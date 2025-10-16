SEC-Bewährungsprobe wegen Trump gescheitert

Verkürzte Genehmigungsverfahren schon im 1. Anlauf verlängert

Nicht immer läuft alles nach Wunsch, das muss gerade die SEC feststellen. Sie war eines der ersten „Ziele“ der neu ausgerichteten Politik von Donald Trump. Diese zielen darauf ab, die USA zur Kryptonation Nummer 1 zu machen. Daher setzte der US-Präsident rasch eine neue Führung in der US-Wertpapieraufsicht ein, die diesen Kurs möglich machen sollte.

Der Shutdown legt die SEC lahm

Neue Kryptogesetze passierten den Kongress, Trump selbst investierte in Krypto. Doch er hatte nicht mit einem Faktor gerechnet, der die US-Politik schon seit den Zeiten Bill Clintons maßgeblich prägt.

Können sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen neuen Entwurf für den US-Haushalt einigen, werden die Staatsbediensteten in Zwangsurlaub geschickt. Der Staat kann ihre Gehälter nicht mehr bezahlen. Da hilft den regierenden Republikanern auch ihre Mehrheit im Kongress nichts, denn für den Beschluss ist eine Dreifünftelmehrheit nötig.

Der Shutdown trifft aber auch die SEC und lähmt deren Arbeit. Eigentlich sollten demnächst zahlreiche Anträge auf Zulassung von neuen Altcoin-ETFs genehmigt werden, doch diese Hoffnungen dürften sich zerschlagen.

Für XRP, Solana und Cardano heißt es warten

So müssen vielversprechende Kryptowährungen wie XRP, Solana und Cardano weiter auf die Zulassung warten. Dabei hatte die SEC gerade erst neue Zulassungsverfahren beschlossen, die den Ablauf deutlich beschleunigen sollten. Hatte die Behörde bisher 240 Tage Zeit, so hatte sie diese Frist auf nur noch 75 verkürzt. Regierung wie Branche erhofften sich dadurch einen Schub in der Akzeptanz von Altcoin-ETFs.

Doch schon die Bewährungsprobe dürfte scheitern, denn der Behörde fehlen derzeit schlicht und einfach die Mitarbeiter. Deshalb entfallen aktuell die Prüfungen, die Anträge auf Zulassung liegen für unbestimmte Zeit auf Eis.

Schlechtestmöglicher Zeitpunkt

Diese Verzögerung kommt für die Kryptobranche zur Unzeit. Die Zollankündigungen von Donald Trump haben den Markt in den Keller geschickt, und dies ausgerechnet im Uptober, der zuvor für zahlreiche Kursrekorde gesorgt hatte.

Erst wenn der Shutdown in den USA endet, dürfte die SEC ihre Arbeit wieder vollinhaltlich aufnehmen. Dies dürfte nicht vor Ende dieses Monats geschehen.