte von der Ankündigung eines Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping.

$200 wieder in Reichweite

So hat Solana seit gestern 3,45% zugelegt und seine Verluste der letzten 7 Tage damit auf nur noch 2,25% begrenzt. Doch die Zukunft von Solana könnte sich heute entscheiden. Wird das neue Zahlungssystem von den Märkten positiv bewertet, könnte der Ethereum-Konkurrent und Memecoin-Dominator seinen Aufstieg fortsetzen.

Quelle: Coinmarketcap

Schon jetzt nähert sich der Kurs von Solana wieder der $200-Marke. Wenn es sich bei dem neuen Zahlungssystem tatsächlich um eine Debit- oder Kreditkarte von Solana handelt, könnte dies dessen Rolle in einem Blockchain-basierten Zahlungssystem neu definieren.

Fundamentaldaten deuten auf Kursanstieg

Das würde die Blockchain auch für normale Verbraucher öffnen und so das Interesse an dem Netzwerk deutlich befeuern. Schon jetzt kann Solana auf beeindruckende Fundamentaldaten verweisen. Das Wachstum ist ungebrochen, das Handelsvolumen an den Börsen zeigt, wie wichtig Solana im Kryptoverse geworden ist.

krypto news sol

Sollen die zur Entscheidung anstehenden Solana-Spot-ETFs durch die SEC genehmigt werden, könnten institutionelle Anleger noch mehr Kapital auf den Weg bringen und Solana kaufen. Die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft von Solana sind also gegeben.

Schon jetzt ist der Markt überverkauft, wie technische Analysen zeigen. Doch die Investoren bleiben vorerst nervös, zu heftig war der letzte Kursrutsch angesichts des neu aufgeflammten Zollstreits zwischen den USA und China.

