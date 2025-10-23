Siemens und B2C2 nutzen die Blockchain-Plattform von JPMorgan zur Optimierung von Devisenzahlungen

B2C2 sagt, dass das System während der Volatilität des Kryptomarktes eine entscheidende Liquiditätsflexibilität bietet.

Die Siemens AG und der Digital Assets Market Maker B2C2 sind die neuesten großen Unternehmen, die das Blockchain-basierte Zahlungsnetzwerk von JPMorgan Chase nutzen, um Devisentransaktionen rund um die Uhr in Echtzeit durchzuführen.

Wichtigste Erkenntnisse: Siemens und B2C2 nutzen die Kinexys-Blockchain von JPMorgan, um grenzüberschreitende Devisentransaktionen in Echtzeit und rund um die Uhr durchzuführen.

B2C2 sagt, dass das System während der Volatilität der Kryptomärkte eine entscheidende Liquiditätsflexibilität bietet.

Die Einführung von Kinexys spiegelt eine breitere Umstellung von Unternehmen auf Blockchain-Zahlungen wider.

Die Plattform mit dem Namen Kinexys Digital Payments ermöglicht es Siemens und B2C2 einem Bericht von Bloomberg zufolge, grenzüberschreitende Transaktionen in US-Dollar, britischen Pfund und Euro nahezu sofort abzurechnen.

Herkömmliche Devisenzahlungssysteme sind in der Regel nur an Wochentagen in Betrieb und können mehrere Tage für die Bearbeitung benötigen – eine Reibung, die Kinexys beseitigen will.

B2C2 gewinnt mit der Blockchain-Integration von JPMorgan einen 24/7-Liquiditätsvorteil

Für B2C2, eine Tochtergesellschaft der japanischen SBI Holdings, bietet die Integration einen großen Vorteil bei der Verwaltung der Liquidität während der Volatilität der Kryptomärkte.

„Dies gibt uns die Möglichkeit, Bargeld rund um die Uhr und nahtlos zu bewegen“, sagte Thomas Restout, Chief Executive Officer von B2C2. „Für das Risikomanagement ist das ein Schlüsselelement.“

Restout fügte hinzu, dass die Bindung an die traditionellen Bankschienen einschränkend sein kann, wenn sich die Kryptomärkte am Wochenende stark bewegen, da die Trader oft nicht in der Lage sind, Kapital einzusetzen, wenn die Banken geschlossen sind.

Diese Verschiebung unterstreicht einen wachsenden Trend bei großen Unternehmen, die eine Blockchain-basierte Zahlungsinfrastruktur nutzen, um den globalen Geldverkehr zu optimieren.

Distributed-Ledger-Systeme versprechen schnellere Abwicklungen, geringere Back-Office-Kosten und eine bessere Transparenz der Barmittel, die lange Zeit im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr ineffizient waren.

Während Finanzinstitute schon seit Jahren mit Blockchain-Netzwerken experimentieren, haben bisher nur wenige eine konsistente kommerzielle Größenordnung erreicht.

Das 2019 gestartete Kinexys-Netzwerk von JPMorgan wickelt derzeit etwa 3 Milliarden US-Dollar an täglichen Transaktionen ab. Das ist ein bescheidener Anteil im Vergleich zu den rund 10 Billionen US-Dollar, die täglich von der Zahlungsabteilung der Bank abgewickelt werden.

Die Akzeptanz nimmt jedoch zu, da große Unternehmen versuchen, ihr Bargeld- und Liquiditätsmanagement zu modernisieren.

Siemens, das Kinexys für eine fast sofortige Dollar-zu-Euro-Überweisung genutzt hat, gehört zu den ersten Blockchain-Anwendern der Bank.

Vor vier Jahren war das Unternehmen der erste Kunde, der mit Hilfe der Blockchain-Einlagenkonten von JPMorgan Gelder zwischen globalen Tochtergesellschaften transferierte.

„Die jüngste Erweiterung geht noch einen Schritt weiter, indem sie Devisentransaktionen in Echtzeit vereinfacht, Zeitzonenbarrieren überwindet und Bargeld genau dann und dort mobilisiert, wo es benötigt wird“, sagte Heiko Nix, der globale Leiter des Bereichs Cash Management und Zahlungsverkehr bei Siemens.

Trimont setzt Blockchain von JPMorgan ein, um die Zahlungsfristen für Kredite im Wert von 730 Milliarden Dollar zu verkürzen

Im vergangenen Monat hat Trimont LLC, ein Dienstleister für gewerbliche Immobilienkredite, der Vermögenswerte im Wert von rund 730 Milliarden Dollar verwaltet, damit begonnen, die Blockchain-Plattform Kinexys von JPMorgan zu nutzen, um die Abwicklung von Kreditzahlungen zu automatisieren und zu beschleunigen.

Das System ist nun in der Lage, Zahlungen innerhalb von Minuten zu identifizieren, zu verifizieren und weiterzuleiten, verglichen mit der zweitägigen Abwicklungszeit bei herkömmlichen Methoden.

Trimont hat das Netzwerk erstmals im August integriert und plant, die Nutzung im nächsten Jahr auszuweiten, so CEO Bill Sexton.

Der Schritt unterstreicht das wachsende Interesse von Unternehmen an einer Blockchain-basierten Finanzinfrastruktur, die schnellere, programmierbare und rund um die Uhr verfügbare Abwicklungsmöglichkeiten bietet.

Obwohl das 2019 gestartete Kinexys-Netzwerk von JPMorgan nur 3 Mrd. USD an täglichen Transaktionen abwickelt, was nur einen Bruchteil des Gesamtvolumens der Bank ausmacht, stellt es einen bedeutenden Schritt in Richtung Echtzeit-Finanzierung dar, da Unternehmen nach Effizienz außerhalb der herkömmlichen Banköffnungszeiten suchen.